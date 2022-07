Warum hat die Zahnpasta Streifen?

Die Streifen in der Zahncreme dienen Marketingzwecken. Eine weiße Zahncreme mit farbigen Streifen verkauft sich besser, sieht besser aus, als eine einfarbige Zahncreme. Es gibt die Ansicht, dass sich spezielle Wirkstoffe in den farbigen Streifen befinden, zum Beispiel Kräuter in den Grünstreifen. Aber das ist falsch. Die Zahnpasten ohne Streifen bestehen aus exakt den gleichen Inhaltsstoffen.

Antwort von Dr. Steffi Beckmann von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V.

