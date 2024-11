Ist es der, die oder das Joghurt? Welcher Artikel ist in der deutschen Sprache laut Duden richtig, welcher nicht? Hier gibts ein Quiz zur Grammatik mit überraschenden Lösungen ...

Die deutsche Sprache ist ein Wunderwerk, das uns hier bei SWR3 immer wieder erfreut – und das, zugegeben, teilweise auch echt nicht leicht ist. Dazu gehören auch Artikel: Heißt es der, die oder das? Das ist teilweise gar nicht so einfach zu entscheiden.

In der englischen Sprache reicht the, im Deutschen braucht es der, die und das. Warum ist das so? Warum ist das Deutsche bei Artikeln so umständlich? Diese Frage nach der Herkunft von Artikeln in der deutschen Sprache können leider auch Experten nicht so recht beantworten.

Klar ist nur: Mehr als einen Artikel zu haben sehen Sprachwissenschaftler als den Normalfall an. Die Reduzierung auf einen einzigen ist eher der Sonderfall. Aber wieso Sprachen sich bei den Artikeln so unterschiedlich entwickeln, ist unklar. Irgendwie unbefriedigend, aber wir können es auch nicht ändern.

Wir können es aber noch schlimmer machen: Denn auch die Frage nach Regeln, nach denen die Artikel in der deutschen Sprache vergeben werden, ist vergebens. Mit dem Geschlecht gehen Artikelwörter zwar oft einher, der Mann oder die Frau. Verlässlich ist das aber nicht, Beispiel: das Mädchen.

Wie lernt man dann am besten die richtigen Artikel gemeinsam mit den Kindern, wenn die in die Schule kommen und im Deutsch-Unterricht bestehen müssen? Oder Nicht-Muttersprachler: Wie verzweifelt müssen die eigentlich stellenweise mit unserer Sprache sein?

Der beste Tipp: Deutsche Wörter immer gleich mit Artikel der, die oder das auswendig lernen. Wie Vokabeln, einfach pauken. Irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür ... bestenfalls. Übungen gibts kostenfrei auf vielen Lernplattformen im Internet.

Wir haben hier einige schwierige Fälle in ein Quiz gepackt – welcher Artikel ist laut Duden richtig? Probiere es hier gleich aus!

Klar: Im Dialekt gelten eigene Regeln! Da sind auch manch andere Artikel richtig, die in der Standardangabe vom Duden nicht als korrekt aufgeführt werden und für die Mundart-Sprecher natürlich trotzdem stimmen.

In Osthessen zum Beispiel ist es der Kartoffel, Schwaben sagen gern der Butter oder das Teller und Alemannen benutzen sächliche Artikel für Mädchennamen: das Anna.

Unterschiedliche Artikel & Schreibweisen laut Duden

Die Redaktion, die den Duden erstellt, hat immer den Anspruch, die sogenannte Gebrauchssprache im Wörterbuch abzubilden. Also das, was wirklich von den Menschen gesprochen wird.

Deshalb gibt es auch immer wieder neue Auflagen und Entwicklungen im Duden – neue Wörter kommen rein, alte fliegen raus. Die aktuelle Auflage erschien im August 2024 und beinhaltete rund 3.000 neue Wörter.

Gerade weil Sprache sich entwickelt und nicht total statisch ist, kommt es auch vor, dass mehrere Formen richtig sind – bei den Artikelwörtern ist das so, aber auch grundsätzlich bei der Rechtschreibung.

