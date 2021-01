Das mache ich bei SWR3: Den Kaffee für Michael Wirbitzky holen. Und die Milch. Und den Zucker. Obwohl er gar keinen Zucker mag. Ich hol trotzdem Zucker. Obwohl auch ich keinen Zucker mag. Warum ich ihn dann hole? Naja, ich denke, damit beweise ich allen, dass ich einen eigenen Kopf habe.

So würde man mich zitieren:

Ich hol dann mal den Kaffee.

Diesen Song höre ich immer:

Stefan Dettl (Sänger und Frontmann von „La Brass Banda“) mit „Berg“. Weil das einfach ein schönes Lied ist, das einem hilft, wenn es mal nicht so super läuft. Außerdem erinnert es mich an meine bayerische Heimat. Und der Text ist einfach geil. Lest doch selber:

Fangt da Dog ohne Plag

grad vo ganz neia o

Scheena Dog

Schau i obe

zu eam hi

Geht de Nacht ohne Plag

ohne di schee dahi

Scheene Nacht

Schau i obe

zu ihra hi

Wenn’s di plagt

Wenn dei Gfui dir nimmer glangt

Wenn dir ’s Lebn zvui obverlangt

Wenn di d’Berg im Reissn ham

dann schau obe

Fangt da Dog ohne Plag

grad vo ganz neia o

Scheena Dog

Schau i obe

zu eam hi

Wenn’s di reißt

Wenn di d’Ortschaft nimmer kennt

Wenn di d’Tant beim Nachnam nennt

Wenn dei Leben vor dir herrennt

dann schau obe

Is’ dann staad

hör i nur a poar Viecher und Baam

Scheena Dog

Schau i obe

zu eana hi

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Meine Frau, die stammt nämlich aus SWR3Land.

Darüber lache ich: Gerhard Polt, Helge Schneider, Fritz Eckenga, Leslie Nielsen, Amazing Jonathan. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich: „Wer zum Teufel ist denn Amazing Jonathan?“. Ja dann googelt mal und schaut euch an, wie er während seiner Las Vegas-Show der Lovely Assistant Sandra die Schere in den Kopf haut. Das ist echt lustig!

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Lindenstraße. Da schlafe ich nämlich schon während des Vorspanns ein.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meistens kommt ja kein Besuch. Und wenn doch, dann bin ich meistens nicht da. Nächste Frage.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Nichts und niemandem. Mein Opa hat gesagt: „Folge dem gesunden Menschenverstand.“ Das reicht mir.

► Das Beste aus der SWR3 Morningshow könnt ihr euch immer im Podcast anhören.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wer wird diese Saison Deutscher Fußballmeister?

Wer wird diese Saison DFB-Pokalsieger?

Wer gewinnt die Champions League?

Wer ist die beste Mannschaft Deutschlands?

Das kann beliebig fortgesetzt werden und die Antwort lautet immer: Bayern München!

Und welche Grimassen machst du eigentlich in deinem Profilbild? Na, ist doch klar! Bayern München schießt ein Tor. Bayern München kassiert ein Tor. Wie meint Wirby das? Ich bin müde. & Guter Witz!!!

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy:

Das ist ganz klar das Bild auf dem ich Reis esse.

Ne, das wo ich Nudeln esse ist doch besser.

Ich habe auch eins, auf dem esse ich Pilze. Das ist auch Wahnsinn.

Nein, das beste Selfie von mir ist eindeutig das, auf dem ich Reis mit Pilzen esse.

Ganz ehrlich, ich habe kein einziges Selfie auf meinem Handy.