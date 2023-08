Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Als Kind hatte ich den Traum, für einen Kosmetik-Konzern zu arbeiten. In meiner Vorstellung war ich dabei immer umgeben von gut duftenden Kollegen, Lippenstiften und Mascara, die mein Augenklimpern so richtig gut zur Geltung bringt! Die Realität in München sah dann aber ganz anders aus. Umso schöner, dass ich schon während meines Studiums für die SWR-Service-Sendung Kaffee oder Tee gearbeitet habe und auch wieder zurückkommen durfte. Seit 2021 bin ich auf den Hörfunk-Berg in Baden-Baden umgezogen und darf seither …

Das mache ich bei SWR3: … lustige Memes bauen, Service-Artikel schreiben und tolle Projekte umsetzen.

So würde man mich zitieren:

Sorry, bin heute wieder Gargamel.

Diesen Song höre ich immer: Spotify sagt: Sweater Weather von The Neighbourhood

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Meine Freunde, die dreispurigen Autobahnabschnitte und die Natur.

Darüber lache ich: Leider am lautesten über meine eigenen Witze, ganz oft komme ich vor Lachen gar nicht dazu, sie zu Ende zu erzählen – peinlich, ich weiß.

Bei diesen Serien verlasse ich die Couch nicht mehr: Grey’s Anatomy – drölftausend Staffeln, darunter keine Langweilige und sie gehen mit der Zeit. Keine Frau braucht einen McDreamy, um erfolgreich und glücklich zu sein.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ich freue mich immer, wenn Besuch kommt. Dann schaffen es meine Kaffeetassen endlich wieder in die Spülmaschine und stehen nicht mehr im Kleiderschrank, auf der Fensterbank oder der Treppe rum…

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Instagram sagt: funk, lieblingskollegen und westwingde

Auf diese Frage wollte ich schon immer mal antworten:

Warum schmeckt der Kaffee so gut? Ahornsirup, da ist Ahornsirup drin!