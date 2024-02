Abkürzungen sind im Internet besonders beliebt. Aber was bedeuten die Kürzel eigentlich? Teste dein Wissen rund um den Netzjargon und rätsle im Quiz! Wie viele hast du richtig?

Du hängst bei einer Frage fest? Moment ... vielleicht hilft ein bisschen passende Musik?

Emojis, Kürzel und scheinbar vermurkster Satzbau: Wie wir uns in den sozialen Medien, bei Facebook oder Whatsapp ausdrücken, das ist oft anders, als wir das im Deutschunterricht mal gelernt haben. Aber ist das eigentlich schlimm? Ruinieren die sozialen Medien und der Netzjargon die deutsche Sprache?

Für die SWR3-Morningshow haben wir mit Konstanze Marx vom Institut für Deutsche Sprache (IDS) gesprochen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und sagt: Wie wir uns in den sozialen Medien mitteilen, hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, wie wir auf Standarddeutsch schreiben oder reden. „ Da kann nichts verloren gehen und nichts kaputt gehen “, fasst die Expertin zusammen. Es handle sich quasi um zwei Sprachen, die unabhängig voneinander funktionieren. Im Gegenteil sei es sogar förderlich, wenn Menschen lernten, sich im Internet anders mitzuteilen als beispielsweise in einer formellen Situation im Beruf. „ Sie haben jetzt drei Kompetenzen “, erläutert die Sprachwissenschaftlerin:

Kompetenz für formelle, schriftliche Kommunikation. Beispiel: Bewerbungsschreiben, E-Mail ans Finanzamt. Kompetenz für informelle, schriftliche Kommunikation. Beispiel: Whatsapp-Message oder Insta-Post. Kompetenz für mündliche Kommunikation. Beispiel: Unterhaltung mit Freunden, Kollegen oder dem Paketboten.

Sprache im Internet ist nicht schlechter – nur anders

Auch bei der mündlichen Kommunikation kann man noch weiter unterteilen. Hier unterscheidet ein Mensch genauso ganz selbstverständlich, wie er sich ausdrückt: Mit dem Chef reden wir anders als abends in der Kneipe mit Freunden. Mit Fremden sprechen wir anders als mit unseren Eltern. „ Das ist immer angepasst an den Zweck der Kommunikation “, erläutert Marx für SWR3.

Bei einem Sprecher passiert also unterbewusst ganz viel, wenn er zu reden beginnt. Er überlegt sich: In welcher Situation bin ich gerade, mit wem rede ich überhaupt und was will ich bezwecken? Wie versteht mich mein Gegenüber am besten, wie vermeide ich Missverständnisse?

Was wir manchmal als unangemessen wahrnehmen, kann genauso ein bewusstes Ziel sein: Jugendliche reden Jugendsprache mit ihren Eltern – nicht OBWOHL die Eltern es nicht verstehen. Sondern WEIL die Eltern es nicht verstehen. Sie nutzen die Sprache vielleicht, um sich abzugrenzen und ihre Identität zu stärken.

Für Sprachwissenschaftler ist das alles gar nicht negativ zu bewerten. Es gibt auch einen Fachausdruck dafür. Sie nennen diese unterschiedlichen Möglichkeiten zu kommunizieren: Varietäten.

