Diese deutschen Wörter sind absolut einmalig! Es gibt sie nur bei uns, man kann sie nicht wörtlich in andere Sprachen übersetzen. Hier 7 unübersetzbare Begriffe entdecken!

Erst einmal müssen wir hier die Frage stellen, die diesen Artikel auch gleich hinfällig machen könnte: Gibt es überhaupt Wörter, die man nicht in andere Sprachen übersetzen kann?

Die Antwort: Das kommt drauf an, wie man übersetzen definiert. Klar ist: Letztlich kann natürlich jeder Begriff beziehungsweise dessen Inhalt auch in einer andere Sprache ausgedrückt werden – mit mehreren Wörtern oder mit ganzen Sätzen, die den Inhalt umschreiben.

Komplett unübersetzbar sind die folgenden Wörter also sicher nicht. Aber: Die Wörter, die wir hier sammeln, haben zumindest kein wörtliches Pendant in anderen Sprachen, sie können nicht 1:1 übersetzt werden, und sind insofern im Deutschen durchaus einzigartig.

Gucken wir also mal, welche typisch deutschen Wörter es gibt – Begriffe, die es so in der Form nur in der deutschen Sprache gibt und für die es zwar sicherlich Übersetzungen gibt, aber eben keine einzelnen Wörter in anderen Sprachen, die genau dasselbe bedeuten.

Kennst du weitere unübersetzbare deutsche Wörter? Her damit!

1. Das Wort Schadenfreude gibts so nur auf Deutsch

Das Wort Schadenfreude ist absolut einzigartig. Es ist eines der Wörter, das unter Sprachwissenschaftlern als eines gilt, das schwer eine 1:1-Übersetzung in anderen Sprachen findet. Diese Einzigartigkeit sorgt auch dafür, dass es auch in anderen Sprachen als sogenanntes Lehnwort verwendet wird. Beispielsweise auf Englisch wird der Begriff der deutschen Schadenfreude ebenfalls benutzt.

Übrigens: Unübersetzbare Wörter sind kein speziell deutsches Phänomen. Es ist also nicht so, dass unsere Sprache da besonders kompliziert wäre oder dass wir uns als einzige Wörter ausdenken, die sonst in keinem Wortschatz vorkommen. Das bestätigt Linguistik-Professorin Susanne Borgwaldt, Universität Bamberg im Interview mit dem Sprachmagazin Deutsch perfekt:

Jede Sprache hat Begriffe, die man in einer anderen Sprache nicht mit einem einzigen Wort ausdrücken kann.

2. Nur auf Deutsch haben Kinder sturmfrei

Yeah, endlich sind die Eltern aus dem Haus und die Kinder haben sturmfrei. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das nur in deutschen Haushalten für ein Jubeln sorgt, aber das konkrete Wort für den Zustand ist so deutsch, dass es keine wörtlichen Übersetzungen in anderen Sprachen dafür gibt.

3. Geborgenheit ist ein unübersetzbares deutsches Wort

Das Gefühl von Geborgenheit ist eins, das es natürlich und hoffentlich nicht nur im Deutschen gibt. Aber das Wort für dieses Gefühl lässt sich 1:1 so in keine andere Sprache übersetzen. Natürlich gibt es Umschreibungen, zum Beispiel das englische feeling of security.

Die Worte Geborgenheit und sturmfrei sind übrigens auch hier bei musstewissen Deutsch in der Top 3 gelandet. Das Team vom SWR-Angebot Funk hat sich nämlich auch schon mal mit Begriffen befasst, die es so nur im Deutschen gibt. Das Video gibts hier:

4. Das Wort verschlimmbessern hat keine 1:1-Übersetzung

Die deutsche Sprache hat schon wirklich zauberhafte Begriffe mit Lieblingswort-Potential. Eins davon ist vielleicht: verschlimmbessern. Wenn man versucht, etwas zu überarbeiten und damit eine Verbesserung zu erzielen – es damit aber eigentlich noch schlechter macht.

So in etwa ist auch die englische Übersetzung für dieses Wort: to make something worse through trying to make it better. Klarer Fall: Da ist das deutsche Wort um einiges knackiger. Wir sind uns bestimmt einig, dass das gilt für die Kategorie unübersetzbare deutsche Wörter, oder?

5. Unübersetzbar ist auch das Wort Kopfkino

Wir bei SWR3 arbeiten im Radio täglich daran, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestenfalls Kopfkino haben, also eigene Bilder im Kopf zu dem entwickeln, was sie gerade hören. Deshalb schafft es dieses Wort natürlich auch in unsere Top 7 – ein Begriff, der etwas sehr Spezielles bezeichnet und in anderen Sprachen nur sehr umständlich durch Umschreibungen ausgedrückt werden kann.

Wenn du also Radio hörst und wir es schaffen, ein Kopfkino bei dir auszulösen, dann kannst du künftig auch dran denken, dass die Bilder vor deinem inneren Auge auch super einzigartig sind, was den konkreten Ausdruck dafür angeht.

6. Schnapsidee lässt sich nur schwer übersetzen

Im Deutschen gibts ein Wort für verrückte und seltsame Ideen, die so abwegig sein, dass sie eigentlich nur unter Alkoholeinfluss entstanden sein können: die Schnapsidee. Ein tolles Wort, das auf Englisch als crazy idea übersetzt werden würde. Oder idée folle auf Französisch. Das ist natürlich alles durchaus ähnlich, aber im Wortsinn eben doch ein bisschen anders. Insofern schafft es die Schnapsidee auf unsere Liste der unübersetzbaren deutschen Wörter.

Wortzusammensetzungen machen es möglich! Übrigens: Insbesondere Wortzusammensetzungen gelten als typisch Deutsch. In der deutschen Sprache kann man besser als in vielen anderen Sprachen beispielsweise zwei Hauptwörter einfach miteinander verbinden, um ein neues Wort daraus zu generieren. Schnaps + Idee, das würde so in vielen anderen Sprachen der Welt nicht funktionieren. Unter anderem diese Möglichkeit, neue Wörter zu kreieren (Sprachwissenschaftler sagen: Wortneubildungen) sorgt für ganz besondere Ausdrucksmöglichkeiten.

7. Torschlusspanik haben vielleicht nicht nur die Deutschen ...

... aber das Wort ist einzigartig in unserer Sprache. Die Angst, keinen Partner oder keine Partnerin mehr abzukriegen, bevor es zu spät ist, wird so konkret in anderen Sprachen nicht zum Ausdruck gebracht. Auch wir haben bei unserer Recherche nur Übersetzungen gefunden, die das Phänomen mit mehreren Wörtern umschreiben. Und damit ist es unser Platz 7 ist der Liste für unübersetzbare Wörter, die es so in der Form nur im Deutschen gibt.

Interessant: Weil genannten Wörter im Deutschen so besonders sind und es in anderen Sprachen keine Übersetzung dafür gibt, werden sie teilweise einfach wörtlich übernommen.

Das ist ein ganz typisches Muster für Sprachwissenschaftler: Wenn eine Sprache kein eigenes Wort für etwas hat, dann übernimmt sie das gern aus einer anderen Sprache, in der passende Ausdrücke vorhanden sind. So ist die Schadenfreude zum Beispiel auch im englischen Sprachraum gern verwendet und der Besserwisser hat es bis nach Finnland geschafft.

Mit solchen Exportschlagern der deutschen Sprache haben wir uns hier schon einmal befasst:

