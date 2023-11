per E-Mail teilen

Zuhause, zu Hause oder zuhause? Gar nicht oder garnicht? Teste dich in unserem Rechtschreib-Quiz: Weißt du, welche Wörter zusammengeschrieben werden und welche getrennt?

Hier kannst du quizzen und wir verraten die wichtigsten Tricks für die richtige Rechtschreibung – auch solche, für die man gar kein großes Grammatik-Wissen braucht. Das hier erwartet dich im Artikel:

Du willst die Challenge, du kriegst die Challenge! Legen wir gleich los mit unserem Quiz: Wie gut kennst du dich aus bei der Getrennt- und Zusammenschreibung im Deutschen? Weißt du genau, welche Wörter man zusammen und welche getrennt schreibt? Dann zeig, was du draufhast!

Aber was steckt hinter den verschiedenen Schreibweisen? Der Duden fasst zwei Grundregeln der deutschen Rechtschreibung zusammen, wann Wörter entweder zusammen oder getrennt geschrieben werden:

Die Bestandteile von Wortgruppen werden getrennt geschrieben .

werden . Die Bestandteile von Zusammensetzungen werden zusammengeschrieben.

Danke, lieber Duden. Dann muss man ja nur noch wissen, was der Unterschied zwischen Wortgruppen und Zusammensetzungen ist ...

Wortgruppen bestehen aus mehreren selbstständigen Wortformen , zum Beispiel: Bei Glatteis sollten wir vorsichtig Auto fahren.

, zum Beispiel: Bei Glatteis sollten wir vorsichtig Auto fahren. Wortzusammensetzungen bilden als Ganzes eine Wortform. Zum Beispiel: Beim Wandern sind wir vom Weg abgekommen.

Diese beiden Fälle zu unterscheiden, bleibt allerdings schwierig, manchmal ist es auch gar nicht möglich. Darum kümmern wir uns gleich. Aber vorab: Selbst der Duden gibt zu, dass nicht jedes Wort über die Regeln abgedeckt werden kann.

Wo [...] das amtliche Regelwerk keine Klarheit schaff[t], sollte sowohl Getrenntschreibung als auch Zusammenschreibung toleriert werden.

Und auch auf der Seite des Wörterbuchs Pons vom Langenscheidt-Verlag (vor allem bekannt durch die jährliche Wahl zum Jugendwort des Jahres) heißt es:

Die Getrennt- und Zusammenschreibung gilt als eines der schwierigsten Kapitel der deutschen Rechtschreibung.

Das ist doch schon mal beruhigend. Schauen wir uns also die wichtigsten Tricks und grammatischen Regeln genauer an – und lehnen uns schon mal zurück für den Fall, dass damit nicht jedes Wort in seiner Schreibweise genau geklärt werden können wird.

Wenn du lieber weiterquizzen möchtest, hier findest du unser Quiz zu besonderen Vergangenheitsformen im Deutschen:

Auch ohne einen Text genau analysieren zu können und Ahnung von grammatischen Kategorien zu haben, kannst du drei kleine Tricks anwenden und weiterkommen bei der Frage nach Getrennt- oder Zusammenschreibung.

1. Wörter mit neuen Bedeutungen werden zusammengeschrieben

Ein wichtiger Trick: Auch der Sinn von Wörtern, Sprachwissenschaftler bezeichnen das als Semantik, kann bei der Entscheidung helfen. Wörter, die zusammengesetzt eine neue Bedeutung bekommen, werden in der Regel zusammengeschrieben:

blaumachen hat nichts mehr mit der Farbe blau zutun.

Bei Missverständnissen kann ich etwas richtigstellen. Richtig oder falsch stellen hingegen kann ich beispielsweise meine Uhr.

Wenn mir etwas schwerfällt, macht es mir große Mühe. Wenn etwas schwer fällt, dann war es vielleicht der Ziegelstein vom Dach.

