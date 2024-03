Consi Calling – Abgehoben und aufgelegt Podcast abonnieren Constantin Zöller präsentiert sich auf dem neuen Podcast Cover seines Podcasts „Consi Calling”. SWR Adresse des Podcasts Das ist die Adresse des RSS-Feeds. Wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, kopierst du am besten diese Adresse und gibst sie in deinem Podcatcher ein. Apple Podcasts

Warum gibts im Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Woher weiß ich, dass mir langweilig ist?

Und wann ist man eigentlich „aus dem Gröbsten raus“? Moderator Constantin Zöller nimmt sich in seinem Podcast „Consi Calling“ genau dieser Fragen an. Seine Mission: den Fragen auf den Grund zu gehen, die seiner Community so in den Sinn kommen – sei es während langer Zugfahrten, im Wartezimmer oder einfach spontan auf dem Klo. Hierzu bittet er Menschen um Rat, die es – im besten Fall – besser wissen als er. Entgegen der grassierenden Telefon-Phobie setzt sich Consi nämlich gezielt an den Telefonhörer und klingelt sich durch die Weltgeschichte. Je nachdem, was ihm zu einer bestimmten Frage einfällt, bittet Consi mal Experten und Expertinnen um Rat, mal Dilettanten und Diletabtinnen oder sogar gänzlich unpassende Personen. Heraus kommen komplexe, lehrreiche und urkomische Gespräche. Ab 2.04.2024 jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt! „Consi Calling“ ist ein Podcast von SWR3, produziert von Early.

