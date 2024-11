Vitamin-D-Mangel: Symptome und was du dagegen tun kannst

Teilen

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Passend zur dunklen Jahreszeit denken viele an ihren Vitamin-D-Wert und womöglich an „viel hilft viel“. Doch ist das so? Wir klären die wichtigsten Fragen zu Vitamin D.