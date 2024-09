Schon wieder in einer Whatsapp-Gruppe? Dir fällt kein witziger Name dafür ein? Dann lass dich doch von uns inspirieren. Hier der ultimativer Whatsapp-Gruppen-Namen-Generator!

Direkt vorweg: Hier gehts um Geschmack. Über den lässt sich ja bekanntlich sehr gut streiten. Wir alle haben eine andere Vorstellung davon, was lustig ist oder was eher nicht. Wir hoffen hier dein Humorzentrum zu treffen oder jedenfalls deine eigene Kreativität ein wenig anzuschubsen.

Neue Gruppe – Neuer Whatsapp-Gruppen-Name 😱

Du kannst dich natürlich durch die Kommentare unserer Postings wühlen und die lustigsten Namen für deine Gruppen rausschreiben. Deine Laufgruppe dann „Walking Death“ nennen, so wie SWR3-Userin miezekatze1979 bei Instagram. Oder du lässt dich mit einem Klick von unserem SWR3-Generator inspirieren. Die schönsten Ideen kannst du gerne auch hier in den Kommentaren lassen. 😍

CaOiwfgH = Camping an Ostern ist was für ganz Harte 😂😂😂

Nächste Gruppe!

Die meisten Gruppen, in denen wir so landen, sind vermutlich die . 10 Leute sind drin, zwei streiten sich über das optimale Geschenk und der Rest verteilt Emojis. Man kennt das, aber wie benennt man das? „Die Gruppe OHNE [Geburtstagskind]“ oder „10 Euro – ohne Küssen!“ oder „Für einen Zehner würd ichs machen“.

Beim Namen der Whatsapp-Gruppe können wir uns kreativ ja so richtig austoben – je nach persönlichem Geschmack eben. Gehts in den Urlaub nach Frankreich, genügt auch schon ein französisches Wort („Baguette“) und jetzt bauen wir einfach noch einen Zusatz hinten dran.

Zum Beispiel „d'amour“ (... der Liebe) oder „de la chanson“ (wegen Grand Prix d'Eurovision de la chanson). Also bekommen wir für den Frankreich-Urlaub den Gruppennamen: „Baguette d'amour“ – das Stangenbrot der Liebe. Hat doch was, oder? 😁

Angelehnt an die SWR3 New Pop-Künstler Sea Girls, die nur aus Jungs bestehen, sich aber Sea Girls nennen, bietet sich natürlich der „Divenchat“ oder die „Lästergruppe Rot-Weiß-[Ort]“ ganz gut für eine Jungs-Gruppe an. „Hart am Crémant“ haben wir auch schon gelesen und ein bisschen kichern müssen. Mit Cola gehts natürlich auch.

Gehts zu einem gemeinsamen Konzert, Adele zum Beispiel, lassen sich Songtitel da sehr gut verwerten: „Hello from the other side". Gehts zu P!nk, die ja gerne nicht nur singt, sondern auch gleichzeitig noch Hochleistungssport auf der Bühne macht, dann die „der magentafarbene Trapezverein". 😅

Generell lohnt es sich mit dem Namen auch erst mal abzuwarten, wie der Chat verläuft. Einfach mal eine Gruppe gründen und schauen, was passiert. Fängt es schon lustig an, kann man ja weiter drauf aufbauen und einen Begriff/Satz aus dem Chat nehmen und ihn als Namen angeben. Sagen wir so, innerhalb des SWR3-Teams gibts einen Chat, der „Löffelchen zu dritt“ heißt – es ging um einen Grillabend. 😂😂

Fallen euch noch mehr lustige Namen für Whatsapp-Gruppen ein, dann her damit! 👇