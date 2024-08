Könnte man wirklich wie Pinocchio eine Zeit lang in einem Wal überleben, wenn man aus Versehen von ihm verschluckt wird? Und wie ist es eigentlich der oder die Beste in etwas zu sein? In dieser Episode von „Consi Calling” gibt sich Constantin Zöller wieder allergrößte Mühe, diese Fragen aus seiner Community zu beantworten. Dabei klingelt er bei Judith Denkinger, Fachfrau für Meeressäugetiere und der Schnupftabak-Weltmeisterin Belinda Winkler durch! Wenn ihr erfahren wollt, warum Consi Buckelwale als die Klassensprecher der Meere bezeichnet und wie Belinda dazu gekommen ist, an Wettkämpfen im Tabakschnupfen teilzunehmen, dann schaltet unbedingt ein in dieser Episode von „Consi Calling“! Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent „Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt! Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/kalk-und-welk/10777871/