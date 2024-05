S-Laute sind eine fiese Falle in der deutschen Rechtschreibung. Wir zeigen euch die wichtigsten Regeln und Beispiele dafür, welche Wörter mit s, ss oder ß geschrieben werden.

Eure Rückmeldungen sind uns bei SWR3 besonders wichtig. Wir machen ja unsere Inhalte nicht für uns, sondern wollen, dass sie euch gefallen und für euch hilfreich sind. In der Redaktion diskutieren wir deshalb viel über die Nachrichten, die ihr uns schreibt und was ihr euch von uns wünscht. Dieser Artikel hier ist genau so entstanden – weil viele von euch sich gemeldet haben mit dem Wunsch, wir könnten doch mal über S-Regeln in der deutschen Rechtschreibung aufklären. Dann machen wir das doch mal!

S-Regeln im Deutschen – diese Schreibweisen gibt es

Tatsächlich sind S-Laute in der deutschen Sprache eine fiese Angelegenheit. Denn sie klingen ausgesprochen oft gleich oder sehr ähnlich, werden aber unterschiedlich geschrieben. Im Deutschen gibt es drei Möglichkeiten:

Wörter mit s,

mit ss

und mit dem sogenannten Eszett, dem ß.

Das gilt übrigens nicht für den gesamten deutschsprachigen Raum: In der Schweiz beispielsweise kennt die Rechtschreibung kein ß, da gibt es nur ss. Bleiben wir aber beim Deutschen, denn das reicht wirklich völlig aus. Wir warnen euch vor: Die Grundregeln sind zwar ganz okay, aber – ihr werdet es euch denken – es gibt natürlich viele Ausnahmen und Zusatzwissen. Fangen wir aber zum Warmwerden erst einmal entspannt mit den Grundregeln an.

Wörter mit s, ss oder ß – die drei wichtigsten Grundregeln

ß folgt auf einen langen Vokal: zum Beispiel Gruuuuuuß ß folgt auch auf Doppellaute: zum Beispiel Schweiß ss hingegen folgt auf kurze Vokale: zum Beispiel Kuss

...und in allen anderen Fällen bleibt's beim normalen s.

Wenn ihr diese Grundregeln draufhabt, dürftet ihr schon ganz gut rumkommen. Die decken wirklich viele Fälle ab und sind recht einfach anwendbar. Leider war's das aber noch nicht. Vermutlich als Beschäftigungsmaßnahme für Deutsch-Lehrer und deren Klassen gibt es noch ein paar Feinheiten, für die wir tiefer einsteigen müssen. Bereit?

1. Wörter mit s – wann schreibe ich ein einfaches s?

Der Normalfall in der deutschen Rechtschreibung

Wörter mit einfachem s sind im Deutschen der Normalfall. Wenn also keiner der hier im Artikel sonst noch aufgeführten Fälle zutrifft, wird ziemlich wahrscheinlich ein einfaches s geschrieben. Das ist doch schon mal was!

Am Anfang von Wörtern steht ein normales s

An dieser Faustregel könnt ihr euch auch ganz gut orientieren, immerhin gibt's keine Ausnahmen: Am Anfang von Wörtern steht immer ein einfaches S. Die Beispiele sind klar:

S atz

atz S ache

ache S ack

ack S ocken

ocken S oße

oße S albe

albe s ingen

ingen s elber

elber s üß

üß s auer

auer super

S-Regeln und ihre Ausnahmen Wichtig zu wissen: Ausnahmen gibt's vor allem immer wieder bei Eigennamen und Fremdwörtern. Hier sind die Regeln leider nicht immer so anwendbar.

Vor p und t steht ein einfaches s im Deutschen

Und noch eine sehr gute Regel gibt es, von der uns keine Ausnahmen bekannt sind: Ein einfaches s steht auch immer vor den Konsonanten p und t. Sie bilden gemeinsam nämlich ein sogenanntes Konsonantencluster – klingt wie Frühstückscerealien, ist aber ein Begriff aus der Sprachwissenschaft. Beispiele dafür:

St unde

unde Sp aß

aß sp ringen

ringen st olpern

olpern St ein

ein St ange

ange Sp inne

inne Sp ott

ott St ahl

ahl St ress

ress Kun st

Herb st

Buchstaben

Endungen auf -nis sind speziell

Wichtig: Wörter, die auf -nis enden und einige bestimmte Fremdwörter werden nur mit einem s geschrieben – obwohl ihr Plural mit Doppel-s gebildet wird. Hier sind die Beispiele dazu:

Zeugni s (-se)

(-se) Geheimni s (-se)

(-se) Atlas (-se)

2. Wörter mit ss – wann schreibe ich ein doppeltes s?

Oft hilft es, das Wort laut auszusprechen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie man es genau schreibt. Denn, erinnert euch an die Grundregel, das s wird im Deutschen immer dann verdoppelt, wenn es auf einen kurzen Vokal folgt. Wichtig ist also: Ist der Vokal kurz ausgesprochen, wie bei Fluss. Oder langgezogen wie bei Füße?

K u ss

ss m u ss

ss W a sser

sser Kl a sse

sse e ssen

ssen T a sse

sse K a sse

sse w i ssen

ssen R i ss

ss Schüssel

Dummerweise gibt es Ausnahmen von dieser Regel, vor allem bei Artikel-Wörtern und Pronomen: bis, was, des, das.

