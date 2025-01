per E-Mail teilen

Mal ehrlich, viele unserer Ortsnamen klingen nicht besonders sexy. Vor allem, wenn sie richtige Wortungetüme sind. Die Lösung: Abkürzungen! Ihr habt uns die besten verraten!

Natürlich ist und bleibt SWR3Land das coolste Land überhaupt! SWR3 Moderator Basti Müller wollte von euch wissen, wie ihr euren Ort, Stadtteil, Region oder Gemeinde abkürzt.

Weißt du, wie lange man braucht, um Waldfischbach-Burgalben zu schreiben? Und oftmals passt das auch gar nicht in die Zeilen, wenn man das irgendwo hinschreibt …

SWR3 Moderator Basti Müller 10.1.2025 Eure Abkürzungen von Städtenamen im Radio Dauer 1:10 min Wir haben gefragt, ihr habt geliefert: Eure Abkürzungen Orte, Gemeinden und Städte sind einfach genial! Hier reinhören und mitlachen!

Kurze Namen für coole Städte

Vor allem Orts-Doppelnamen können richtig lang ausfallen. Klar, auf euren Briefumschlag solltet ihr die Namensabkürzung eurer Heimat jetzt nicht unbedingt schreiben. Und wenn ihr nach Ransbach-Baumbach fahren wollt, solltet ihr auch nicht RaBa ins Navi eingeben. Für Ortsansässige können Abkürzungen beim Schreiben oder Sprechen aber eine echte Zeitersparnis sein. Außerdem klingen sie doch auch ein bisschen wie eine lässige Geheimsprache und nach hippem Insider-Slang.

Gemeinden oder Städte tragen Doppelnamen übrigens nicht einfach nur, um uns das Leben schwer zu machen oder damit wir uns lustige Abkürzungen für sie ausdenken können. Der Grund ist relativ pragmatisch: In der Vergangenheit fusionierten (mehrere) Ortsteile, Städte oder Gemeinden durch gesetzliche Gebietsreformen miteinander. Das spiegelt sich dann oft auch im Namen wider. Funfact: Hellschen-Heringsand-Unterschaar in Schleswig-Holstein hat den längsten Gemeindenamen in Deutschland.

Wohnen, wo andere Urlaub machen

Natürlich lieben wir unsere Heimat und sind ihr im Herzen verbunden! Trotzdem hört es sich einfach cooler an, über Bali zu sprechen, als über Bad Liebenzell. Außerdem vermittelt das gleich ein bisschen Urlaubsfeeling und klingt beeindruckend. Vor allem, wenn ihr auf der Arbeit angeben könnt, mal wieder Freunde in Matchwang City zu besuchen (statt im Ortsteil Mochenwangen der Gemeinde Wolpertswende).

Egal ob in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz: Ihr seid richtig kreativ, wenn es darum geht, Abkürzungen für eure Städte, Orte oder Gemeinden zu geben. Die Abkürzung für eure City ist noch nicht dabei? Dann schreibt sie uns unbedingt in die Kommentare!

Die Abkürzung für Gundelfingen (Breisgau) ist Gufi.

Für Lehrensteinsfeld (Heilbronn) ist auch die Abkürzung LSD gebräuchlich.

Grüße aus L.A.(Ladenburg).

Sinzheim (Rastatt) = Sinzinatti

In der Nähe von Tübingen gibt es den Ort Kirchentellinsfurt (Neckar-Alb). Hier sagt man einfach, K’furt.

In Kernen im Remstal gibt es den Ort Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis). Der wird abgekürzt mit Rom …

Wir wohnen in der Nähe vom Ortsteil Memprechtshofen (Ortenaukreis) und sagen dazu Memphis.

Ich komme aus dem Dorf Rinklingen (Bretten), welches Rio abgekürzt wird.

Ein Nachbarort wird FlöDa genannt. Eigentlich heißt die Stadt aber Flörsheim-Dalsheim (Alzey-Worms).

Wir wohnen in schönen Trechtingshausen am Rhein (Mainz-Bingen). Trexico oder Trexs. Die Einwohner heißen Trexshäuser.

Schwollywood steht für Schwollen (Birkenfeld).

Euer Ort ist nicht dabei? Schreibt uns die Abkürzung in die Kommentare!