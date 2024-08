per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Denglische Wörter in der deutschen Sprache: Sie wirken wie Englisch, sind es aber gar nicht. Hier gibts eine Liste mit verirrten Angliszismen – und ihrer eigentlichen Bedeutung!

In der deutschen Sprache gibts eine ganze Menge Anglizismen. Das kann man gut oder schlecht finden. Besonders spannend wird es aber dann, wenn Wörter zwar so aussehen, als kämen sie aus einer anderen Sprache – sie es aber gar nicht tun.

Denglisch ist so ein Phänomen, bei dem Wörter in der deutschen Sprache wirken, als seien sie Englisch – tatsächlich würde ein Amerikaner oder Brite sie aber vermutlich gar nicht verstehen. Oder noch schlimmer: Es käme zu ziemlichen Missverstädnissen, weil es die Wörter zwar auf Englisch auch gibt, sie bedeuten aber etwas ganz anderes.

Phil Laude vom Funk nimmt es mit Humor:

7 denglische Wörter und ihre eigentliche Bedeutung auf Englisch

Ein Beispiel haben wir alle sofort im Kopf: Das Handy bezeichnet im Deutschen was, was auf Englisch ein mobile phone oder cell phone ist. Der Begriff handy hingegen bedeutet auf Englisch eigentlich praktisch. Passt inhaltlich ja durchaus, ist aber etwas ganz anderes.

Aber es gibt noch mehr! Wir sammeln hier verirrte Anglizismen und so richtig falsche denglische Wörter und gucken mal, wie sie in der vermeintlichen Ursprungssprache richtig heißen würden.

Kennst du auch welche, dann schreib uns am Ende des Artikels. ☟

1. Public Viewing ist auf Englisch etwas GANZ anderes ...

Wenn Deutsche zum Public Viewing gehen, dann treffen sie sich mit Freunden meist auf einem großen Platz im Freien und gucken miteinander Fußball, vielleicht auch den Eurovision Song Contest oder einen Tatort. Das Einzige, was für Amerikaner Sinn machen würde, ist der Tatort – denn ein public viewing bedeutet eigentlich im englischsprachigen Raum die Ausstellung eines aufgebahrten Leichnams ...

Wer dann doch lieber ein Großevent auf einer Leinwand sehen möchte, sollte dort besser zu einem live open air screening gehen.

2. Auf Denglisch heißt es Showmaster, auf Englisch nicht

Es klingt so cool, aber ein Brite oder Amerikaner würde uns ziemlich doof angucken, wenn wir das deutsche Wort Showmaster verwenden und damit jemanden wie Harald Schmidt, Stefan Raab oder Joko und Klaas meinen. Denn das scheinbar englische Wort Showmaster gibt es dort gar nicht.

Richtig wäre auf Englisch presenter oder host of a television show, vielleicht auch master of ceremonies – Moment mal, warum haben wir uns das im Deutschen eigentlich nicht abgeschaut, das klingt ja wohl mal noch cooler!?

3. Noch ein verirrter Anglizismus – die Mailbox

Wer seine Mailbox abhört, lauscht am Briefkasten – jedenfalls ist das die eigentliche Bedeutung des Worts auf Englisch. Das könnte auch spannend werden natürlich, falls sich darin so eine Geburtstagskarte befindet, die Musik spielt, wenn man sie aufklappt ... Aber das, was wir in Deutschland unter einer Mailbox verstehen, ohne dass es zu irgendwelchen Missverständnissen kommt, wäre auf Englisch dann wohl doch eher die voice mail.

Achtung, Angeberwissen! Übrigens: Deutsche Wörter, die englisch aussehen, es aber nicht sind, nennen Sprachwissenschaftler Pseudo- oder Scheinanglizismen. In Abgrenzung also zu Wörtern, die tatsächlich aus dem Englischen als Anglizismen zu uns gekommen sind und dort dieselbe Bedeutung haben.

Warum wird das Deutsche immer englischer?

4. Der Oldtimer – nur auf Deutsch ein altes Auto

Wer Oldtimer sammelt, hat besondere alte Autos in der Garage. Jedenfalls in Deutschland. Wenn ein Deutscher aber einem Briten erzählt, dass er Oldtimer sammelt, könnte das schräg ankommen: Denn Oldtimer ist im englischsprachigen Raum die Bezeichnung für alte Herren.

Auf Englisch wäre der korrekte Begriff vintage car oder classic car. Amerikanisch geht auch umgangssprachlich antique car oder im britischen Englisch veteran car.

5. Streetworker gibts auf Englisch auch, die Bedeutung ist aber anders ...

Auch hier kann es zu blöden Verwechslungen kommen: Während sich der vermeintliche Anglizismus Streetworker in Deutschland auf einen Sozialarbeiter bezieht, kann damit umgangssprachlich mit streetworker auf Englisch eine Prostituierte gemeint sein. Beide sind eben auf der Straße anzutreffen ...

6. Ein Peeling hat auf Englisch eine andere Bedeutung

Was deutsche Influencer meinen, wenn sie Beatuytipps geben und von einem Peeling sprechen, ist uns allen klar. Ein englischsprachiger Influencer wird das vermutlich nicht anpreisen. Denn Peeling bezeichnet auf Englisch das Abblättern, Schälen oder Abplatzen. Inhaltlich gar nicht so weit weg, aber für die Bad-Routine würde ein Engländer dann doch eher ein exfoliating oder facial scrub empfehlen.

7. Wer einen Beamer kaufen will, sollte aufpassen ....

... denn: Im amerikanischen Slang wird beamer manchmal als Begriff für ein Auto der Marke BMW verwendet. Der Unterschied zu dem, was wir in Deutschland als Beamer verstehen, ist also durchaus gravierend. Der richtige Ausdruck auf Englisch für das Ding, das Bilder auf die Leinwand werfen kann, wäre LCD projector oder einfach nur projector. Jetzt wisst ihr Bescheid!

Weitere denglische Wörter, die nur Deutsche verstehen

Fallen dir noch mehr solcher Wörter ein, die auf den ersten Blick zwar Englisch aussehen, es aber eigentlich gar nicht sind? Her mit deinem Denglisch und am besten auch gleich mit der richtigen Bedeutung auf Englisch! Schreib uns gern in die Kommentare und wir sammeln gemeinsam weiter. ☟