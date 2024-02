per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Ski fahren oder Schi fahren? Frisör oder Friseur? Joghurt oder Jogurt? Hier gibt's 15 Schreibweisen, die total falsch aussehen, laut Duden aber tatsächlich richtig sind.

Die deutsche Sprache gewinnt garantiert nicht gerade den Preis in Sachen Einfachheit – dafür gibt es aber viele Verrücktheiten und kleine Sprachphänomene, die total viel Spaß machen. Kürzlich haben wir uns mit der SWR3-Community zum Beispiel durch seltene Plural-Formen rätselt, wenn dich das interessiert, kannst du nachher hier mal gucken:

Zurück aber zu dem Phänomen, das wir uns heute rausgesucht haben, es geht um die deutsche Rechtschreibung. Und oft ist es ja so, dass es eine korrekte Schreibweise für ein Wort gibt, vielleicht noch eine Dialekt-Form, und damit ist gut. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch Wörter, bei denen mehrere Schreibweisen laut Duden korrekt sind.

15 alternative Schreibweisen, die laut Duden korrekt sind

Meist gibt es eine empfohlene und eine alternative Schreibweise – letztere ist zwar nicht so gängig, aber ebenfalls richtig. Und manche dieser alternativen Schreibweisen sehen auf den ersten Blick so falsch aus, dass es sich lohnt, sie zu sammeln. Das machen wir hier!

1. Was stimmt laut Duden: Joghurt oder Jogurt?

Wer braucht schon ein h? Joghurt kannst du auch Jogurt schreiben. Das gilt übrigens auch für Zusammensetzungen, zum Beispiel Jogurtbecher.

2. Sieht falsch aus, geht aber beides: Ski und Schi

Auf der Aprés-Party ist vielleicht auch das Wort Schi dann irgendwann akzeptabel – aber mal ehrlich: Das sieht schon echt schlimm, oder? Trotzdem: Das Wörterbuch Duden führt beide Formen als richtig auf – du kannst sowohl Ski als auch Schi schreiben.

3. Für den Duden ist Albtraum und Alptraum gleichermaßen korrekt

Fiese Träume haben absolut nichts mit den Alpen zu tun. Der Duden lässt aber beide Schreibweisen zu, mit p und mit b. Albtraum ist die empfohlene Schreibweise, aber auch Alptraum, ist in Ordnung.

4. Welche Schreibweise ist richtig? Portemonnaie oder Portmonee?

Der beste Tipp: einfach Geldbeutel schreiben. Wer aber das Wort schöner findet, das wir Deutschen uns von den Franzosen geklaut haben, darf tatsächlich beide Schreibweisen verwenden. Portemonnaie und Portmonee sind gleichermaßen vom Duden anerkannt, auch wenn letzteres echt komisch aussieht.

Der Duden ist ein Gebrauchswörterbuch. Der Anspruch ist also, dass das Wörterbuch immer weiterentwickelt wird, genauso wie es die deutsche Sprache auch tut. Eine Redaktion entscheidet immer wieder darüber, welche Wörter neu in den Duden aufgenommen werden oder welche rausfliegen – und welches die korrekten Schreibweisen sind. Adobe Stock alphaspirit

5. Shrimp oder Schrimp? Geht beides!

Ähnlich wie beim Portemonnaie handelt es sich auch hier um ein Wort, das aus einer anderen Sprache kommt. Sprachwissenschaftler nennen das Entlehnung oder Lehnwort. Wenn Fremdwörter (wie hier aus dem Englischen) sich dann in der deutschen Sprache durchsetzen, kann es dazu kommen, dass sie mehr und mehr an die deutsche Grammatik angepasst werden. Die Buchstabenfolge sh ist selten im Deutschen, da kommt eher das sch vor. Deshalb geht mittlerweile nicht nur Shrimp, sondern auch Schrimp. Sieht aber trotzdem schräg aus, oder?

