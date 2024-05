Wieso hat sich eigentlich damals auf dem Homevideo Markt die VHS-Kassette gegenüber Video 2000 und Betamax durchgesetzt? Warum schmecken die Fritten aus dem Freibad immer noch am besten? Und weshalb kann man sich einfach nicht an den Moment des Einschlafens erinnern?

Diesen Dienstag untersucht Constantin Zöller in "Consi Calling" wieder einmal gründlich die kniffligen Fragen seiner Fangemeinde und quasselt dafür mit dem Inhaber eines Film-Retro-Shops, dem Betreiber eines Strandbadimbisses und Schlafexperte Dr. Albrecht Vorster!

Wie es dazu kommt, dass Consi auf einmal allerlei Titeln von alten Schmuddelfilmchen lauscht und was es eigentlich mit diesem Gefühl vom Fallen während des Einschlafens auf sich hat, das erfahrt ihr in der neusten Episode von „Consi Calling”!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

