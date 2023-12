„Von hinten wie von vorne A-N-N-A“ – im Deutschen gibt es Wörter, die vorwärts und rückwärts gelesen genau das gleiche Wort ergeben. Und das geht sogar mit Sätzen ...

Die deutsche Sprache fasziniert immer wieder in Kleinigkeiten. Sicherlich kennst du Wörter, die – egal, ob man sie vorwärts oder rückwärts liest – immer gleich bleiben. „ Von hinten wie von vorne A-N-N-A “ aus dem gleichnamigen Song der Band Freundeskreis haben wohl viele sofort im Ohr (hast du jetzt auch einen Ohrwurm? Sorry – hier kannst du den Song anhören). Aber was gibt es sonst noch für Wörter, auf die das zutrifft? Welche fallen dir spontan ein?

Vorwärts und rückwärts gleich: Wörter und sogar ganze Sätze

Spoiler: Dieses faszinierende Phänomen funktioniert sogar bei ganzen Sätzen, dazu kommen wir später. Hier erstmal ein kleiner Überblick dazu, was dich in diesem Artikel erwartet und dann legen wir los!

Von vorne oder von hinten gelesen – es ist immer dieselbe Abfolge von Buchstaben! Kennst du weitere Beispiele für solche Wörter? Schicke sie uns! Hier ist unsere Wortliste mit 30 Wörtern, die immer gleich bleiben:

Aua Bob Dad Ebbe Ehe Egge Gag Gig Hannah Kajak Level Mum Madam Neffen nun neuen Otto Pop Radar Rentner Retter Reittier Renner Regallager stets Tat Testset tot Uhu wow

Kennst du den Plural von Lexikon, Milch oder Oma?

Sprachwissenschaftler nennen ein Wort, das vorwärts und rückwärts gelesen gleich aussieht oder klingt, Palindrom. Das ist also der Fachausdruck für das Sprachphänomen, wenn du mal damit angeben oder in einer Quizshow abräumen möchtest. Übrigens gibt es da auch noch Unterscheidungen, denn ein Palindrom ...

kann ein Wort sein (Wortpalindrom) ,

, oder auch ein ganzer Satz oder zumindest Satzteile (Satzpalindrom)

oder auch Zahlenketten (Zahlenpalinrom).

Voraussetzung ist, dass die Wörter oder Sätze auch inhaltlich einen Sinn ergeben – eine bloße Aneinanderkettungen von Buchstaben tut es natürlich nicht. Ursprünglich kommt der Begriff Palindrom übrigens aus der Mathematik. Übersetzt aus dem Griechischen heißt es Rückwärtsläufer.

Jetzt haben wir es angesprochen, da müssen wir auch liefern – Palindrome funktionieren nicht nur bei deutschen Wörtern, sondern auch bei ganzen Sätzen oder Satzteilen. Zugegeben sind das jetzt nicht alles Sätze, die wir täglich am Arbeitsplatz brauchen oder in unsere Family-Whatsapp-Gruppe austauschen ... aber es gibt sie! Hier ist unsere Satzpalindrom-Liste:

Alle Bananen, Anabella! Andere DNA. Anni roch Corinna. Anita bat Ina. Bau ab! Bei Liese, sei lieb! Der fragt gar Fred. Dreh mal am Herd! Ein Golf flog nie. Ein Eis esse sie nie. Es eilt, Liese! Lag er im Kajak? Mir egal. Na, Freibierfan! Nie setzt es ein. Nie Wein. Nur du, Gudrun! Reit nie ein Tier! Sei fein, nie fies. Tarne nie deinen Rat! Tu erfreut!

Palindrome sind auch bei Namen beliebt. Anna haben wir sicher alle auf dem Schirm, vorwärts und rückwärts gelesen bleibt es immer der gleiche Name. Aber es gibt noch mehr. IMAGO IMAGO / Steinach

Palindrome sind für den Menschen faszinierend – vermutlich, weil sie selten sind und damit besonders. Mancher mag hinter dem „ewigen Kreislauf“ auch Magie vermuten oder versteckte Nachrichten erahnen. Das wohl bekannteste Beispiel, um das sich eine ganze Mystik entsponnen hat, ist das sogenannte Sator-Quadrat.

Was ist das Sator-Quadrat?

Das Sator-Quadrat gilt als magisches Viereck, beispielsweise im christlichen Glauben als Schutzformel. Es handelt sich um Buchstaben, die in fünf Zeilen geschrieben von jeder Ecke aus gelesen die gleichen lateinischen Wörter ergeben.

Das Sator-Quadrat S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S

Jetzt sprechen nicht ganz so viele von uns im Alltag Latein ... deshalb haben wir das mal nachgeschlagen, übersetzt heißt das: „ Ein Sämann (SATOR) namens AREPO hält (TENET) mit Mühe (OPERA) die Sachen am Laufen / sich Drehen (ROTAS) “. Also in etwa: „ Mühsam, aber mit Erfolg, nährt sich das Eichhorn. “

Wenn in diesem Satz keine Magie steckt, dann ... ja, dann wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr alt und steckt voller Geschichten, die wohl vor allem Esoteriker beflügeln können. Die Literatur über das Sator-Quadrat füllt ganze Bibliotheken, wenn du dich dafür interessierst: Hier gibt es wissenschaftliche Überlegungen zur „magischen Zauberformel“ bei der Universität Freiburg.

Auch ein Datum kann ein Palindrom sein

Und auch wer nicht an Hexerei und Flüche glaubt, kann Palindrome einfach witzig finden. Beim Datum zum Beispiel für einen Hochzeitstag, der einprägsam ist: 22.02.2022 oder 03.02.2030. Allerdings sind diese Daten recht selten und schwer gefragt – wer darauf warten möchte, kann seine Hochzeit also vermutlich mit ordentlich Vorlauf planen und kann damit rechnen, nicht das einzige Paar mit diesem Favoritendatum zu sein.

Quiz zu deutschen Vergangenheitsformen

Du interessierst dich für Sprache? Dann ist dieses Quiz hier vielleicht etwas für dich: Heißt es backte oder buk, haute oder hieb? Hier kannst du dich durch die besonderen Formen des Präteritums rätseln:

Grammatik-Spaß: Kommas verändern die Bedeutung von Sätzen

Aber nicht nur Buchstaben machen in der deutschen Sprache etwas aus – auch Kommas können echt etwas anrichten. Wenn sie nicht da sind oder an einer anderen Stelle, können Sätze plötzlich etwas ganz anderes bedeuten. Tauche hier ab in lustige Beobachtungen rund ums Komma in der deutschen Grammatik:

Hast du weitere Beispiele für solche Wörter oder sogar Sätze, die immer gleich bleiben, egal von welcher Seite man sie liest? Schreib uns am Ende des Artikels in die Kommentare, wir freuen uns über weitere Beispiele!

Vielen Dank für die Rückmeldungen bis hierhin! Es ist schon eine Community-Edition rausgekommen:

Außerdem freuen wir uns bei SWR3 auch immer über Feedback. Wenn du möchtest, lass uns auch gern einen Vote für diesen Artikel da.

Unser Palindrom-Soundtrack

Und jetzt, das muss einfach sein, kannst du dir auch nochmal den Soundtrack dieses Artikels anhören, A-N-N-A von Freundeskreis: