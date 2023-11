Was ist ein Whatsapp-Kanal genau?

Kanäle sind eine neue Funktion bei Whatsapp. Ein Kanal sieht wie ein üblicher Chat aus. Wer am Kanal einer Marke, eines Vereins o.Ä. interessiert ist, kann ihn abonnieren. Die Ersteller haben dann die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken, die bei dir in Whatsapp auftauchen – ähnlich wie die Nachricht einer Person in deinen Kontakten.

Auf diese Nachrichten kannst du mit Emojis reagieren und sie weiterleiten. Was aber nicht geht: selbst darauf antworten. In einem Whatsapp-Kanal schreibt nur der Kanalinhaber.

Die Nachrichten werden übrigens nach 30 Tagen gelöscht. So wird auch der Speicherplatz geschont.