3. Wörter mit ß – in welchen Fällen schreibe ich ein ß?

ß folgt in der deutschen Rechtschreibung auf lange Vokale

Wir haben es schon angerissen: Das Scharf-S oder Eszett, kommt immer dann, wenn vorher ein langer Vokal kam. ß ist also quasi das Gegenteil vom ss. Auch hier einfach mal laut aufsagen und damit testen: Spricht man den Vokal lang aus?

Fl o ß

ß Sch o ß

ß Str a ße

ße s a ß

ß verg a ß

ß M a ßeinheit

ßeinheit fr a ß

ß bes a ß

ß gr o ß

ß Stoß

Eine Kleinigkeit ist dabei noch wichtig, denn Voraussetzung ist, dass auf den langen Vokal ein einfacher, stimmloser S-Laut folgt. Und noch kleinkarierter: Dieses s muss auch in anderen Beugungsformen stimmlos bleiben. Weil das echt verwirrend ist, hier ein Beispiel mit der Mehrzahl: Wenn der Plural eines Wortes mit einem stimmhaften s gebildet wird, bleibt es beim einfachen s, das ist so bei den Wörtern Haus (Plural: Häuser), Gras (Plural: Gräser) oder Glas (Plural: Gläser).

Stimmhaft vs. stimmlos Was ist der Unterschied zwischen stimmlosen und stimmhaften Lauten? Stimmhafte Laute nennt man Laute, bei denen die eigene Stimme zur Aussprache benötigt wird. Hier bewegen sich die Stimmbänder. In der Schule werden sie oft als weiche Laute bezeichnet, wie in Riese oder sauer.

nennt man Laute, bei denen die eigene Stimme zur Aussprache benötigt wird. Hier bewegen sich die Stimmbänder. In der Schule werden sie oft als bezeichnet, wie in Riese oder sauer. Stimmlose Laute werden dagegen ohne die Stimme und nur mit dem Mund gebildet und klingen hart . Beispiele sind Kasse oder groß.

werden dagegen ohne die Stimme und nur mit dem Mund gebildet und . Beispiele sind Kasse oder groß. Die Eselsbrücke dazu, die Eltern auch gut ihren Kindern erklären können: Stimmhafte, weiche Laute, klingen wie das Summen einer Biene. Stimmlose, harte Laute wie das Zwischen einer Schlange.

ß folgt auf den ehemaligen Doppellaut ie

Zu den langen Vokalen gehört übrigens auch der ehemalige Doppellaut ie. Der wurde im Laufe der Zeit zu einem einzelnen, langen i. Auf ein langes ie folgt demnach ebenfalls ein ß. Beispiele:

sch ie ßen

ßen spr ie ßen

ßen Gr ie ßbrei

ßbrei G ie ßkanne

ßkanne genießen

Im Deutschen kommt das ß nach einem Doppellaut

Und wenn wir schon bei Doppellauten (auch: Diphtong) sind: Ein ß steht auch dann in Wörtern, wenn vorher ein Diphtong kam. Diphtonge, das sind ei, au, äu und eu (selten gibt's im Deutschen auch ai, oi und ui). Beispiele:

h ei ß

ß w ei ß

ß Sch ei ß

ß b ei ßen

ßen r ei ßen

ßen Fl ei ß

ß au ßen

ßen Str au ß

ß äußern

Hier gilt noch einmal dasselbe wie bei den langen Vokalen als fiese Ausnahme: Diese Regel gilt, wenn ein einfacher, stimmloser S-Laut auf den Doppellaut folgt. Wenn das nicht der Fall ist, Achtung! In meistens folgt zum Beispiel kein einfaches s, sondern dieses verdammte Konsonantencluster, das wir oben schon mal in der Müslischüssel hatten.

Auf Umlaute folgt in der deutschen Rechtschreibung ein ß

Und noch einen dritten Fall gibt es für das Eszett, den es sich zu merken lohnt: Nach langen Umlauten wie ä, ö und ü folgt in geschriebenen Wörtern meist ein ß. Beispiele:

s ü ß

ß Gr ü ße

ße F ü ße

ße St ö ße

ße Gef ä ß

ß Blöße

Auch hier kommen wir leider wieder zu dieser Ausnahme, die ihr euch am besten immer als Warnsignal merken könnt: Folgt ein stimmhaftes Bienensummen-S, könnt ihr das ß wegwerfen. Beispiele dafür sind Käse oder böse und auch wieder die Mehrzahlformen wie Gräser oder Bläser.

Natürlich kommt kein Artikel zu S-Regeln ohne unser aller Lieblingsfehler aus: das und dass.

Hier ein Merksatz, der es erleichtert, die beiden Fälle zu unterscheiden:

Das s bei das muss einsam bleiben, kann man dafür dieses, jenes, welches schreiben.

Oder auch diese Variante: Das s im das, es bleibt allein, passt dieses, jenes, welches rein.

Probleme mit der Rechtschreibung?

Verdammt, hat irgendjemand gesagt, dass die deutsche Sprache einfach wäre? Sicherlich nicht... Also es ist nicht gleich ein Alarmsignal, wenn ihr oder eure Kinder bei der Rechtschreibung gelegentlich ein bisschen lost seid. Wenn ihr aber so gar nicht klarkommt, könnt ihr euch mal mit Legasthenie beschäftigen. Das ist eine Lese-Rechtschreibschwäche, die viele betrifft. Hier findet ihr Tipps, wie ihr sie erkennen könnt. Und: Viele erfolgreiche Promis sind betroffen, Legasthenie ist kein Zeichen dafür, dass man blöd ist oder sowas!

Was Menschen mit Legasthenie nicht sind: faul, dumm, unreif.

Komplizierte deutsche Sprache – trotzdem hilfreich oder nicht so?