10 Eselsbrücken gegen häufige Rechtschreibfehler – kennst du sie?

2. Können die Bestandteile von Wörtern auch allein stehen?

Du kannst dich auch fragen, ob der erste Bestandteil eines zusammengesetzten Worts allein stehen kann. Also, ob er auch alleine Sinn ergibt. Bei dem Wort einhergehen macht zum Beispiel der erste Teil allein wenig Sinn, was soll einher sein? Merke dir dann: Wenn dieser erste Teil als frei vorkommendes Wort ungebräuchlich ist, schreibt man in der Regel zusammen. Weitere Beispiele:

übereinstimmen

zunichtemachen

zuteilwerden

3. Getrennt oder zusammen geschrieben? Die Betonung kann helfen!

Die Betonung kann dir gut behilflich sein: Liegt ein zusammenfassender Wortakzent vor, wird das Wort quasi in einem Rutsch ausgesprochen, dann wird es ohne Leerzeichen zusammengeschrieben. Probiere es am besten mal aus, indem du das Wort laut aussprichst.

Ein Beispiel dafür ist rückwärtsfahren.

Hat hingegen jeder einzelne Bestandteil der Wortkombination seinen eigenen Akzent, musst du also beim Sprechen absetzen, dann schreibst du die Wörter getrennt.

Ein Beispiel dafür ist rückwärts einparken.

Einer der beliebtesten Fehler bei der Getrennt- und Zusammenschreibung im Deutschen ist das Wort zu Hause/zuhause/Zuhause. Wir haben für SWR3 mit Sabine Krome gesprochen, sie ist Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Sie erklärt, weshalb es hier mehrere korrekte Formen gibt und dass das typisch ist für die deutsche Sprache. Einerseits ist die Wortart (Adverb oder Substantiv) ausschlaggebend. Andererseits verändert sich die Sprache ständig und das ist auch einer der Gründe, warum alternative Schreibweisen entstehen können:

Kurze Frage, kurze Antwort 27.11.2023 Warum schreibt man „zu Hause“ mal zusammen und mal getrennt? Dauer 0:56 min Warum schreibt man „zu Hause“ mal zusammen und mal getrennt?

Für Wortverbindungen mit zu gibt es vier Faustregeln, die helfen können, die richtige Schreibweise zu finden:

Wird zu mit einem Infinitiv verwendet, also mit einer Grundform eines Verbs, wird es getrennt geschrieben. Beispiele: zu schreiben, zu hören, zu lachen, zu singen. Entsteht eine neue Bedeutung (siehe oben) , indem zu an ein Wort angefügt wird, wird zusammengeschrieben. Beispiele: zuschließen, zubringen, zufügen. Kommt das zu mit einem Adjektiv, einem Adverb oder einem Pronomen zusammen, wird getrennt geschrieben. Beispiele sind diese Wortverbindungen: zu klein, zu Schaden kommen. Wird eine Wortverbindung substantiviert (das kommt hier noch einmal), wird sie zusammengeschrieben und groß. Beispiel: Das Zuhause.

Jetzt hat es dich gepackt, jetzt willst du doch noch mehr wissen dazu, wann man Wörter zusammen oder gretennt schreibt? Okay, okay ... wenn du bereit bist, noch tiefer in die Grammatik einzusteigen, bitteschön. Dann kannst du dich hier durch die wichtigsten Regeln wühlen, wann Wörter zusammengeschrieben werden:

7 Regeln für Zusammenschreibung Leider ist damit noch nicht alles geklärt. Deshalb steigen wir jetzt tiefer ein in die wichtigsten grammatischen Regeln dafür, wann Wörter zusammengeschrieben werden. Erinnert euch an die Grundregeln oben: Es geht jetzt ganz viel um Wortzusammensetzungen. 1. Zusammensetzungen von zwei Substantiven werden zusammengeschrieben Wenn zwei Substantive zu einem neuen Wort zusammengesetzt werden, werden sie zusammengeschrieben. Beispiele: Handcreme

Kindergarten

Radiosender Das gilt übrigens auch dann, wenn Wörter aus anderen Sprachen mitspielen, zum Beispiel bei englischen Bestandteilen: Coffeeshop

