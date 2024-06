Wie kommt man eigentlich auf die Idee Proktologe zu werden? In dieser Episode widmet sich Consi in „Consi Calling” einzig und allein dieser Frage und spricht dazu mit dem Proktologen Dr. Markus Cazzonelli! Obwohl das Thema super viele lustige Anekdoten bereithält, verfolgt Consi mit dieser Episode ein wichtiges Ziel: Das Thema Proktologie zu normalisieren und seinen Zuhörer*innen ein Stück weit die Scham zu nehmen. Und dafür hätte Consi keinen geeigneteren Gesprächspartner als Dr. Cazzonelli finden können, der das mit seiner humorvollen Art so einfach klingen lässt. Vorsorge ist nämlich extrem wichtig! Warum Dr. Cazzonelli sich selbst als den bestbezahlten Friseur Baden-Badens bezeichnet und was er in seinem Berufsalltag erlebt, erfahrt ihr in der neuesten Folge von „Consi Calling”! Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent „Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt! Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/1-plus-1-freundschaft-auf-zeit/10710985