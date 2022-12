Zum SWR Sommerfestival Baden-Württemberg bringt euch SWR3 den DJ-Star Felix Jaehn nach Stuttgart. Hier gibts alle Infos zu dem großen SWR3 Open Air Konzert auf dem Schlossplatz. Der Vorverkauf läuft!

Am Pfingstwochenende, vom 26. bis 29. Mai 2023, findet das SWR Sommerfestival Baden-Württemberg in Stuttgart statt. Wir von SWR3 wollen dort mit euch zusammen feiern! Dafür stehen am Freitag (26.05.) Felix Jaehn und Toby Romeo auf der Bühne.

Felix Jaehn: Große Party mit dem internationalen DJ-Star

Aus Hamburg in die ganze Welt! Hier geht es nicht um einen Schiffscontainer – sondern um DJ und Produzent Felix Jaehn. Mit seinen Dance-Pop-Songs ist er seit Jahren einer der erfolgreichsten Musiker im elektronischen Bereich und hat auch schon beim Tomorrowland-Festival aufgelegt.

Seine Hits wurden insgesamt über fünf Milliarden Mal gestreamt und viele davon haben wir alle sofort im Ohr: Ain’t Nobody – mit seiner Version des Reggae-Klassikers von Chaka Khan schaffte er 2015 den Durchbruch in Deutschland. Sein Remix des Omi-Songs Cheerleader machte Felix Jaehn dann auf der ganzen Welt bekannt – der Song ging in über 50 Ländern auf Platz 1 der Charts! Es folgten Hot 2 Touch, Book Of Love, Love On Myself oder Close Your Eyes. Jetzt kommt der DJ und Musikproduzent am SWR3-Abend zum Sommerfestival nach Stuttgart! Da werdet ihr sicher auch seinen aktuellsten Hit zusammen mit Ray Dalton live hören.

Support beim SWR3 Open Air: Toby Romeo

Als Opener wird der österreichische DJ und Songwriter Toby Romeo spielen. Er und Felix Jaehn haben auch schon zusammengearbeitet – für den Streaming-Hit Where The Lights Are Low. Der Newcomer hat bereits als 12-Jähriger angefangen, in seinem Kinderzimmer aufzulegen und hatte seine erste große Festival-Show mit 15. Heute 22 Jahre alt, hat Toby Romeo bereits für David Guetta geremixt und hatte zusammen mit Leony dieses Jahr einen großen Radiohit: Crazy Love.

SWR Sommerfestival 2023 in Stuttgart

Dieses Jahr haben wir mit euch und Tim Bendzko, Alice Merton und Parallel getanzt. Nächstes Jahr sorgen wir von SWR3 wieder an einem Abend für die Stars und Festivalfeeling auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Hier gehts zum Vorverkauf für das SWR3 Open Air beim Sommerfestival in Stuttgart

Alle Infos zum SWR3 Open Air in Stuttgart Hauptact: Felix Jaehn

Support: Tony Romeo

Freitag, 26.05.2023

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Schlossplatz Stuttgart

Ticket: 15 Euro (auch erhältlich unter der Telefonnummer 0711/2 555 555)

An allen drei Tagen des Sommerfestivals Baden-Württemberg gibt es außerdem ein kostenloses Tagesprogramm und ein Open-Air-Kino.

