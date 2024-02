per E-Mail teilen

Falsch, falscher, am falschesten? Es gibt Steigerungsformen, die gibt es einfach nicht. Hier kannst du falsch gesteigerte Wörter in unserem Superlativ-Quiz rätseln!

Die echteste Currywurst, der röteste Abendhimmel und das meistverkaufteste Produkt Deutschlands – es gibt Superlative, die sind in der deutschen Sprache einfach nicht möglich oder zumindest inhaltlich nicht besonders sinnvoll. Trotzdem begegnen sie uns immer wieder. Besonders gern werden solche falsch gesteigerten Wörter in der Werbung verwendet, wo natürlich alles bis aufs Maximum angepriesen werden muss.

Aufgefallen ist das unseren SWR3-Moderatoren Michael Wirbitzky und Sascha Zeus in ihrem Podcast Morgensonne für alle. Die Folge kannst du hier anhören:

Morgensonne für alle 2.2.2024 Windeln für alle! Dauer 30:30 min Warum duscht der nicht? Welches Auto nimmt der heute? Und warum heißen die alle Lee? Echt jetzt!

Weil niemand Klugscheißer mag, haben wir uns für unser Quiz etwas anderes ausgedacht als die Herausforderung, richtige Antworten zu finden. In unserem Superlativ-Quiz geht es diesmal darum, dass du den falschen Superlativ findest. Gerne auch den falschesten. Legen wir los!

Als Superlativ bezeichnet man die zweite und höchste Steigerungsstufe von Adjektiven und, wenn auch seltener, von Adverbien. Wer sich da tiefer einarbeiten möchte, kann mal bei der IDS Mannheim vorbeischauen, hier gibt es auch viele Beispiele für den Superlativ.

Es gibt in der deutschen Sprache einige Wörter, die grundsätzlich nicht steigerbar sind. Das liegt daran, dass sie inhaltlich – Sprachwissenschaftler sagen semantisch – in ihrer Steigerung nicht variiert werden können oder schon am Maximum der Steigerung angekommen.

Beispiele haben wir auf Instagram gepostet:

Du hast kein Instagram? Kein Problem! Beispiele für nicht steigerbare Wörter sind:

leer

optimal

total

ideal

schwanger

tot

gleich

fertig

richtig

falsch

lebendig

einzig

ganz

absolut

entscheidend

Das Glas kann also nicht leerer sein als leer, ich werde nie töter als tot und SWR3 ist zwar natürlich der einzige Radiosender, der im Auto läuft – aber nicht der einzigste.