Ach, wie schön wäre eine Saison ohne Schnupfen, Husten oder Fieber ... Zink und Vitamin C sollen dabei helfen, eine Erkältung fernzuhalten oder die Erkältungszeit zu verkürzen. Das ist wirklich dran!

Heißgetränke, Schmerzmittel und Nahrungsergänzungsmittel mit viel Vitamin C können den Eindruck vermitteln, dass Vitamin C ein gutes Hausmittel, geradezu ein Wundermittel sei, um Erkältungen fernzuhalten oder sie zu verkürzen. Die Studienlage verpasst dem jedoch einen Dämpfer:

Den meisten Menschen hilft Vitamin C nicht, seltener krank zu werden. Die Ausnahme sind Extremsportler: Die haben sich laut einer Studie seltener erkältet, wenn sie vorher Vitamin C eingenommen haben. Wer also demnächst Skifahren geht oder sich auf einen Marathon vorbereitet, kann beispielsweise eine Paprika mehr auf den Speiseplan setzen.

Und wenns darum geht, schneller gesund zu werden? Wenn überhaupt, macht Vitamin C einen kleinen Unterschied – bei manchen verkürzte sich die Erkältung im Schnitt um weniger als einen Tag. Und das auch nur bei denen, die schon vor der Erkältung regelmäßig Vitamin C supplementiert haben.

In SWR3 Push hat Moderatorin Sabrina Kemmer Grippewellen-Wissen für euch zusammengesucht und gemeinsam mit SWR3 Wissenschaftsredakteurin Franziska Ehrenfeld über Vitamin C gesprochen. 👇

SWR3 Push 31.1.2025 Grippewellen-Wissen: Vitamin C im Faktencheck Dauer 1:37 min Grippewellen-Wissen: Vitamin C im Faktencheck

Vitamin C ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und wichtig für unser Immunsystem. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) haben Menschen in Deutschland kein erhöhtes Risiko, an einem akuten Vitamin-C-Mangel zu leiden.

Empfohlene Vitamin-C-Zufuhr laut DGE Alter Vitamin C mg/Tag 0 - unter 4 Jahre 20 4 - unter 7 Jahre 30 7 - unter 10 Jahre 45 10 - unter 13 Jahre 65 13 - unter 15 Jahre 85 15 - unter 19 Jahre (weiblich) 90 15 - unter 19 Jahre (männlich) 105 ab 19 Jahre (weiblich) 95 ab 19 Jahre (männlich) 110 Schwangere ab dem 4. Monat 105 Stillende 125 Weibliche Raucher 135 Männliche Raucher 155

Raucher haben einen höheren Tagesbedarf an Vitamin C als Nichtraucher. Laut DGE ist deren Umsatz an Vitamin C im Vergleich 40 Prozent höher.

Den eigenen Tagesbedarf an Vitamin C kann man leicht über die Ernährung decken, dafür sind keine Nahrungsergänzungsmittel nötig. Vitamin C ist hitze- und lichtempfindlich. Der Gehalt in Lebensmitteln ist von Erntezeitpunkt, Transport, Dauer und Art der Lagerung abhängig.

Wie viel Vitamin C steckt in Lebensmitteln? Lebensmittel pro 100 g Vitamin-C-Gehalt in mg Tomate 20 - 25 Orange 50 Hagebutte 1.250 Johannisbeere 170 Petersilie 160 Brokkoli 90 rohe Paprika 140

Wer zu viel Vitamin C zu sich nimmt, scheidet das meiste über den Urin wieder aus. Eine Nebenwirkung von zu viel Vitamin C können Magen-Darm-Beschwerden sein.

Unser Körper kann Zink nicht selbst produzieren – es gehört es zu den lebensnotwendigen Spurenelementen. Wir müssen es also unserem Körper zuführen, damit unter anderem unsere Wundheilung, unser Zellwachstum und Immunsystem funktionieren. Da wir Zink nicht gut im Körper speichern können, ist es wichtig, Zink regelmäßig über unsere Nahrung aufzunehmen. Aber hilft es auch gegen Erkältungen, Husten und Schnupfen?

