Gibt’s oder gibts? Petras Weinstube oder Petra’s Weinstube? Wann gehört im Deutschen ein Apostroph hin, wann nicht? Hier kommen Tipps zu den Regeln der aktuellen Rechtschreibung.

Der Apostroph im Deutschen funktioniert anders als zum Beispiel im Englischen. Für viele ist es daher ein Stolperstein in der Rechtschreibung.

Umgekehrt fühlen sich einige Sprach-Fans auch von falsch gesetzten Apostrophen getriggert. Deppen-Apostroph ist das Stichwort. Und da gibt es für 2025 auch Neuerungen. Manche ehemaligen Deppen-Apostrophe sind jetzt zulässig.

Gibts jetzt gar keinen Deppen-Apostroph mehr, darf man das Zeichen jetzt setzen, wie man will!? Nee, das wäre natürlich zu einfach.

3 Fälle beim Apostroph im Deutschen: Wann setzt man das Zeichen?

Erstmal also zu den nicht ganz neuen Regeln rund um den Apostroph im Deutschen. Wenn du dir da nicht immer ganz sicher bist, sind hier die wichtigsten drei Fälle, mit denen du dich ganz gut durchkämpfen kannst.

1. Apostroph im Deutschen für ausgelassene Buchstaben

Wenn bei einem Wort Buchstaben weggelassen werden, dann wird im Deutschen ein Apostroph gesetzt. Das zeigt also an, dass hier etwas fehlt.

Diese Beispiele hier führt der Duden in seinen Rechtschreibregeln fürs Apostroph im Deutschen an. Die finden wir öfter mal in Büchern oder auch in Songtexten, in einem Whatsapp-Chat wohl eher seltener:

Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifl’ ich nicht …

Ein einz’ger Augenblick kann alles umgestalten.

Im Englischen funktioniert das an dieser Stelle genauso. Du kennst das auch von Bandnamen wie Guns N’ Roses oder Rag’n’Bone Man.

Angeberwissen Apostroph Heißt es eigentlich der, die oder das Apostroph? Bei manchen Wörtern sind mehrere Artikel richtig, beim Apostroph ist der Duden eindeutig: Es ist der Apostroph. Die oder das ist falsch.

Der Apostroph ersetzt auch mehrere Buchstaben

Der Apostroph ersetzt nicht nur einen einzelnen wegfallenden Buchstaben. Wenn bei deutschen Wörtern mehrere Buchstaben wegfallen, dann passt das mit dem Apostroph auch.

Die Beispiele sind dann wohl auch etwas gängiger als die große Lyrik von weiter oben:

Was ist das für ʼne tolle Idee!

Was ʼn das fürʼn Mist?

2. Der Apostroph zeigt im Deutschen manchmal eine Endung

In der deutschen Sprache wird der Genitiv normalerweise mit einem S am Ende eines Worts angezeigt. Wenn das S weggelassen wird, dann steht stattdessen ein Apostroph.

Das ist in zwei Fällen so:

Erstens, wenn beispielsweise der Name auf ein S endet. Und zweitens, wenn kein Artikel (der, die, das) oder Pronomen (mein, sein, unser) davor steht.

Diese Beispiele machen es deutlicher:

Julius’ Computer braucht ein Update.

Moritz’ Auto ist schon alt.

Frau Groß’ Brief ist jetzt angekommen.

Wörter mit s, ss oder ß? Mit diesen 3 Regeln kannst du es unterscheiden!

Bei Adjektivendungen steht auch ein Apostroph

Und dann gibt es noch diesen Sonderfall hier mit einer Adjektivendung, der aber wirklich selten vorkommt:

die Grimm’schen Märchen

der Ohm’sche Widerstand

3. Hier kannst du das Apostroph auch weglassen

Oft kannst du auch selbst entscheiden, ob du ein Apostroph setzt oder nicht. Der Duden gibt meist Empfehlungen für eine bevorzugte Variante. Bei Wörtern, die aber gängig und verständlich sind, auch wenn kein Apostroph dasteht, kann er meist weggelassen werden.

