Ein kleines Komma kann im Deutschen die Bedeutung von Sätzen völlig verändern. Diese Beispiele zeigen mit Spaß und Augenzwinkern, wie wichtig Kommasetzung in unserer Sprache ist!

Die deutsche Sprache bietet jede Menge Herausforderungen – für Schüler oder Menschen, die die Sprache neu lernen müssen. Für Eltern, die bei den Hausaufgaben helfen und für jeden, der im Laufe des Tages irgendwann einmal kommuniziert ... also eigentlich für alle.

Auch die SWR3-Community diskutiert gern über Sprache, insbesondere über Rechtschreibung. Viele von euch schreiben uns, dass zum Beispiel auf Social Media immer wieder Missverständnisse in den Kommentarspalten entstehen, weil dort oft nicht so viel Wert auf korrekte Rechtschreibung gelegt wird. Und tatsächlich können schon Kleinigkeiten wie ein Komma die Bedeutung eines ganzen Satzes verändern.

10 Sätze, bei denen ein Komma die Bedeutung komplett verändert

Ob ein kleiner Strich da ist oder nicht und an welcher Stelle, das macht in einer maximal komplizierten Sprache wie dem Deutschen einen teilweise echt riesigen Unterschied. Und wir wären nicht SWR3, wenn wir nicht den Spaß darin sehen würden! Also regt euch nicht auf darüber, wie komplex das alles ist, sondern lacht doch einfach mit uns mit – über diese Sätze, bei denen ein Komma definitiv den Unterschied macht:

1. Was soll ich mit dem System machen?

Ihr kennt das: Nach dem Urlaub zurück im Büro, Computer hochgefahren – und dann muss sich das System erst einmal drei Kaffee lang aktualisieren. Aber Vorsicht bei der Nachricht auf dem Bildschirm: Was soll ich jetzt machen oder auch nicht?

System aktualisiert, nicht herunterfahren.

System aktualisiert nicht, herunterfahren.

2. Wen soll ich essen?

Es gibt Situationen, da kann das Komma sogar Leben retten – ein Klassiker, der euch bestimmt auch schon mal in der Schule oder auf einem Post im Netz begegnet ist. Denn in einem Fall folgt ein nettes gemeinsames Familienessen, im anderen Kannibalismus:

Wir essen Opa.

Wir essen, Opa.

Wer macht eigentlich die Sprache? Sprache fällt nicht einfach so vom Himmel, sie entwickelt sich. Und zwar so, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt: dass wir miteinander kommunizieren können. Das klingt erstmal ziemlich simpel, ist aber ein ganz wichtiges Grundprinzip: Sprecher wollen gern mit möglichst wenig Aufwand etwas ausdrücken, Rezipienten – also diejenigen, die lesen oder zuhören – sollen es aber trotzdem möglichst eindeutig verstehen. In der Sprachwissenschaft geht man davon aus, dass dieses Aushandeln dazu führt, dass Menschen sich im Laufe der Zeit eine gemeinsame Sprache erarbeiten und sich auf bestimmte Regeln einigen.

3. Wer wird hier gekocht?

Dasselbe gilt für diesen Fall hier, auch wenn diesmal Mama dran glauben muss statt Opa:

Jetzt koche ich, Mama.

Jetzt koche ich Mama.

4. Wer will hier was?

Hier verschiebt sich so ziemlich alles, nur durch eine kleine Änderung bei der Kommasetzung... Nun muss man zugeben, dass – Komma hin oder her – vermutlich aus dem Kontext geschlussfolgert werden kann, was genau im konkreten Fall eher gemeint sein wird...

Was willst du schon wieder?

Was, willst du schon wieder?

5. Wer soll jetzt wen nicht stören?

Diese Sätze könnten zum Beispiel im Urlaub auf einem Schild beim Hotel stehen. Und je nachdem, wie die Kommasetzung erfolgt, handelt es sich um völlig unterschiedliche Forderungen:

Wir bitten die Gäste, nicht zu stören.

Wir bitten, die Gäste nicht zu stören.

6. Wer ist hier das schwächere Geschlecht?

Im folgenden Beispiel kann die Verschiebung des Kommas wirklich alles verändern – wobei wir bei SWR3 natürlich hoffen, dass eine Debatte darum, wer das schwächere Geschlecht ist oder auch nicht, heutzutage nicht mehr allzu oft diskutiert wird:

Der Mann sagte, die Frau ist das schwächere Geschlecht.

Der Mann, sagte die Frau, ist das schwächere Geschlecht.

7. Wer will wen?

Blümchen die Blätter auszuzupfen, um zu wissen, wo die Liebe hinfällt – das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, das Komma vielleicht besser richtig zu setzen...

Er will sie nicht.

Er will, sie nicht.

8. Wie groß ist hier die Liebe?

Auch hier sind wir im Beziehungskosmos ganz schnell auf Glatteis unterwegs, wenn das Komma an zwei unterschiedlichen Punkten sitzt:

Sie liebt ihren Mann, nicht ganz ohne Zweifel.

Sie liebt ihren Mann nicht, ganz ohne Zweifel.

9. Welches Gummi?

Und auch diese beiden Sätze meinen etwas völlig unterschiedliches, je nachdem, wo das Satzzeichen sitzt. Kondome oder Gummibärchen, das ist hier die Frage:

Nimm, Gummibärchen!

Nimm Gummi, Bärchen!

10. Wie viele SMS sind es am Tag?

Abseits der Frage, wer heutzutage eigentlich noch SMS schreibt, mal abgesehen von Betrugs-SMS vermeintlicher Töchter, die ihre Handynummer geändert haben und jetzt plötzlich viel Geld brauchen, zeigt das folgende Beispiel, dass die Position des Kommas einen relevanten Unterschied bei der Erwartungshaltung machen kann:

Sie hofft, täglich eine SMS von ihm zu bekommen.

Sie hofft täglich, eine SMS von ihm zu bekommen.

Habt ihr weitere Beispiele dafür, dass ein Komma die Bedeutung eines ganzen Satzes verändern kann? Welche Beispiele fallen euch ein, die mit oder ohne Komma etwas ganz anderes meinen? Wir freuen uns auf eure Ideen! Schreibt uns hier in die Kommentare.

