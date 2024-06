Anglizismen in der deutschen Sprache? Pah! Es gibt auch deutsche Wörter, die in anderen Ländern der Welt gesprochen werden. Hier sind 7 Beispiele, die dich überraschen werden!

Mancher wundert sich über die englischen Begriffe, die in der deutschen Sprache Einzug gehalten haben. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist da aber erst einmal gar nichts dabei. Sprachen bereichern sich immer schon gegenseitig.

Anders herum geht es aber auch: Es gibt es auch einige deutsche Wörter, die als Exportschlager in anderen Sprachen der Welt beliebt sind und dort gesprochen werden.

Wichtige Begriffe aus der Sprachwissenschaft Nehmersprache: Das ist die Sprache, die ein Wort aus einer anderen aufnimmt.

Das ist die Sprache, die ein Wort aus einer anderen aufnimmt. Gebersprache: Das ist die Sprache, die quasi Wörter in eine andere Sprache abgibt.

Das ist die Sprache, die quasi Wörter in eine andere Sprache abgibt. Lehnwort: Ein Wort, das von einer anderen Sprache übernommen und integriert und angepasst wird, zum Beispiel in Sachen Grammatik.

Ein Wort, das von einer anderen Sprache übernommen und integriert und angepasst wird, zum Beispiel in Sachen Grammatik. Fremdwort: Ein Wort, das unverändert übernommen wird und weiterhin erkennbar ist als eines aus einer anderen Sprache.

7 deutsche Wörter in anderen Sprachen

Kindergarten ist natürlich der Klassiker, da ist Deutsch die sogenannte Gebersprache. Dieses Wort wird auch in den USA 1:1 wie im Deutschen genutzt – genauso geschrieben und fast identisch ausgesprochen. Gleiches gilt für die Wanderlust. Wandern ist eben sehr deutsch, auch wenn wir es aus Coolnessgründen mittlerweile selbst oft lieber hiken nennen ...

Aber es gibt noch viel mehr! Wir haben hier eine kleine Sammlung an Wörtern, bei denen es weniger bekannt ist, dass sie auch in anderen Sprachen vorkommen.

1. Deutsche Wörter auf Finnisch

Als wäre das ein typisch deutsches Wort, hüstel, hat es der Begriff Besserwisser ins Finnische geschafft. Das Wort wird hier genauso geschrieben wie im Deutschen und als Alternative zu viisastelija verwendet.

2. Auf Albanisch sagt man ...

... ajsberg – ein bisschen anders geschrieben, trotzdem unschwer zu erkennen ist hier das deutsche Pendant: Eisberg. Das ist nicht das einzige deutsche Wort, das es nach Albanien geschafft hat. Auspuh heißt dort Auspuff, banknotë ist die albanische Variante von Banknote und tankshtell ist verwandt mit, na klar: der Tankstelle.

3. Auch in Bosnien gibt es deutsche Wörter

Ein schönes Beispiel für ein deutsches Lehnwort gibt es auf Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch: bademantil. Abgesehen von dem verrutschten i lässt sich erkennen: Das ist doch ganz klar ein deutscher Bademantel.

4. Auf Deutsch und auf Dänisch ...

... ist man gleichermaßen besoffen. In komplett identischer Schreibweise lässt dieser Begriff wohl keine Fragen offen. Warum gerade dieses Wort aus dem Deutschen den Siegeszug in Dänemark angetreten hat? Vielleicht wollen wir es besser nicht wissen.

5. Deutsche Wörter auch auf Polnisch

Kannst du Polnisch? Nein? Doch! Zumindest ein Wort kriegst du ab jetzt sicher hin: In der polnischen Sprache gibt es nämlich das tolle Wort Hohsztapler – selbsterklärend: Es handelt sich dabei um den deutschen Begriff Hochstapler.

6. Auch Russland kann Deutsch

Ein Verkaufsschlager ist natürlich deutsches Brot. Aus guten Gründen. Aber nicht nur das Brot an sich, sondern auch der Ausdruck dafür hat es weit geschafft: In Russland sagt man buterbrod, auf Deutsch: Butterbrot. Übrigens muss auf dem Brot in Russland nicht unbedingt und auch nicht nur Butter drauf sein. Das Butterbrot kann mit allem belegt werden und wird trotzdem noch so genannt.

7. Selbst in Japan gibt es deutsche Wörter

Und sogar bis nach Japan hat es die deutsche Sprache geschafft. Womit? Mit einer Autobahn! Also, einer autobān – was auf Japanisch eigentlich so aussieht: アウトバーン

Wie kommen Wörter in andere Sprachen?

Im Deutschen gibt es Wörter aus vielen verschiedenen Sprachen – Englisch, klar. Da kommt aktuell recht viel rüber, deshalb realisieren wir es. Aber es gibt auch viele französische Wörter wie Balkon oder die Farbe rosa. Die sind schon länger in unserer Sprache, deshalb fällt es uns mittlerweile weniger auf. Und je länger sie da sind, desto weniger merkt man es noch.

Ein schönes Beispiel dafür ist das Wort Hängematte. Das Wort kommt ursprünglich von den Taínos auf Haiti. Christoph Kolumbus lernte sie auf seinen Amerikareisen kennen und brachte von dort die Hängematte mit. Heute stolpert eigentlich niemand mehr, wenn er das Wort im Deutschen benutzt.

Voraussetzung dafür, dass Wörter von einer Sprache in die andere übergehen, ist also der Kontakt von Sprechern. Denn eine Sprache will erst einmal gar nichts, da gibt es keine Aktivität – die Veränderung von Sprache wird immer durch die Menschen vorangetrieben, die sie nutzen.

Gründe dafür, dass Wörter in andere Sprachen wandern

Die Frage, wann welche Wörter in anderen Sprachen übernommen werden, ist aber komplex. Es kann unterschiedliche Gründe geben:

Gibt es in der sogenannten Nehmersprache kein eigenes Wort dafür? Gibt es eine Lücke oder einen neuen Bedarf, einen Ausdruck für etwas zu haben? Dann übernimmt man gern ein Wort aus einer anderen Sprache. Sozusagen: Besser gut geklaut als schlecht selbst ausgedacht.

Wird ein bestimmter Sprachbereich mit einer Sprache assoziiert? Viele Wörter aus dem Bereich der Mode kommen im Deutschen aus dem Französischen. Musik hat viele Einflüsse aus dem Italienischen bei uns. Die Medizin oder auch die Philosophie sind voll von Altgriechisch und Latein. Umgekehrt hat das Deutsche viele Wörter aus der Technik und dem Bereich der Automobilindustrie weltweit verteilt.

Haben historische Ereignisse zu Lehnwörtern geführt? Das deutsche Wort Blitzkrieg beispielsweise hat es ebenfalls in andere Sprachen der Welt geschafft ...

Hat eine Sprache eine besondere soziale Wirkung, gilt sie zum Beispiel unter Jugendlichen als cool, wie heute das Englische? Dann kommt sie eventuell auch über die Jugendsprache ins Sprachsystem.

