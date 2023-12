Ab dem 15. Januar begleiten euch Constantin Zöller und Rebekka de Buhr am Morgen bei SWR3 im Radio. Consi kennt ihr bereits aus der Vormittagssendung SWR3 NOW und Rebekka präsentierte die Nachrichten in der SWR3-Morningshow.

Consi und Rebekka freuen sich riesig, euch ab Mitte Januar in den Tag zu begleiten und euch gute Laune in den Morgen zu bringen. Bei ihnen erfahrt ihr, was wichtig wird und seid informiert über die News am Morgen. Sie bringen euch schon bei der ersten Tasse Kaffee zum Lachen und sind auch immer für Überraschungen gemeinsam mit euch zu haben.

Das sind eure Teams in der SWR3-Morningshow

Neben Constantin Zöller und Rebekka de Buhr werden weiterhin Kemal Goga und Anneta Politi die SWR3-Morningshow moderieren. Sascha Zeus und Michael Wirbitzky sind ab Januar in SWR3 MOVE zu hören. Alle Infos zu euren Moderatoren im Radio findet ihr hier im Moderationsplan:

Wirby und Zeus ab Januar am Nachmittag zu hören!

Michael Wirbitzky und Sascha Zeus haben sich mit dem Wechsel in ihre neue Show am Nachmittag einen wohlverdienten Wunsch erfüllt: Sie können jetzt endlich mal wieder ausschlafen! Nach 28 Jahren mit frühem Aufstehen in der SWR3-Morningshow begleiten sie euch ab dem 15. Januar – auf der Autofahrt vom Büro nach Hause oder zum Runterkommen auf der Couch. Ihr hört die beiden und ihre bekannten Comedy-Figuren weiterhin in SWR3 MOVE. Garantiert auch weiterhin in sportlicher Höchstform:

Wer umzieht, muss eine Menge Kisten packen – so geht es auch Wirby und Zeus! Deshalb beantworten wir hier eure meistgestellten Fragen.

Wird der Podcast „Morgensonne“ fortgesetzt? Wirby und Zeus ziehen zwar in den Nachmittag um, den Podcast „Morgensonne“ nehmen sie aber mit! ❤ Für ihn haben die beiden extra Platz in den Umzugskisten gemacht. Was passiert mit Old Plapperhand, Peter Gedöns und so weiter? Dass Wirby und Zeus in SWR3 MOVE umziehen, heißt nicht, dass jetzt alle Charaktere verschwinden. Mit der neuen Sendung wird es sicher auch Neuerungen geben, aber natürlich schauen auch gewohnte Gesichter – oder viel mehr Stimmen – regelmäßig vorbei! Werden Wirby und Zeus weiterhin den Igel bürsten? Das haben die beiden in der Morningshow am 11.12. verraten: Der Igel wird nicht vernachlässigt und natürlich weiterhin gebürstet! Nur eben ein bisschen später. Der gehört einfach dazu. ❤

Morningshow 11.12.2023 Das Beste aus der SWR3-Morningshow vom 11.12.2023 Dauer 25:40 min Das Beste aus der SWR3-Morningshow, mit Michael Wirbitzky & Sascha Zeus oder Anneta Politi & Kemal Goga - die wichtigsten Infos und die besten Gags zum Nochmalhören....

Wirby und Zeus begrüßen Rebekka und Consi

Staffelstab-Übergabe ganz gemütlich am Frühstückstisch: Ab 15. Januar 2024 moderieren Constantin Zöller und Rebekka de Buhr die SWR3-Morningshow. Mit Wirby und Zeus, nach 28 Jahren doch ein wenig erfahren in Dingen Morningshow, haben sie sich buchstäblich an einen Tisch gesetzt und ausgetauscht, was sich demnächst für alle vier ändern wird!

Eure Reaktionen auf die Neuigkeiten in der SWR3-Morningshow

Und mal wieder ist klar: Wir haben einfach die beste Community, die man nur haben kann. ❤ Ihr habt uns so viele Nachrichten geschickt, in denen ihr Verständnis für die Entscheidung von Wirby und Zeus habt – auch wenn das sicher eine Umstellung wird. Gleichzeitig habt ihr Consi und Rebekka mit so offenen Armen empfangen, wie man es sich nur wünschen kann! Im Namen der ganzen SWR3-Redaktion, aber vor allem auch der Morningshow-Teams möchten wir euch dafür von Herzen danken. ❤

SWR3-Morningshow: Das neue Team 11.12.2023 SWR3-Hörer Michael hat im Studio angerufen Dauer 0:13 min Constantin Zöller und Rebekka de Buhr sind das neue Team in der SWR3-Morningshow! Wirby und Zeus ziehen auf eigenen Wunsch in den Nachmittag um. Michael bleibt dem alten UND neuen Team auf jeden Fall treu!

