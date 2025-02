Dialekte bieten Wörter, mit denen wir so viel mehr sagen können als auf Hochdeutsch. Eure schönsten deutschen Dialekt-Wörter aus der SWR3 Morningshow gibts hier!

Mit Dialekten können wir ganz vieles sagen, was wir auf Hochdeutsch (Sprachwissenschaftler nennen es korrekt: Standarddeutsch) nicht sagen können. Oft drĂŒcken die Dialekt-Wörter etwas aus, wofĂŒr es sonst kein passendes Wort gibt – oder es klingt einfach nur schöner.

SWR3 Morningshow sammelt eure liebsten Dialekt-Wörter

In der SWR3 Morningshow haben Anneta Politi und Kemal Goga deshalb mal mit euch gesammelt: Welches sind eure liebsten Wörter aus anderen deutschen Dialekten? Also auch wenn ihr den Dialekt vermutlich gar nicht sprecht, welches Wort habt ihr in euren Wortschatz ĂŒbernommen, weil es einfach so toll ist?

Hier ist das Best-of aus SWR3Land. Lasst euch inspirieren, vielleicht ist da auch euer neues Lieblingswort dabei. Oder fehlt noch eins? Dann schickt uns euer schönstes Dialekt-Wort hier!

7 schönste Wörter aus anderen deutschen Dialekten

1. „Zapfig“ ist das Lieblingsdialektwort von SWR3 Hörer Stephan. Er hat das Wort im Bairischen gefunden und bei sich eingefĂŒhrt, wenn es besonders „kalt“ ist. Da hört man doch förmlich die Eiszapfen klirren!

2. Auf einer Tour mit ihren MĂ€dels in Ischgl hat Claudi aus Appenweier mal ein paar Jungs aus dem Saarland kennengelernt. Denen hat sie immer eine „Klappschmier“ gerichtet! Heißt: Ein belegtes Brot, zusammengeklappt. Klappt wie geschmiert, oder?

3. Anita aus Ludwigsburg deckt sich als Hessin abends auf der Couch eigentlich mit einer „Kolder“ zu. Jetzt hat sie das schwĂ€bische Wort „Teppich“ dafĂŒr kennengelernt und findet's lustig.

4. SWR3 Hörerin Moni hat uns ins Studiofeedback geschrieben: Sie liebt das Bairische Wort fĂŒr „SchwimmflĂŒgel“: Es heißt „Schwimmbufferl“.

5. Bei Tim in Betzdorf ist ein Wort aus dem hohen Norden vom Fehmarn eingezogen: „TĂŒdelmors“ heißt es, wenn jemand ein bisschen flunkert oder einen Spaß macht und dabei nicht ganz die Wahrheit sagt.

6. Das Wort „Schnucke“ ist von SWR3 Hörerin Tina zu uns gekommen. Sie hat es aus ihrer Zeit in Kassel mitgenommen und nach Sindelfingen gebracht. Es heißt: „SĂŒĂŸigkeiten“.

7. Das Lieblingswort von SWR3 Hörer Andreas kommt aus der Vulkaneifel und klingt wirklich zauberhaft: „Boomrubdichtier“ heißt hier im Dialekt „Eichhörnchen“.

Kuriose deutsche Dialekt-Wörtern – versteht ihr sie?

Dialekte zu verstehen ist natĂŒrlich total easy fĂŒr alle, die sie draufhaben. FĂŒr jemanden, der den Dialekt nicht kennt, ist das oft eine Herausforderung. Manches lĂ€sst sich erschließen, manches ist aber auch echt schwer zu verstehen. Wir haben einen kleinen Test draus gemacht, den findet ihr hier:

Dialekt sprechen, klar! Aber Dialekt schreiben?

Immer wieder wird behauptet, dass immer weniger vor allem junge Leute Dialekt sprechen. Das stimmt nur teilweise, sagen Experten. Und: Es gibt einen Grund dafĂŒr, warum die meisten Menschen Dialekt lieber sprechen als schreiben. Mehr dazu gibts hier:

Habt ihr noch weitere Wörter aus deutschen Dialekten , die ihr ĂŒbernommen habt, weil sie einfach so toll sind? Schreibt und gern unter diesen Artikel in die Kommentare! 👇