Hairstylist

Songzeile Manchmal werden besonders lange Komposita, wie Sprachwissenschaftler es nennen, auch mit Bindestrichen gekoppelt. Das dient meist der besseren Lesbarkeit. Achtung: Ausnahmefälle sind wie so oft Eigennamen. Die können völlig unterschiedlich geschrieben werden, ganz egal, was die Rechtschreibregeln sagen. Wenn ein Barber Shop sich selbst so nennt, dann darf er das natürlich, auch wenn es eigentlich nicht korrekt ist. 2. Wenn Adjektiv und Substantiv verschmelzen ... Dasselbe gilt für Zusammensetzungen, bei denen Adjektive und Substantive verschmelzen. Auch hier solltest du die Wortbestandteile zusammenschreiben, ohne Leerzeichen. Beispiele: mondbeschienen

grasgrün

sagenumwoben 3. Was wird aus Adjektiv + Adjektiv? Adjektivzusammensetzungen werden häufig getrennt geschrieben. Allerdings gibt es zwei Kategorien, die du dir merken kannst, weil sie immer zusammengeschrieben werden. Das gilt nämlich für Adjektive, die gleichrangig sind und zusammengesetzt ein neues Wort ergeben. Beispiel dafür sind: federleicht

bittersüß

altklug

nasskalt Der zweite Fall: Hier stehen die Adjektive nicht gleichrangig nebeneinander. Sondern es erfolgt eine Steigerung oder Erweiterung der ganzen Verbindung, hier schreibst du sie zusammen: ein besserverträgliches Lebensmittel

eine weitreichendere Entscheidung Wenn aber nicht die ganze Verbindung gesteigert wird, tritt leider ein anderer Fall inkraft, den wir hier ausführen. 4. Sogenannte Partikeln verschmelzen zu einem Wort Mehrteilige sogenannte Partikeln (das können Adverbien, Konjunktionen oder Präpositionen sein) werden in der Regel zusammengeschrieben, wenn die einzelnen Teile nicht mehr deutlich erkennbar sind. Beispiele: indem

irgendein

deswegen Wenn die einzelnen Worte noch klar trennbar sind, werden sie hingegen getrennt geschrieben: zur Hilfe kommen

gar nicht

dieses Mal Manchmal ist das nicht klar zu unterscheiden, dann sind zwei verschiedene Schreibweisen richtig: aufgrund / auf Grund

außerstande / außer Stande

zumute / zu Mute 5. Trennbare und untrennbare Verben Zu Verben gibt es viele kleinteilige Unterregeln und auch Ausnahmen. Bei ihnen hilft es oft, auf die Betonung zu achten, die wird oben im Artikel bei den Tricks angeführt haben. Was du dir aber merken kannst: Verben können mit anderen Wörtern sogenannte trennbare (unfeste) Zusammensetzungen bilden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass es möglich ist, Sätze zu bilden, in denen die Bestandteile nicht mehr nebeneinander liegen. Beispiel: Mir ist gerade etwas aufgefallen. Und: Mir fällt gerade etwas auf. Wenn die Bestandteile aber zusammenfallen, schreibst du sie ohne Leerzeichen. Das geht mit ... Präpositionen (auffallen)

Adverbien (nachgehen)

Adjektiven (blaumachen)

mit Substantiven (teilnehmen) Im Gegensatz zu den trennbaren Zusammensetzungen gibt es noch die Kategorie der untrennbaren Verben. Die werden immer und in jeder grammatischen Form zusammengeschrieben: frühstücken

schlussfolgern

maßregeln 6. Substantivierungen schreibst du zusammen Einfacher ist es hier: Wenn Wörter substantiviert werden, also zum Beispiel aus einem einem Verb ein Substantiv wird, wird das entstehende Wort immer erstens groß und zweitens zusammengeschrieben. Da ist es dann auch ganz egal, wenn das Wort in seiner anderen Wortform getrennt geschrieben wird. Beispiele: Das Autofahren will gelernt sein.

Das Dasein beschränkt sich nicht nur darauf, da zu sein.

Beim Spazierengehen kann ich gut abschalten.