Ich freue mich jetzt schon mega auf Becci & Consi 😉 im nächsten Jahr. Ihr werdet einen tollen Job machen! ✊

Und Ihr Zwei, Wirby & Zeus, ihr begleitet mich gefühlt schon seit 100 Jahren

Auf euch darf ich mich jetzt freuen, wenn ich nachmittags von der Arbeit nach Hause fahre, yeah!

Zwei Legenden gehen, aber was eine Nachbesetzung! 😍❤️

SWR3-Morningshow: Das neue Team 11.12.2023 Das sagt SWR3-Hörerin Katja zum neuen Team Dauer 0:15 min Constantin Zöller und Rebekka de Buhr sind das neue Team in der SWR3-Morningshow! Wirbi und Zeus ziehen auf eigenen Wunsch in den Nachmittag um.

Lieber Sascha, lieber Michael, ich freue mich so sehr, dass ich euch ab Januar dann endlich in aller Ruhe nachmittags komplett hören kann und nicht nur immer so kurze Zeit am Morgen. Ihr habt es euch nach so vielen Jahren verdient, endlich mal auszuschlafen! Und Consi und Rebekka am Morgen werden sicher sehr würdige Nachfolger! Euch allen alles Gute für die Neustarts im Januar!!!

Im jeden Neuanfang liegt ein Zauber 🍀 Danke für 28 Jahre und ich freue mich auf das neue Duo. Veränderungen braucht der Mensch 👍

SWR3-Morningshow 11.12.2023 So habt ihr auf die Neuigkeiten in der Morningshow reagiert Dauer 0:57 min Da war was los in der Morningshow – nicht nur am Mikro sondern auch in unserem Postfach! Viele von euch haben uns Nachrichten und Sprachaufnahmen geschickt und erzählt, wie es ihnen mit dem Wechsel am Morgen geht. Hier gibt's einen Zusammenschnitt eurer Reaktionen!

Motivation am Morgen: Die Tricks von Consi und Rebekka

Während Wirby und Zeus sich künftig nochmal im Bett umdrehen können, sind Consi und Rebekka für euch am Start. Aber wie kriegen sie es hin, so früh morgens schon so fit zu sein? Hier sind ihre Tricks!

Was Constantin Zöller am Morgen unbedingt braucht:

Die Snooze-Taste

30 Minuten Stille

gefolgt von zwei Tassen Kaffee

und einem Trash-Song in voller Lautstärke auf dem Weg zur Arbeit

Rebekka de Buhr startet motiviert in den Morgen, wenn:

Ein Tageslicht-Wecker

ab dann: Radio!

Der erste Gang geht zum Kaffeeautomaten

und der zweite: in die sehr warme Dusche

SWR3-Morningshow mit Consi und Rebekka

Hier könnt ihr das Webradio einschalten und die Morningshow verfolgen!

Das ist Constantin Zöller!

Constantin Zöller kennt ihr vielleicht schon als SWR3-Moderator aus seinen Sendungen mit Thomas Gottschalk oder SWR3 NOW am Vormittag. In diesem Sommer war er für euch auf sämtlichen Festivals unterwegs und hat die großen Stars auf seine ganz eigene Art auch beim SWR3 New Pop Festival interviewt.

Auch mit böse Nachrichten kennt sich Consi inzwischen ganz gut aus:

Fragen, die Constantin Zöller schon immer einmal beantworten wollte: Welche Schriftart gehört für dich verboten?

COMIC SANS MS! Ganz, ganz schlimm. Was ist deine Superkraft?

Ich kann alle 16 Ziffern meiner Kreditkarte auswendig. Und die Prüfziffer auch.

Mehr zu Constantin gibts hier für euch!

Das ist Rebekka de Buhr!

Wenn Rebekka nicht gerade in SWR3Land unterwegs ist, tanzt sie gerne bei allen möglichen Songs mit. Am liebsten zu Michael Jackson oder Queen. Ihr kennt sie bereits als Stimme in der Morningshow. Dort präsentierte sie regelmäßig die Nachrichten. Auch zukünftig wird sie alle Updates und aktuelle Themen für euch im Blick haben.

3 Fakten über Rebekka de Buhr Darüber lache ich: Wenn Meister Eder und Pumuckl über Späne, Pudding und Segelschiffe philosophieren. Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Game of Thrones Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meine To-do-Liste

Mehr zu Rebekka gibts hier!

Ab dem 15. Januar sind Constantin und Rebekka für euch in der SWR3-Mornigshow dabei. Radio oder Video-Livestream einschalten und gut in den Tag starten!