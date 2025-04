Frohe Ostern, SWR3Land! Hier gibts lustige Sprüche und Grüße, die du per Whatsapp an Familie und Freunde schicken kannst. Jetzt den ultimativen Sprüche-Generator testen!

Zu Ostern gehts wieder los: In allen Whatsapp-Gruppen werden fleißig Sprüche und Grüße verschickt. Egal ob an die Familie oder die Freunde – auch du bist vermutlich gerade gefordert, dir irgendwas auszudenken. Da will man ja nicht irgendwas schicken. Und einfach nur „frohe Ostern“ ist auch etwas abgegriffen, oder?

Damit es nicht wieder so standardmäßig wird: Hier haben wir die lustigsten Sprüche zu Ostern in unserem Generator. Zum Verschicken via Whatsapp, Signal, Threema (oder einen anderen Messenger deines Vertrauens). Wir hoffen, ihr habt Spaß damit!

Während du dich durchklickst, kannst du auch gern hier mal reinhören – bei SWR3 im Radio haben wir nachgefragt, warum Schokolade zu Ostern eigentlich so teuer ist:

Audio 11.4.2025 Luxusgut Schokolade: Teure Schokolade – nicht nur zu Ostern Dauer 0:31 min Schokolade ist zurzeit richtig teuer. Nicht nur vor und zu Ostern schlagen die Hersteller mittlerweile mächtig auf. Die Verbraucherzentrale kritisiert die dubiose Preisgestaltung.

Eine blanke Nachricht ist dir noch ein bisschen zu wenig? Du willst deine Whatsapp-Sprüche lieber als Bild verschicken? Kein Problem, bitteschön:

Für die einen ist Ostern wie kleines Weihnachten, mit Geschenken, Eiersuche und strahlenden Kinderaugen. Für andere ist das gar kein großes Ding, höchstens arbeitsfrei und Feiertage.

Wenn du magst, erzähle uns doch noch, ob du Ostern überhaupt großartig feierst ... oder ob es für dich bei ein paar kleinen Grüßen in der Whatsapp-Gruppe bleibt:

Feierst du Ostern? Nee. Und ich habe noch nicht einmal frei. Nee. Für mich sind es einfach nur freie Feiertage. Ein bisschen, aber nur in kleinem Rahmen. Ja, volles Programm – Eiersuche und Geschenke gehören dazu! Abschicken

Bestimmt schreibst du auch immer wieder Leuten via Messenger zum Geburtstag, oder? Gehts dir da auch so: Keine Ahnung, was du außer „alle Gute“ noch schreiben sollst? Dann schau mal hier: Hier gibts Inspiration für Geburtstagsgrüße! Damit wird die nächste Message am Ehrentag an deine Familie oder Freunde ein Fest:

Übrigens: Auch wir sind mit SWR3 auf Whatsapp unterwegs. Hier gibts täglich kleine Grüße und Updates von uns. Du bekommst Backstage-Einblicke ins Radio, wir schicken dir die lustigsten Gags für zwischendurch und wichtige Infos für SWR3Land.

Unseren SWR3 Whatsapp-Channel findest du ganz einfach, wenn du nach SWR3 suchst. Eine Anleitung gibts hier:

Hast du auch noch lustige Sprüche oder witzige Grüße für uns zu an Ostern? Dann her damit! Schreib uns unter dem Artikel in die Kommentare! 👇