per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Im August 2024 kam der neue Duden, Auflage 29. Aber welche Wörter sind jetzt im Wörterbuch neu dazugekommen und welche wurden dafür gestrichen? Teste dich hier im SWR3 Duden Quiz!

Der Duden ist ohne Frage DAS Wörterbuch in Deutschland. Die Macher haben das Ziel, darin die sogenannte Gebrauchssprache abzubilden – also wirklich all jene Wörter aufzunehmen, die im Deutschen auch gesprochen werden.

Deshalb muss der Duden auch regelmäßig überarbeitet und weiterentwickelt werden. Denn Sprache verändert sich ständig, es kommen immer neue Wörter dazu, während andere nicht mehr so oft benutzt werden und schließlich verschwinden.

Im Radio bei SWR3 haben wir für die frisch rausgeflogenen Wörter ein kleines Duden-Abschieds-Quiz gespielt. Hier kannst du es dir anhören und dich auf das ultimative Duden-Quiz in diesem Artikel schon mal angemessen vorbereiten. Bitteschön, hier ist das Warm-up:

SWR3 Quiz 23.8.2024 Duden-Quiz: Diese Wörter wurden jetzt gestrichen – was bedeuten sie? Dauer 3:23 min Duden-Quiz: Diese Wörter wurden jetzt gestrichen – was bedeuten sie?

Und weil das so lustig war, machen wir hier gleich weiter. Welche Wörter sind neu im Duden, welche wurden gestrichen – und was bedeuten sie eigentlich? Teste hier dein Wissen in unserem Quiz:

Welche Wörter hättest du gern im Duden? Schreib uns!

Du willst noch mehr quizzen? Dann schau doch mal hier:

Der neue Duden umfasst seit dem letzten Update so viele Wörter wie noch nie. 3.000 sind in der neuen Auflage im August 2024 dazugekommen. Alle neuen und gestrichenen Wörter werden wir euch daher hier besser nicht auflisten. Aber warum tut sich da innerhalb von ein paar Jahren so viel?

Die größten Sprachveränderungen der vergangenen Jahre lassen sich laut Duden-Chefredakteurin Kathrin Kunkel-Razum zugespitzt auf drei Bereiche reduzieren: Krise, Krieg und Kochen.

Das sind die großen Gesellschaftsentwicklungen, die sich auch in der Sprache niederschlagen. Denn Menschen brauchen Wörter, um sich auszudrücken und zu verständigen – kommt etwas hinzu, was wichtig ist, aber noch keine Bezeichnung hat, dann wird es schnell erfunden und findet schließlich auch Einzug in Wörterbücher.

Kathrin Kunkel-Razum ist Chefredakteurin des Dudens. In Auflage 29. sind aufgrund der Entscheidungen des Gremiums einige Wörter neu aufgenommen worden, andere wurden gestrichen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Wie kommen Wörter in den Duden, warum werden sie gestrichen?

Beim Duden arbeitet eine ganze Redaktion, die über Jahre Belege dafür sammelt, welche Wörter in der deutschen Sprache wirklich gebraucht werden. Das klingt nach einer ziemlich krassen Fleißarbeit.

Diese gesammelten Belege landen in einer Excel-Tabelle und werden schließlich von der Redaktion ausgewertet.

Der deutsche Wortschatz ist insgesamt übrigens noch größer und auch im Vergleich zu anderen Sprachen extrem umfangreich. Woran das liegt, liest du hier:

Neue Wörter aus anderen Sprachen im Duden

Sprache verändert sich mal schneller und mal langsamer. Aber Sprachwandel gab es schon immer und wird es vermutlich auch ewig geben.

Die Gründe für eine Veränderung der Sprache sind dabei vielfältig: ChatGPT, Ghosting oder Mindset beispielsweise kommen aus dem englischen Sprachraum. Dass Sprachen also auch gegenseitig Einfluss aufeinander haben, ist im Deutschen vor allem an den vielen Anglizismen zu merken.

Zu den verirrtesten denglischen Wörtern haben wir hier übrigens etwas für dich:

Auch deutsche Wörter gibts weltweit in anderen Sprachen

Tatsächlich geht es aber auch anders herum: Auch deutsche Wörter haben es schon in die weite Welt geschafft. Eine Sammlung deutscher Wörter, die in anderen Sprachen gesprochen werden, gibts hier:

Sprachveränderungen durch gesellschaftlichen Wandel

Aber das wars natürlich noch lange nicht: Corona-Pandemie oder auch Balkonkraftwerk sind Wörter, die neu in der Sprache und damit im Duden gelandet sind, weil sich gesellschaftlich hier etwas verändert hat. Das Deutschland-Ticket ist als Wort ebenfalls seit 2024 neu dabei, genauso der Ukrainekrieg – auch wenn es schön gewesen wäre, wenn wir dafür nie ein Wort gebraucht hätten.

Wenn du mehr dazu erfahren willst, warum genau welche Wörter in den Duden neu aufgenommen oder gestrichen werden, kannst du hier klicken und dir den Artikel von den Kollegen vom WDR dazu ansehen.

Angeberwissen: Duden Den Duden gibts seit 1880. Er erschien erstmals unter dem schönen Titel „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“. Was noch erschreckender ist: Damals war er noch nicht gelb und zwischendurch sogar mal blau! 😄 Heute, 2024, sind wir in mittlerweile gewohntem Gelb bei Auflage 29 angekommen. Diese Ausgabe erschien am 20. August. Die letzte davor gab es 2020. Das war ein mal der Duden. 1880 führte das Wörterbuch erstmals die Wörter aus dem deutschen Sprachgebrauch auf. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Nicht immer gibts eine eindeutige Schreibweise für Wörter

Übrigens ist es auch nicht so, dass der Duden immer nur eine korrekte Schreibweise angibt. Es gibt auch Wörter, bei denen sind mehrere Varianten möglich. Manchmal sehen die zwar echt komisch aus, sind aber offiziell korrekt:

Deutsche Kommaregeln stehen auch im Duden

Der Duden ist übrigens nicht nur ein Nachschlagewerk für die Rechtschreibung einzelner Wörter. Auch Regeln zur Kommasetzung lassen sich dort nachlesen. Und dass Kommata tatsächlich einen großen Unterschied machen können, haben wir hier schon mal herausgefunden:

Wer für die Hausaufgaben der Kinder oder eine wichtige E-Mail in der Arbeit sichergehen will, dem hilft vielleicht auch dieses Online-Tool vom Duden für Rechtschreibung: In der kostenlosen Version lässt sich hier ein Text eintragen und verhältnismäßig zuverlässig auf Fehler überprüfen:

Rechtschreibprüfung von Duden im Online-Tool

Welche Wörter hättest du gern neu im Duden oder welche würdest du streichen? Schreib uns gern im Artikel ganz unten in die Kommentare oder auch unter unserem Instagram-Post 👇