Angeberwissen Apostroph Übrigens, das richtige Zeichen fürs Apostroph auf der Tastatur ist das hier: ʼ Also nicht ´ oder ` und auch nicht ', sondern: ʼ

Pronomen verbinden sich mit dem Wort davor

Das gilt zum Beispiel für gängige Kurzformen, bei denen ein Pronomen an das vorangehende Wort heranrutscht. Beispiele sind:

Wie geht(’) dir heute?

Wenn(’)s weiter nichts ist!

Er macht sich(’)s bequem.

Verschmelzungen von Präposition und Artikel im Deutschen

Ein weiteres Beispiel für Wörter, bei denen der Apostroph eher weggelassen wird, sind Präpositionen und Artikel, die üblicherweise miteinander verschmelzen und schriftlich gut lesbar sind. Beispiele dafür gibts ganz viele:

ans

aufs

durchs

fürs

hinters

ins

übers

unters

vors

am

beim

hinterm

überm

unterm

vorm

hintern

übern

untern

vorn

zur

Unmissverständliche Kurzformen brauchen kein Apostroph

Was dir sicher auch öfter begegnet, sind verkürzte Wortformen, bei denen du vermutlich gar nicht mehr daran denkst, dass da ein Buchstabe weggelassen wird. Solche gut lesbaren, gängigen und unmissverständlichen Kurzformen brauchen auch nicht unbedingt ein Apostroph. Dazu zählen diese hier:

Ich wech(e)sle mal schnell ins WLAN

Das ist ein trock(e)ner Tag

Das hör(e) ich doch gern!

Ich lass(e) das nicht durchgehen.

Leg(e) doch deine Sachen hier ab.

Das ist echt öd(e).

Der Tag ist trüb(e)

Tu(e) das doch gern(e).

Das sind all(e) meine Sachen.

Fremdwörter ohne Genitiv-S brauchen kein Apostroph

Es gibt noch ein paar spezielle Genitiv-Formen bei Fremdwörtern. Da kann kein S angefügt werden, ein Apostroph ist hier aber nicht nötig, um den Fall grammatisch anzuzeigen. Beispiele dafür sind:

Aufgaben des Journalismus

die Ergebnisse dieses Zyklus

Ausnahmefälle bei Wörtern mit R

Wie das so ist bei der deutschen Sprache, ist die Liste an Ausnahmefällen oft lang. Auch bei Wörtern wie heran, herauf, herein oder herüber kannst du in der Kurzform das Apostroph weglassen. Beispiele dafür:

Runter von der Straße!

Bitte reich mir mal das Salz rüber.

Das Zeug musst du endlich rauswerfen.

Was war das für ein Reinfall!

Bestimmte Wörter und Namen im Dialekt machen nicht mit

Und natürlich gibt es als besonderem Teil der deutschen Sprache auch für den Dialekt noch eine Ausnahme. Dialektwörter müssen nämlich auch nicht unbedingt mit einem Apostroph versehen werden, wenn Buchstaben fehlen. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist die Wiesn auf dem Oktoberfest. Oder in diesem Zusammenhang auch das Dirndl.

Nun gibt es noch einen Sonderfall, bei dem sich gerade etwas geändert hat: Ab 2025, so hat es der Rat für deutsche Rechtschreibung beschlossen, ist es offiziell okay, bei Eigennamen im Genitiv mit einem Apostroph zu arbeiten. Sabine's Friseursalon ist dann also nicht mehr wie bisher ein Deppen-Apostroph, sondern absolut in Ordnung.

Einige Fans deutscher Sprache werden da mit den sich aufstellenden Nackenhaaren zu kämpfen haben. Wir bei SWR3 haben es mit Humor genommen:

SWR3 Comedy 8.10.2024 Tuten Gag: Deppen-Apostroph / Streppen-Apodoph Dauer 0:49 min Tervauscht ihr auch mal gerne Stachbuben ? Das ist erst der Anfang.

SWR3Land sammelt Apostrophe

