Elektrische Zahnbürste ist nicht gleich elektrische Zahnbürste. Auf dem Markt gibt es drei verschiedene Modelle:

Rotierende Rundkopfbürste

Mit Rundkopfbürsten wird jeder Zahn einzeln geputzt. Dafür sollte die Bürste parallel am Zahnfleischrand aufgesetzt und langsam von Zahn zu Zahn bewegt werden. Die Bürste dreht sich üblicherweise pro Minute mehr als 8.000 Mal. Wichtig bei der Verwendung: Die elektrische Zahnbürste nicht zu fest aufdrücken, um das Zahnfleisch und den Zahnschmelz zu schonen.

Vibrationsbürste oder Schallzahnbürste

Vibrationsbürsten (werden auch Schallzahnbürsten genannt) haben einen länglichen Kopf. Sie säubern im Vergleich zu Rundkopfbürsten mehr Fläche auf einmal und sind daher besser für Putzfaule geeignet.

Der Name kann hier irreführend sein. Schallzahnbürsten reinigen nicht mit Schall, sondern durch Vibrationen. Sie kommen auf bis zu 42.000 vibrierende Bewegungen pro Minute.

Ultraschallbürste

Die Ultraschallbürste wird gerne mal mit der Vibrationsbürste verwechselt. Auch sie hat einen länglichen Kopf. Sie nutzt für die Reinigung bis zu 96 Millionen Schwingungen pro Minute. Die Ultraschallwellen erzeugen in einer Flüssigkeit kleine Bläschen. Die können bis in die kleinsten Zwischenräume an unseren Zähnen gelangen und fallen dort in sich zusammen. So sollen Zahnbelag und Speisereste entfernt werden. Bei einigen Modellen empfehlen die Hersteller eine spezielle Zahnpasta für die Verwendung der Ultraschall-Zahnbürste.