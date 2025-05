Die Stand-Up-Paddle-Saison steht vor der Tür und Stiftung Warentest hat 10 Boards getestet. Wir sagen euch, welche richtig gut sind, wo es die schönsten SUP-Touren in SWR3Land gibt und was ihr wissen solltet, wenn ihr zum ersten Mal auf dem Brett steht.

Stand-Up-Paddle zu fahren macht richtig großen Spaß. Klar, es braucht ein bisschen Übung, das Gleichgewicht zu halten. Aber ihr könnt ja auch erstmal auf Knien aufs Board gehen oder gar im Sitzen anfangen.

Häufig findet ihr zwei unterschiedliche Formen bei SUP: welche mit abgerundeter und welche mit spitz-zulaufender Form. Die runden sind meistens für Einsteiger besser geeignet, weil sie stabiler aber langsamer fahren als SUPs mit spitzer Form. Letztere fahren auch besser geradeaus.

Die meisten der 10 getesteten Boards haben bei Stiftung Warentest gute Fahrnoten bekommen. Die teuren waren meist etwas besser zu fahren als die günstigeren. Eine negative Überraschung gab es allerdings beim Fahrverhalten vom Stand-Up-Paddle von Decathlon. Alle zwei bis drei Schläge mussten die Tester hier die Hand wechseln, um nicht einen Bogen zu fahren, heißt es im Test.

So hat Stiftung Warentest die Stand Up Paddle Boards getestet Der Test der zehn Boards dürfte für die Tester von Stiftung Warentest nicht der schlimmste Arbeitseinsatz gewesen sein. Während des grauen deutschen Winters waren die Tester am Roten Meer und sind dort ordentlich gepaddelt. Sie haben die Boards untersucht auf: Fahreigenschaften: Also beispielsweise, wie stabil die Boards auf dem Wasser liegen, gleiten, gerade fahren, sich steuern und wenden lassen.

Also beispielsweise, wie stabil die Boards auf dem Wasser liegen, gleiten, gerade fahren, sich steuern und wenden lassen. Die Handhabung: Dazu gehören nicht nur Anleitung und Sicherheitshinweise sondern auch wie einfach der Transportrucksack zu tragen ist, das Aufpumpen, das Zusammenlegen und Verstauen.

Dazu gehören nicht nur Anleitung und Sicherheitshinweise sondern auch wie einfach der Transportrucksack zu tragen ist, das Aufpumpen, das Zusammenlegen und Verstauen. Sicherheit und Haltbarkeit: Zum Beispiel wie dicht die Ventile sind, ob es Stellen gibt, an denen man sich verletzen könnte oder ob die Sicherheitsleine stabil genug ist.

Zum Beispiel wie dicht die Ventile sind, ob es Stellen gibt, an denen man sich verletzen könnte oder ob die Sicherheitsleine stabil genug ist. Schadstoffe Insgesamt 10 Boards waren im Test, die zwischen 10 und 11 Fuß lang sind (305 bis 335 Zentimeter). Alle davon besitzen nur eine Luftkammer, was laut Stiftung Warentest für „ entspannte Freizeitfahrten “ reicht. Klar, zwei Luftkammern bieten mehr Sicherheit, wenn eine doch Luft verlieren sollte. Diese Boards sind dann aber wirklich eher für anspruchsvollere Fahrten und Profis.

Den Gesamt-Testsieg holt das Jobe Leona 10.6 für 600 Euro und erreicht die Gesamtnote „gut“. Fahreigenschaften und Handhabung werden hier jeweils mit „gut“ bewertet, Sicherheit, Haltbarkeit und Schadstoffe sind „befriedigend“

Der Preis-Leistungs-Sieger ist das Bluefin Cruise 10.8. Legacy Blue. Mit 2,5 erreicht das Board auch hier die Gesamtnote „gut“. Das Set, bei dem auch ein Sitz dabei ist, kostet 449 Euro. Laut den Testern ist der volle Tragerucksack mit 11 Kilo dann aber auch der schwerste im Test und wohl auch etwas unhandlich.

Der Sitz beim Bluefin Board scheint zwar erstmal interessant, da man damit sein SUP zum Kajak machen kann, jedoch bemerkt Stiftung Warentest bei diesem und einem anderen Modell mit ähnlicher Funktion, dass der Sitz dem Rücken kaum Halt gebe. Das Paddeln im Sitzen falle schwer und auch die Paddel selbst hätten eine andere Form als bei einem echten Kajak. Somit bleibt der Sitz wohl eher ein nettes Gimmick als ein echter Mehrwert.

Ihr wollt gleich losfahren? Dann checkt diese 6 wunderschönen SUP-Touren in SWR3Land

Das Strato 10.5. Blue vom Hersteller F2 konnte im Test nicht überzeugen. Das liegt vor allem an den Schadstoffen. Stiftung Warentest hat in der Standfläche den Weichmacher Di-(2-ethylhexyl)phthalat (abgekürzt DEHP) gefunden. „ DEHP kann unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen “, schreibt die Stiftung.

Und da wir auf dem Stand-Up-Paddle meistens barfuß stehen, haben wir eben auch direkten Hautkontakt mit der Standfläche.

