Von Gammelmormor über klötenlahm bis Schnuddelhong – weißt du, was diese lustigen Wörter aus anderen Sprachen bedeuten? Hier kannst du dich im SWR3-Quiz testen!

In der deutschen Sprache gibt es schon viele wirklich lustige Wörter. Ratzefummel zum Beispiel, Kuddelmuddel oder Flitzpiepe. Aber auch in anderen Sprachen gibt es Wörter, bei denen wir wohl erst einmal lachen müssen, wenn wir sie zum ersten Mal sehen.

Weißt du, was „Gammelmormor“ auf Schwedisch heißen soll? Welcher Comic-Held auch als „Läderlappen“ bezeichnet wird? Oder was die Niederländer meinen, wenn sie von einem „Hoppetau“ sprechen? Finde es heraus und rätsle hier im Quiz über weitere lustige Wörter aus aller Welt!

Quiz: Was bedeuten diese lustigen Wörter aus anderen Sprachen?

Kennst du noch mehr solcher Wörter aus anderen Sprachen, die für uns lustig aussehen? Vielleicht hast du welche im Urlaub aufgeschnappt oder hast Freunde, die dir schon witzige Begriffe aus ihrer Muttersprache erzählt haben? Dann schicke sie uns hier!

Lustige Wörter aus verschiedenen Sprachen – SWR3Land liefert!

Auch in den sozialen Netzwerken haben wir schon solche lustigen Wörter gesammelt. Da kamen so viele wundervolle Beispiele, dass daraus auch bereits eine Community-Edition entstanden ist:

Besonders viele lustige Wörter haben uns zu Sprachen aus Skandinavien erreicht. Hier gibt's die Sonder-Ausgabe dazu:

Kuriose Redewendungen aus anderen Sprachen

Aber es gibt nicht nur wunderbare Wörter in anderen Sprachen der Welt, sondern auch tolle Redewendungen. In welcher Sprache zum Beispiel ist wohl eine „Rosine am Ende des Hotdogs“? Eine Liste mit den witzigsten Beispielen haben wir hier:

Verwirrende deutsche Wörter – kannst du sie lesen?

