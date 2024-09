per E-Mail teilen

Die deutsche Sprache hat eine ganze Menge Wörter zu bieten. Aber welches ist das längste deutsche Wort? Warum haben wir überhaupt so lange Wörter im Deutschen? Finden wir es raus!

Donaudampfschifffahrts ... das kennen viele von uns noch aus der Schule. Das Wort gibts in einigen Varianten, es lässt sich ziemlich gut durch weitere Anhängsel verlängern. Damit ist es ein gutes Beispiel dafür, wie die deutsche Sprache funktioniert: Durch die Aneinanderreihung von Wörtern lassen sich immer wieder neue Wörter bilden.

Deutsche Wörter können sehr lang sein – das ist der Grund!

Das ist ein Master-Trick des Deutschen, diesen krassen Skill hat nicht jede Sprache! Sprachwissenschaftler nennen Wortzusammensetzungen im Fachjargon Komposita, also Kompositionen quasi aus mehreren Wörtern.

Die deutsche Sprache gilt damit als besonders produktiv, das heißt, dass immer neue Wörter gebildet werden können und dadurch der Wortschatz besonders groß ist und auch ständig wächst. Ziemlich cool, oder? Du kannst jederzeit einfach ein neues Wort erfinden und schon ist es da!

Donaudampfschifffahrt ... das längste deutsche Wort?

Zurück zur Donaudampfschifffahrt: Die kann zum Beispiel durch Erweiterung zur Donausdampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsvereinigung werden, wenn wir es so wollen. Steckt in diesem kleinen Wort-Wunder also das längste deutsche Wort?

In einigen Ausgaben (bis inklusive 1995) des Guinnessbuchs der Rekorde jedenfalls wird eine Variante dieses Worts als das längste deutsche Wort, beziehungsweise das längste veröffentliche Wort, angegeben:

Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamten­gesellschaft

Das war einmal ... jetzt ist es nicht mehr das längste Wort

Nach 1995 wurde dieses Wort allerdings wieder aus dem Guinnessbuch der Rekorde rausgeschmissen. Und auch Sprachwissenschaftler tun sich schwer mit diesem ewig verlängerten Beispiel. Denn es ist natürlich ein Kunstwort und wird eigentlich so nicht benutzt. Außer eben als Beispiel in der Schule. Wer hat sich danach nochmal in der Kneipe mit jemandem über die Donausdampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsvereinigung unterhalten? Genau ...

Wir haben für die Rubrik Kurze Frage, kurze Antwort, die ihr bestimmt von SWR3 aus dem Radio kennt, mit Dr. Lutz Kuntzsch gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) – was ist seiner Ansicht nach das längste deutsche Wort? SWR3 Redakteurin Saskia Wöhler hat nachgefragt, hört rein:

Kurze Frage, kurze Antwort 28.8.2024 Frage an Dr. Lutz Kuntzsch: Was ist das längste deutsche Wort? Dauer 0:55 min Dr. Lutz Kuntzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. (GfdS), zum längsten deutschen Wort.

Das längste deutsche Wort im Duden

Als Maßgabe können wir auch mal in den Duden gucken. Der Duden ist ein Wörterbuch, in dem Wörter der sogenannten Gebrauchssprache gesammelt werden. Der Anspruch ist also, dass da die Wörter drinstehen, die Menschen auch wirklich benutzen. Das ist ein Grund, warum der Duden auch immer wieder – wie zuletzt August 2024 – aktualisiert wurde. Welche Wörter im Duden neu dazugekommen sind und welche gestrichen wurden, könnt ihr hier nachgucken.

Um die Lesbarkeit von besonders langen Wörtern zu verbessern, werden in der Rechtschreibung oft auch Trennungen durch Bindestriche, eine sogenannte Koppelung, empfohlen.

Was ist also laut Duden das längste deutsche Wort? Aktuell führt das Wörterbuch die folgenden auf:

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung – 44 Buchstaben Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – 36 Buchstaben Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft – 34 Buchstaben Arbeiterunfallversicherungsgesetz – 33 Buchstaben Bundesausbildungsförderungsgesetz – 33 Buchstaben Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg – 33 Buchstaben Finanzdienstleistungsunternehmen – 32 Buchstaben Finanzmarktstabilisierungsgesetz – 32 Buchstaben Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – 32 Buchstaben Veranstaltungsinformationsdienst – 32 Buchstaben

Braucht's wirklich so lange Wörter?

Auffällig ist: Da sind viele Wörter aus Fachsprachen drin, aus dem juristischen Bereich zum Beispiel. Das legt nahe, dass wir uns im Deutschen einerseits zwar besonders lange Wörter bauen können, sie eigentlich aber für den Alltagsgebrauch sehr umständlich finden. Sie sind komplex und damit aufwendig zu sprechen und zu schreiben. Als Zuhörer oder als Sprecher finden wir kürzere Wörter daher oft eigentlich viel besser.

Was ist das längste Wort der Welt?

Tatsächlich sind deutsche Wörter aber nicht Spitzenreiter. Das angeblich längste Wort der Welt hat 189.819 Buchstaben und kommt auch aus einem Fachbereich: der Chemie. Es auszusprechen dauert dreieinhalb Stunden. Da es hier schon mal jemanden gab, der sich die Zeit genommen hat, bitteschön:

world's largest word reading

Widersprüchliche Wörter in der deutschen Sprache

Deutsche Wörter in anderen Sprachen