Was können Firmen nach schlechten Testergebnissen machen? Nach den Testergebnissen haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte zu überarbeiten. Die meisten Unternehmen tun das auch. Unser Artikel beruht auf den Ergebnissen der Stiftung Warentest oder Ökotest und berücksichtigt keine Nachbesserungen nach Veröffentlichung der Testberichte. Ökotest hat ein spezielles Verfahren – nachdem alle Mess- und Testergebnisse feststehen, werden die Hersteller angeschrieben und mit dem Prüfungsergebnis konfrontiert. Dies gibt den Herstellern die Möglichkeit, sich zu äußern und gegebenenfalls ein Gegengutachten zu erstellen. Das sind einige Möglichkeiten, Produkte nachzubessern: 1. Interne Qualitätskontrolle: Die Unternehmen können die Testergebnisse intern überprüfen und ihre eigenen Qualitätskontrollverfahren verstärken. So kann die Produktion überarbeitet werden, Lieferanten überprüft oder sogar gewechselt werden und interne Abläufe verbessert werden. 2. Produktanpassungen: Firmen können ihre Produkte gezielt überarbeiten. Dies kann bedeuten, dass sie Materialien, Produktionsprozesse oder Designelemente ändern, um die Leistung oder Sicherheit zu verbessern. 3. Kommunikation mit der Stiftung Warentest: Die Unternehmen können auch aktiv mit der Stiftung Warentest oder Ökotest in Kontakt treten, um Mängel oder Schwachstellen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. Weitere Infos könnt ihr beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nachlesen.

Ihr seid sportlich aktiv und fahrt auch Mountainbike? Dann schaut euch mal diese tollen Strecken an!

Zum anderen fällt beim SUP von F2 auf, dass eine Leash fehlt. Eine Leash ist die Sicherheitsleine, die am SUP-Board und am Knöchel befestigt wird. Sie verhindert, dass das Board abtreibt, wenn man beispielsweise stürzt und ins Wasser fällt. Gerade wenn ihr weit draußen auf dem See paddelt, wird euer Board zur Lebensversicherung, um nicht ohne Auftrieb weite Strecken zurückschwimmen zu müssen.

Fairnesshalber muss man aber sagen, dass auch beim Stand-Up-Paddle Board von Indiana und Naish die Leashes fehlen. Bei den Brettern von Aqua Marina und Bestway rissen sie im Test sogar! Leashes könnt ihr aber auch als Zubehör auch von Fremdherstellern nachkaufen und das solltet ihr auch unbedingt machen.

Ebenso sinnvoll kann eine Rettungsweste sein. Gerade wenn eure Kids mit dem SUP unterwegs sind, solltet ihr das unbedingt machen.

Sicherheitstechnisch ein Must-Have bei SUPs: Die Leash, also die Sicherheitsleine am Knöchel, ist eure Lebensversicherung damit das Board beim Runterfallen nicht abtreibt. Gerade wenn ihr mit eurem Stand-Up-Paddle weit nach draußen gepaddelt seid, solltet ihr sie unbedingt dran machen! Adobe Stock yossarian6

Wo wir schon beim Thema Sicherheit und Schutz sind: Gerade wenn die Sonne scheint solltet ihr euch auf einem SUP natürlich auch eincremen. Stiftung Warentest hat hier spezielle Sonnencremes fürs Gesicht getestet.

Der Preis-Leistungs-Sieger bei Stiftung Warentest kostet 450 Euro. Das ist nicht unbedingt ein Klacks. Auf Kleinanzeigen-Portalen gibt es aber viele gebrauchte SUPs. Wir haben Christoph Rombach von LAKS Stand up paddling im Zollhafen Mainz gefragt, auf was man beim Gebrauchtkauf achten muss.

Aktuell 14.5.2025 Stand-Up-Paddle-Board gebraucht kaufen: 3 Tipps vom Profi Dauer 1:10 min So klingts jetzt wieder, am Baggersee: Ständig pustet jemand sein Stand Up Paddle auf! Stiftung Warentest hat die Dinger ja pünktlich zur Saison getestet. Aber viele, die mal ausprobieren wollen: „Ist das was für mich?“ – die kaufen vielleicht nicht gleich ein neues Board, für mehrere hundert Euro, sondern erstmal ein gebrauchtes! Worauf müssen wir achten, wenn wir ein Board gebraucht kaufen? SWR3 Reporter Jakob Reifenberger hat drei Tipps bekommen von einem Profi: Christoph, von „LAKS – Stand Up Paddling im Zollhafen Mainz“



🤔 Was willst du mit deinem Board machen? Touren, oder einfach in der Freizeit ein bisschen fahren? Bist Du Anfänger oder Profi

😮‍💨 Pumpe das Board auf jeden Fall auf, wenn du es dir anschauen willst. Erst so erkennst Du undichte Stellen.

🧵 Checke insbesondere die Nähte. Reißen sie irgendwo auf, gibt es Löcher?

🔍 Schau dir das Ventil besonders genau an. Schließt es gut, ist es dicht? Das Ventil ist häufig eine Schwachstelle.

Auf was muss ich achten, wenn ich ein gebrauchtes Stand-Up-Paddle-Board kaufe? Christoph Rombach hat einen SUP-Verleih in Mainz und sagt, dass man das Board aufpumpen sollte und dan vor allem auf Nähte und das Ventil achten sollte. SWR Jakob Reifenberger

Jetzt habt ihr richtig Lust bekommen, das SUP zu nehmen und gleich loszupaddeln? Dann haben wir was für euch: Wir haben Andreas Saurle von Supscout.de, eine der größten Websites für Stand-Up-Paddle-Touren in ganz Deutschland, nach seinen Lieblingsrouten in SWR3Land gefragt. Klickt euch durch die Galerie:

Ihr habt noch mehr Tipps für Stand-Up-Paddle Touren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Dann schreibt uns die in die Kommentare! ⬇️