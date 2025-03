per E-Mail teilen

Welche ist die älteste Sprache in Europa? Und was wird eigentlich in San Marino gesprochen? Weißt du es? Teste hier im Quiz dein Wissen rund um europäische Sprachen!

Es gibt so vieles zu wissen rund um die Sprachen auf unserem Kontinent! Wie gut kennst du dich aus? Teste dich hier in unserem Quiz zu Sprachen in Europa!

24 Sprachen gibt es ganz offiziell, als sogenannte Amtssprachen, in Europa:

Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.

Diese Sprachen werden ganz amtlich von der Europäischen Union geführt, gesprochen werden natürlich noch eine ganze Menge mehr. Dazu kommen Dialekte, die teilweise schwer von eigenständigen Sprachen abgrenzbar sind.

Sprachen zu zählen, ist gar nicht so leicht. In Deutschland, Europa und erst recht weltweit. SWR3 Reporterin Lisa Reister hat bei Andreas Weilinghoff nachgebohrt. Er ist Juniorprofessor für englische Sprachwissenschaft an der Uni Koblenz und hat für uns mal versucht, die Frage zu beantworten, wie viele Sprachen es insgesamt auf der Welt eigentlich gibt:

Kurze Frage, kurze Antwort 13.3.2025 Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? Dauer 0:42 min Prof. Dr. Andreas Weilinghoff, Juniorprofessor für englische Sprachwissenschaft an der Uni Koblenz, beantwortet die Frage: Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?

