Wie viele Wörter können wir insgesamt in der deutschen Sprache ausdrücken? Und welche Sprache hat eigentlich den größten Wortschatz? Hier gibt's die Antworten vom Sprachexperten!

Im Radio sprechen wir 24/7 mit euch – und bisher sind uns die Wörter noch nicht ausgegangen. Aber wo wäre denn da theoretisch das Ende? Wie viele Wörter stehen uns auf Deutsch eigentlich zur Verfügung?

Nachgefragt: Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache?

Dieser Frage sind wir in unserer Rubrik Kurze Frage, kurze Antwort nachgegangen. Die Antwort könnt ihr euch hier anhören, sie kommt von Hanna Gottschalk von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Mannheim:

Kurze Frage, kurze Antwort 15.2.2024 Experten-Antwort: Wie viele Wörter gibt es in der deutschen Sprache? Dauer 0:55 min Aus dem Radio: Wie viele Wörter gibt es in der deutschen Sprache?

Wie viele Wörter benutzt ein einzelner Mensch?

148.000 Wörter stehen im Wörterbuch Duden. Nicht alle möglichen Wörter der deutschen Sprache benutzt ein Muttersprachler regelmäßig. Das ist auch gar nicht nötig, um sich zu verständigen und im Alltag klarzukommen. Laut Duden benutzt ein Sprecher im Durchschnitt etwa 12.000 bis 16.000 Wörter, darunter sind auch rund 3.500 Fremdwörter. Verstehen können Muttersprachler aber viel mehr: Mit mindestens 50.000 Wörtern ist der sogenannte passive Wortschatz vielfach größer.

Bei diesen Angaben handelt es sich natürlich um sprachwissenschaftliche Schätzungen – jeder Mensch hat auch einen individuellen Wortschatz. Manche Leute werden also weniger und andere mehr verschiedene Wörter benutzen.

Welche Sprache hat den größten Wortschatz?

Die deutsche Sprache gehört zu den umfangreichsten der Welt. Das liegt daran, wie Hannah Gottschalk von der Gesellschaft für deutsche Sprache ausgeführt hat, dass wir ziemlich leicht neue Wörter bilden können. Das heißt: Eigentlich kann das Deutsche unendlich viele Wörter haben, wenn wir sie sozusagen erfinden und benutzen.

Im Deutschen ist es zum Beispiel möglich, Wörter zusammenzusetzen und daraus ein neues zu machen – allein deshalb sind die Möglichkeiten riesig. Lieblingsradiosender ist so eine Wortzusammensetzung. Wir alle kennen auch den Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän – so etwas wäre nicht in allen Sprachen möglich.

Die deutsche Sprache wächst auch ständig. Allein in der Überarbeitung der Ausgabe des Wörterbuchs Duden für 2020 wurden 3.000 neue Wörter aufgenommen.

Aber welche Sprache hat den größten Wortschatz? Das ist gar nicht so leicht zu sagen – es kommt drauf an, wie man zählt und wie man überhaupt ein Wort definiert. Chinesisch beispielsweise lässt sich da schwer mit alphabetischen Sprachen wie Deutsch oder auch Englisch vergleichen.

Deutsch im Top-Ranking um den größten Wortschatz

Nach aktuellen Einschätzungen gehen viele Experten davon aus, dass das Englische neben Deutsch und Arabisch das Ranking des größten Wortschatzes anführt. Diese drei Sprachen haben also auf jeden Fall einen sehr umfangreichen Wortschatz.

Die Forschung entwickelt sich hier aber auch rasant weiter. Computerlinguistische Methoden ermöglichen eine Auswertung von Datensammlungen im Millionenbereich. Für das Deutsche kam bei einer Auswertung des Goethe-Instituts eine Zahl von 17,4 Millionen möglichen Grundformen zusammen – aktueller Rekord. Es kann aber sein, dass sich da in den nächsten Jahren auch noch etwas an den offiziellen Berechnungen tut.

