Bis wohin waschen sich Menschen mit Glatze das Gesicht? Wo hört das Gesicht auf? Wo fängt die Glatze an? Und wie ist das eigentlich mit den Blondinenwitzen gekommen?

In der neuen Episode von „Consi calling“ taucht Constantin Zöller wieder in die Bügel-Gedanken seiner Community ab. Diesmal holt er sich Unterstützung von seiner geliebten Frisörin Yvonne und Schauspielerin Janine Kunze!

Warum Janine denkt, dass ausgerechnet über Blondinen so viele Witze gemacht werden und wie Yvonne Werbung für einen radikalen Kurzhaarschnitt macht, das hört ihr in dieser Folge von „Consi calling“

„Consi calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/meine-challenge/57362808/