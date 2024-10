per E-Mail teilen

18 Universal-Zahnpasten hat die Stiftung Warentest getestet. Welche sind die Sieger und von welchen sollten wir unsere Zahnbürste fernhalten? Hier gibts Antworten.

Karies und Verfärbungen vorbeugen, Hilfe bei Zahnfleischbluten: Stiftung Warentest hat die passenden Zahnpasta-Testsieger für euch ermittelt und warnt vor zwei Zahnpasten.

Universal-Zahnpasta im Test: Was muss sie laut Stiftung Warentest können?

Im Test dabei waren „ 18 eher hochpreisige Universal-Zahnpasten “, die „ genug Fluorid enthalten, um die Zähne vor Karien zu schützen.Außerdem sollten sie störende Verfärbungen von der Zahnoberfläche schrubben “, so die Stiftung Warentest in der 11/2024-Ausgabe. Die gute Nachricht vorab: Keine Universal-Zahnpasta ist im Test durchgefallen.

Zahnpasta mit Fluorid: Was sagt die Wissenschaft zum Inhaltsstoff?

Wer sich genauer mit Zahngesundheit auseinandersetzt, wird am Thema Fluorid nicht vorbeikommen. Gleichzeitig finden sich immer wieder Stimmen, die behaupten, dass Fluorid in der Zahnpasta gefährlich sein. Was ist dran? Wir haben die Fakten gecheckt. 👇

„ Keine Paste im aktuellen Test ist besser als die Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz “, so die Stiftung Warentest und kürt sie deshalb zum Testsieger unter den Universal-Zahnpasten. Weitere Pasten, die mit einem sehr gut abgeschnitten haben sind:

Meridol Parodont Expert

Oral-B Pro Science Advanced Zahnfleisch Intensivpflege

Colgate Komplett 8 in 1 Extra Frisch

Colgate Dentagard Kräuter

Parodontax Complete Protection

Today Dent Frischegel

Der Preis-Leistungs-Sieger im Test ist die „Today Dent Frischegel“-Zahnpasta. Sie schneidet mit einem sehr gut ab und ist für 85 Cent je Tube bei Penny oder Rewe erhältlich.

Gesunde Zähne und zusätzlich was für die Umwelt tun? Das geht mit den Pasten von Today Dent, Colgate und Colgate Dentagard. Da sie auf unnötige Umverpackungen, beispielsweise aus Pappe verzichten, gibt es hier von der Stiftung Warentest neben einem sehr gut noch ein extra Lob.

Auch wenn keine der 18 getesteten Universal-Zahnpasten bei der Stiftung Warentest durchfällt – von zwei rät sie aufgrund eines kritischen Inhaltsstoffes ab.

Die Zahnpasten von Curaprox und Tebodont beinhalten den Farbstoff Titandioxid. Der Stoff steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Seit 2022 darf er nicht mehr als Zusatzstoff in Lebensmitteln genutzt werden. In Kosmetika und Zahnpasten ist er weiterhin erlaubt.

Grund für das Verbot war eine umfassende Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. In tausenden von Studien fand die Behörde zwar keine eindeutigen Hinweise auf eine allgemein schädliche Wirkung – aber eine mögliche krebserregende Wirkung ließ sich auch nicht ausschließen.

Unter der Bezeichnung CI 77891 ist Titanoxid auch als UV-Filter in Sonnencremes enthalten. Nach aktuellem Wissensstand wird es jedoch nicht über die Haut aufgenommen. Wenn mehr Daten aus der Industrie vorliegen, will die EU auch die Verwendung in Zahncremes neu bewerten.