Wenn ich zu Hause bin, bin ich in meinem Zuhause. 7. Vorsilben werden immer zusammengeschrieben Vorsilben erweitern ein Wort und gehören daher auch in der Rechtschreibung untrennbar dazu. Sprachwissenschaftler nennen diese Vorsilben Präfixe, das kannst du dir merken, wenn du mal angeben willst. Beispiele für diese Zusammenschreibung sind: etwas zulassen

sich umschauen

jemandem vorlesen

von jemandem abschreiben

Regeln, wann du Wörter getrennt schreibst

Und hier kommen für den umgekehrten Fall die wichtigsten Regeln, wann du Wörter auseinander schreibst. Es gibt noch einige mehr, was wohl die vorangegangene Einschätzung bestätigt, dass Zusammen- und Getrenntschreibung eines der kompliziertesten Kapitel der deutschen Grammatik ist. Respekt an jeden, der diese Sprache von Null an lernen muss ... und hier die angekündigten Regeln im Überblick:

5 Regeln für Getrenntschreibung 1. Verbindungen mit dem Verb sein werden getrennt geschrieben Eine Grundregel, die du dir immer merken kannst. Beispiele für Verbindungen mit dem Verb sein, die immer getrennt geschrieben werden: da sein

da gewesen

dabei sein

um dabei zu sein

hinüber sein Ausnahme sind nur die oben genannten Substantivierungen, zum Beispiel Das Dasein. 2. Erster Bestandteil ein Verb = Getrenntschreibung ist der Normalfall Wenn der erste Bestandteil ein Verb ist, dann kannst du davon ausgehen, dass getrennt geschrieben wird. Das ist der Normalfall. Genauer könnte man sagen: Wenn zwei Verben gleichrangig sind, also keiner den anderen beispielsweise bei der Bedeutung verändert, schreibst du sie auseinander. Beispiele dafür sind: baden gehen

singen lassen

lesen lernen Auch hier gilt wieder die Ausnahme von Substantivierungen: Das Spazierengehen. 3. Erster Bestandteil ein Substantiv = normalerweise getrennt geschrieben Dasselbe gilt, wenn der erste Bestandteil ein Substantiv ist. Auch dann gilt im Normalfall die Getrenntschreibung. Beispiele: Radio hören

Schlange stehen

Kuchen backen Es gibt eine begrenzte Anzahl von Ausnahmen. Diese sind: eislaufen

kopfstehen

leidtun

nottun

preisgeben

standhalten

stattfinden

stattgeben

statthaben

teilhaben

teilnehmen

wundernehmen Es gibt auch noch einige Fälle, in denen beide Schreibweisen möglich sind, getrennt und zusammen. Dazu gehören diese: achtgeben oder Acht geben

achthaben oder Acht haben

haltmachen oder Halt machen

maßhalten oder Maß halten 4. Adjektiv + Adjektiv = getrennt geschrieben Wenn zwei Adjektive sich zusammentun und der erste Bestandteil erweitert oder gesteigert ist, wird getrennt geschrieben. Beispiele dafür sind: eng verwandt

sehr nah befreundet

eine dichter befahrene Straße

sehr gut verträglich Auch wenn ein Partizip mit einem Adjektiv zusammengeht, schreibst du die Wörter getrennt: glühend heiß

strahlend weiß

leuchtend gelb 5. Zahlen ausgeschrieben in Buchstaben In Buchstaben geschriebene Zahlen schreibst du zwar zusammen, wenn sie kleiner als eine Million sind (einundzwanzig), die werden aber getrennt, wenn sie größer als eine Million sind (zehn Millionen). Kommazahlen schreibst du als Wortgruppe ebenfalls auseinander (drei Komma fünf).

Die deutsche Rechtschreibung ist wirklich kompliziert. Wenn du dir unsicher bist, wie man etwas schreibt und zum Beispiel für eine wichtige Mail sichergehen willst, nutze am besten Rechtschreibprüfungen. Viele Schreibprogramme und auch E-Mail-Systeme haben eine automatische Rechtschreibprüfung.

Auch online kannst du verschiedene Tools nutzen, beispielsweise die Duden-Rechtschreibprüfung. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert die freie Version von Language Tool oder Scribbr.