6. Soße oder mit Sauce – beide Schreibweisen gehen klar

Ob der Quatsch mit Soße oder mit Sauce serviert wird, ist eigentlich egal: Jedenfalls in der Auffassung des Duden ist beides korrekt. Auch hier steckt die Entwicklung eines Lehnwortes dahinter: Sauce kommt aus dem Französischen, dann nahm es Einzug in den deutschen Wortschatz und wurde an die deutsche Grammatik angepasst. Soße sieht doch auch schon gleich viel deutscher aus.

Das Gute an den alternativen Schreibweisen, die laut Duden möglich sind: Wenn sie nicht gefallen, muss sie keiner nutzen. Adobe Stock deagreez

7. Thunfisch und Tunfisch – beide Schreibweisen sind korrekt

Thunfisch ist die empfohlene Variante, aber auch ohne h ist es kein Fehler. Tunfisch gilt laut Duden zwar als alternative Schreibweise, die seltener gebraucht wird, ist aber trotzdem korrekt. Wenn du dir das h also sparen willst, kannst du das machen.

8. Fantasie und Phantasie – Rechtschreibreform tauscht ph und f

Bis zur Rechtschreibreform von 1996 war Phantasie die richtige Schreibweise. Seit Einführung der neuen Rechtschreibung ist Fantasie nun die empfohlene Variante. Phantasie ist aber auch heute noch korrekt. Ähnlich ist es auch bei anderen Wörtern, die ein reformiertes f statt des ph abbekommen haben:

Orthografie und Orthographie

Geografie und Geographie

Grafik und Graphik

Saxofon und Saxophon

Unter unserem Instagram-Post wird schon darüber diskutiert:

Übrigens haben wir bei SWR3 im Radio auch mit unseren Hörern über alternative Schreibweisen gerätselt. Bei Moderator Sebastian Müller gab es eine glückliche Gewinnerin, herzlichen Glückwunsch an Mari, da gibt es einen SWR3-Elch!

SWR3-PUSH 23.11.2023 Schreibweisen-Quiz: Hörerin Mari gewinnt einen SWR3-Elch! Dauer 2:00 min Hörerin Mari gewinnt einen SWR3-Elch bei unserem Schreibweisen-Quiz!

9. Empfohlene Schreibweise: circa, alternative Schreibweise: zirka

Auch bei zusammengesetzten Wörtern sind beide Varianten vom Duden als korrekt anerkannt: Eine Zirkaangabe oder eine Circaangabe ist gleichermaßen richtig. Als Abkürzung funktioniert aber nur ca., so etwas wie zi. geht nicht.

10. Was ist richtig? Hawaii-Inseln und Hawaiiinseln!

Wörter zu koppeln hat oft auch den Sinn, dass sie leichter lesbar sind. Bei den Hawaii-Inseln trifft das sicher zu – bei den Hawaiiinseln müssen wir ja schon dreimal nachzählen, ob die Anzahl der i im Wort hinhaut ... jedenfalls sind beide Schreibweisen korrekt.

7 unlogische Sätze, die zeigen, wie kurios die deutsche Sprache ist!

11. Spaghetti und Spagetti – der Duden findet beides okay

Hier ist wohl noch ein h verloren gegangen: Spaghetti und Spagetti ist laut Duden gleichermaßen zulässig. Wir könnten auch sagen: Schnürchen, das ist die Bedeutung im Italienischen. Oder wir gehen noch weiter zurück: Bindfaden, das bedeutet es im Lateinischen Ursprung. Übrigens ist Spaghetti der Plural, im Singular, also nur eine Nudel, heißt es Spaghetto.

Wenn wir schon bei italienischen Wörtern sind: So reagiert der italienische Comedian Joe di Nardo, wenn die Deutschen das mit der Aussprache nicht so recht hinkriegen:

12. Hotpants und Hot Pants – beides korrekte Schreibweise

Hotpants und Hot Pants, beide Schreibweisen sind laut Duden möglich. Die zusammengeschrieben Variante ist dabei diejenige, die als bevorzugt empfohlen wird. Hot Pants ist aber auch möglich, ohne dass es falsch ist.

