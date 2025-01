per E-Mail teilen

17 Handcremes hat sich Stiftung Warentest angeschaut. Mit den meisten waren die Tester zufrieden – der Testsieger kostet weniger als einen Euro.

Winterzeit – das heißt auch: Zeit für trockene Hände! Für alle, die schon seit Monaten wie wild cremen, gibt es eine gute Nachricht: Fast alle 17 getesteten Handcremes zeigen laut Stiftung Warentest Wirkung. Die noch bessere Nachricht: Der Testsieger ist ein Schnäppchen!

39 Euro kosten 100 Gramm der teuersten von Stiftung Warentest getesteten Handcreme. Den Testsieger gibt es schon für deutlich weniger Geld: Die Balea Urea Handcreme von dm für 95 Cent. Mit der Note 1,9 überzeugte sie die Tester. Hier die Top 3 bei Stiftung Warentest:

(1,9) dm Balea Urea (2,0) Kneipp Intensiv Handcreme Reichhaltige Pflege/Rossmann Usana Handcreme Grüne Olive (Hinweis: Rezeptur verändert) (2,1) Aldi Nord Lacura Med Handcreme Urea 5%/Kamill Hand & Nagelcreme Balsam/Rituals The Ritual of Sakura Recovery Hand Balm

In Sachen Pflegeeigenschaft erhält ein Produkt von den Warentestern nur die Note „befriedigend“: die Alverde Naturkosmetik Feste Handpflege mit Sanddorn-Duft von dm. Punktabzug gab es gleich für mehrere der Handpflegeprodukte in einer anderen Kategorie.

Vier der getesteten Handcreme „belasten die Umwelt unnötig“ , so die Stiftung Warentest. Die Florena Intensive Pflege Handcreme Olivenöl enthält ein synthetisches Polymer, dass zwar dafür sorgt, dass sich die Creme gleichmäßig verteilen lässt, aber als schwer biologisch abbaubar gilt. Allerdings erhielt diese Creme in der Kategorie „Pflegeeigenschaften“ mit 1,4 die Bestnote.

Auch die Cremes von Nivea, Handsan und La Roche-Posay bekommen im Prüfpunkt „Umweltkritische Stoffe“ nur die Note „Ausreichend“.

In den Inhaltsstofflisten findet sich jeweils mindestens ein Stoff, den wir als kritisch für die Umwelt betrachten – und zugleich als verzichtbar in Handcremes. Denn die meisten Cremes im Test kommen ohne aus und schneiden dennoch gut ab.

Was können Firmen nach schlechten Testergebnissen machen? Nach den Testergebnissen haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte zu überarbeiten. Die meisten Unternehmen tun das auch. Unser Artikel beruht auf den Ergebnissen der Stiftung Warentest oder Ökotest und berücksichtigt keine Nachbesserungen nach Veröffentlichung der Testberichte. Ökotest hat ein spezielles Verfahren – nachdem alle Mess- und Testergebnisse feststehen, werden die Hersteller angeschrieben und mit dem Prüfungsergebnis konfrontiert. Dies gibt den Herstellern die Möglichkeit, sich zu äußern und gegebenenfalls ein Gegengutachten zu erstellen. Das sind einige Möglichkeiten, Produkte nachzubessern: 1. Interne Qualitätskontrolle: Die Unternehmen können die Testergebnisse intern überprüfen und ihre eigenen Qualitätskontrollverfahren verstärken. So kann die Produktion überarbeitet werden, Lieferanten überprüft oder sogar gewechselt werden und interne Abläufe verbessert werden. 2. Produktanpassungen: Firmen können ihre Produkte gezielt überarbeiten. Dies kann bedeuten, dass sie Materialien, Produktionsprozesse oder Designelemente ändern, um die Leistung oder Sicherheit zu verbessern. 3. Kommunikation mit der Stiftung Warentest: Die Unternehmen können auch aktiv mit der Stiftung Warentest oder Ökotest in Kontakt treten, um Mängel oder Schwachstellen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. Weitere Infos könnt ihr beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nachlesen.

Die Untersuchung der Handcremes braucht laut Stiftung Warentest sehr viel Zeit. Deshalb starteten die Tests schon im Spätsommer. In dieser Jahreszeit geht es der Haut der Hände aber meistens besser: „(...) bei Wärme gelangt aus den Poren mehr Talg und Schweiß auf die Hautoberfläche, was sie weich und geschmeidig hält.“

Darum hätten die Testpersonen eine Waschlotion verwendet, die die Haut schwächt und austrocknet und im Anschluss die Cremes ausprobiert. Anschließend wurde jede der Cremes von 20 Personen zwei Wochen lang zweimal am Tag getestet. Danach wurden die Produkte noch im Labor untersucht.

Stiftung Warentest vergab die Gesamtnote für die jeweiligen Handcremes auf der Grundlage verschiedener Kategorien, die unterschiedlich gewichtet wurden. Die wichtigste Kategorie war hierbei die Pflegeeigenschaft mit 40 Prozent, am wenigsten stark gewertet wurden die umweltkritischen Stoffe mit fünf Prozent. Weitere Kategorien waren das Hautgefühl oder die Anwendung und Alltagstauglichkeit.

Kälte und trockene Heizungsluft – das sei die Kombination, die dafür sorge, dass die oft schutzlos ausgesetzte Haut an den Händen trocken wird, erklärt Dermatologin Silke Hofmann im Interview mit Stiftung Warentest. Zusätzlich seien die Hände oft durch falsche Pflege belastet. „Häufiges Waschen mit zu heißem Wasser und aggressiver Seife setzt der Haut zu“ , erklärt die Expertin. Denn: Neben dem Schmutz würden so auch nützliche Fette weggespült werden.