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Es gibt diverse Studien, die das vermeintliche Hausmittel gegen Husten und Schnupfen untersucht haben. Dabei ging es um zwei Fragen: Kann Zink dabei helfen, Erkältungen zu verkürzen und kann es uns sogar davor schützen, überhaupt krank zu werden? Laut dem unabhängigen Netzwerk für Gesundheitsfragen Cochrane konnten keine aussagekräftigen Belege dafür erbracht werden, dass Zink bei Erkältungen hilft. Das kam bei den Studien genau heraus:

Es gibt Anzeichen, dass Zink eine geringe, bis gar keine Auswirkung darauf hat, einer Erkältung zu entgehen. Ebenso gibt es Studien, die zwar zeigen, dass Zink eine Erkältung um zwei Tage verringern kann, allerdings hat Cochrane „ wenig Vertrauen in die Evidenz, die diese Schlussfolgerung stützt. “

Im Gegenzug ist die Wahrscheinlichkeit, eine unangenehme Nebenwirkung durch die Zinkeinnahme zu bekommen, erhöht. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören Veränderungen im Geschmackssinn und Magenbeschwerden. Ist mehr Zink als Hausmittel und Wunder-Medizin also eher schädlich und sollte vermieden werden?

Über unsere Ernährung schaffen wir es, unseren Bedarf an Zink zu decken. Extra Zink, um eine Erkältung zu verkürzen, hilft eher weniger. Adobe Stock New Africa

Wie viel Zink wir zu uns nehmen sollten und wann es zu viel ist, hängt vom Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand ab. Im Schnitt werden Frauen 8 mg und Männern 14 mg Zink pro Tag empfohlen. Wir schauen uns das im Verhältnis zu Lebensmitteln an:

Zink in Lebensmitteln Lebensmittel pro 100 g Zink-Gehalt im mg Knäckebrot 3,4 Sojabohnen 4,2 Linsen 3,6 Erbsen 3,1 Rindfleisch 4,5 Parmesan 4 Kürbiskerne 5

Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) liegt die tolerierbare Gesamtzufuhrmenge für Zink bei Erwachsenen bei 25 mg pro Tag. Darüber hinaus kann es zu einer Anämie kommen, wenn neben der Zinküberdosis gleichzeitig weniger Kupfer zugeführt wird.

Kurzer Zwischenstand, bevor wir zum Fazit kommen: Zink und Vitamin C sind grundsätzlich wichtig für unseren Körper, wirklich signifikant schützen sie uns aber nicht vor einer Erkältung. Verkürzen können sie sie auch nicht deutlich. Wem bei Husten und Schnupfen jetzt als alternatives Hausmittel Omas Hühnersuppe einfällt – auch die haben wir uns genauer angeschaut. Hier gibts das Ergebnis:

Fazit zu Zink als Hausmittel gegen eine Erkältung:



Unser Körper – unter anderem auch unser Immunsystem – braucht Zink, um zu funktionieren.

Es gibt laut Cochrane keine Belege dafür, dass Zink einer Erkältung vorbeugen oder verkürzen kann.

Die Wahrscheinlichkeit, eine unangenehme Nebenwirkung durch eine Zinksupplementierung zu bekommen, ist erhöht . Veränderungen im Geschmackssinn und Magenbeschwerden können als Nebenwirkung auftreten.

zu bekommen, ist . Veränderungen im Geschmackssinn und Magenbeschwerden können als Nebenwirkung auftreten. Unseren Tagesbedarf an Zink können wir leicht über die Ernährung abdecken.

Fazit zu Vitamin C als Hausmittel gegen eine Erkältung:



Unser Körper – unter anderem auch unser Immunsystem – braucht Vitamin C, um zu funktionieren.

Zusätzliches Vitamin C kann – wenn überhaupt – Extremsportlern dabei helfen, sich seltener zu erkälten.

Es gibt Menschen, bei denen zusätzliches Vitamin C dafür gesorgt hat, die Erkältung zu verkürzen – die Zeit verkürzte sich dann allerdings im Schnitt nur um weniger als einen Tag.

Raucherinnen und Raucher haben laut DGE einen höheren Vitamin-C-Bedarf pro Tag als rauchfreie Menschen.

Der Tagesbedarf an Vitamin C kann leicht über die Ernährung abgedeckt werden.

Eine ausgewogene Ernährung, frische Luft und warme Getränke – das sind zwar keine neuen, dafür aber altbewährte Erkenntnisse. Hier gibts mehr Tipps, wie ihr euch gegen Erkältungen oder eine Grippe schützen könnt. 👇