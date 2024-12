Das mache ich bei SWR3: Alles was mit Aktualität zu tun hat: Nachrichten, SWR3-Topthema, Aktuell-Redaktion in der ARD-Popnacht...

So würde man mich zitieren:

Ah, sorry, jetzt ist die Sprachi schon wieder voll lang geworden!

Diesen Song höre ich immer: Höre ich nicht immer, aber geht immer: „Let it happen“ von Tame Impala.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Warme Sommer im Rheintal und den Schwarzwald, falls es mir doch mal zu heiß wird. Und dass die Menschen in Baden-Württemberg so viele „schs“ in Wörter packen! 😊

Darüber lache ich: Mit Comedy bin ich schwer zu kriegen. Am liebsten lache ich zusammen mit anderen, einfach weil irgendwas oder irgendjemand lustig war.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Da gibt es viele... von „Die Telefonistinnen“ über „Walking Dead“ bis zu „Physical 100“.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Nix. Take it or leave it.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: seiten.verkehrt auf Insta

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Warum sollte ich man dich auf Partys einladen?

1. Ich eröffne den Dancefloor. 2. Ich kann einen legendären Kartentrick, den ich von meinem Uropa quasi vererbt bekommen habe und den noch niemand durchschaut hat. Ich liebe die rauchenden Köpfe jedes Mal. :D

Was ist dein Guilty Pleasure? Stundenlang Online-Siedler zocken. Nicht nur bei schlechtem Wetter...

Wie heißt das salzige Gebäck in der Form eines symmetrisch verschlungenen Teigstrangs richtig? Breze!!! Ohne „l“. (Bin im Allgäu aufgewachsen.)