13. Friseur oder Frisör? Jedenfalls nicht Friseuse!

Achtung, Minenfeld! Friseur und Frisör geht beides, die empfohlene Variante ist Friseur oder – auch für die weibliche Form – Friseurin. Frisör und Frisörin sind dabei als empfohlene Schreibweisen vorzuziehen. Was gar nicht geht, weil es oft als abwertend wahrgenommen wird: Friseuse und Frisöse, also besser vermeiden. Und auch das Wort Friese soll wohl ab und an verwendet werden, allerdings nur mündlich und nicht schriftlich.

SWR3 ist für auch auf Whatsapp für euch da! Wir begleiten euch mit witzigen Posts und positiven Nachrichten durch den Tag, schicken euch die besten Service-Tipps und die wichtigsten Infos – ganz einfach, direkt aufs Handy! Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! Wie es geht? Einfach den SWR3-Channel abonnieren! Eine ganz einfache Anleitung gibt's hier.

14. Sieht schräg auch, geht aber auch beides: Zaziki und Tsatsiki

Auch diese Variante sieht für viele vermutlich ganz schön falsch aus: Tsatsiki ist aber tatsächlich als alternative Schreibweise laut Duden möglich. Hauptsache ist auch eigentlich, dass er viel Knoblauch drin hat – alles andere ist ja fast egal.

15. Jacht und Yacht akzeptiert der Duden gleichermaßen

Ob du Jacht schreibst oder Yacht – beides ist kein Fehler. Die bessere Form ist Jacht, aber auch Yacht geht als alternative Schreibweise noch durch. Für uns sieht irgendwie beides ungewohnt aus, oder wie oft schreibst du deinen Freunden etwas über Jachten?

Welche überraschenden Schreibweisen kennst du noch? Schreib uns gern in die Kommentare!

Wie ein Komma die Bedeutung eines ganzen Satzes verändern kann

Über Verrücktheiten der deutschen Rechtschreibung und lustige kleine Sprachphänomene freuen wir uns bei SWR3 immer – vor allem, weil unsere Community daran so viel Spaß hat. Egal ob im Radio, auf unseren Social-Media-Accounts oder hier auf der Website – wir bekommen so viel schönes Feedback und weitere Ideen, das ist einfach toll!

Wenn du auch nicht genug kriegen kannst, dann checke doch zum Beispiel mal unsere Sätze, bei denen ein Komma die Bedeutung eines ganzen Satzes verändert, nur weil es an einer anderen Stelle oder wegfällt. Die große Wirkung des kleinen Kommas findest du hier:

Wörter, die die meisten Menschen erst einmal falsch lesen

Auch sehr lustig: Es gibt Wörter, die die meisten Menschen erst einmal falsch lesen. Die Klassiker sind Wörter wie Urinstinkt oder Blumentopferde. Na, bist du auch gestolpert? Hier kannst du weitere verwirrende Wörter testen – liest du es sofort richtig?

Quiz für überraschende Vergangenheitsformen im Deutschen

Wenn du ein Fan von deutscher Sprache bist, dann könnte dir auch unser Quiz zu Vergangenheitsformen Spaß machen. Backte oder buk, haute oder hieb? Hier kannst du dich durchquizzen:

Hast du noch mehr Beispiele für Wörter, die total falsch aussehen, als alternative Schreibweise aber in der deutschen Rechtschreibung als korrekt durchgehen? Schreib uns gern unter unserem Instagram-Post. Da haben wir auch schon fleißig gesammelt und viele tolle Vorschläge aus der Community bekommen. Unseren Kanal kannst du auch gern abonnieren, dann wirst du immer sofort informiert, wenn wir etwas Neues haben!

Natürlich freuen wir uns auch über jede Form von Feedback. Bei SWR3 ist es uns wichtig zu erfahren, wie du unsere Inhalte findest, was du gut findest oder doof. Also hau raus und vote gern unter diesem Artikel!