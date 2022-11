Gute Laune auf Bestellung gibt's beim SWR3 Comedy Festival! Erfahrt hier, wer alles auf der Bühne stehen wird und sucht euch eure Lieblingsacts aus.

Holt die Kalender raus, jetzt werden Termine gestrichen! Das würden wir euch zumindest empfehlen, denn lustiger als ein Wochenende in Bad Dürkheim wirds Anfang Mai nicht: Von 5. bis 7. Mai verwandelt sich die Stadt in die Comedy-Hauptstadt von SWR3Land. Bis in die Nacht gibt es ein Programm von Newcomern bis Legenden und die Weinschorle dazwischen dürfen auch nicht fehlen! Das ist der Zeitplan für das SWR3 Comedy Festival 2023:

Boris Breuer

Ja nee is klar! Lockenkopf, blaue Augen, Pilotenbrille. Müssen wir noch mehr sagen? Der Mann ist Kult, genauso wie seine lockeren Sprüche. Der „King of Comedy“ (wie bescheiden) füllt seit den 90ern die deutschen Hallen. Wer ihn dort noch nicht gesehen hat, kennt ihn vielleicht aus seinen beiden Podcasts Betreutes Fühlen mit Leon Winscheidt und Zarte Cousinen mit Till Hoheneder.

Echte Gefühle: So heißt sein neues Programm. Die sind ja auch immer schwieriger zu finden, zwischen gefilterten Selfies, alternativen Fakten und Fake Software. Atze macht sich für uns alle auf die Suche: „ Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl. “ Und vielleicht wollen dann nicht mehr nur Alexa und Siri miteinander kuscheln!

Eva Karl-Faltermeier

Gestatten: Eva Karl Faltermeier. Sie ist Journalistin und Buchautorin; steckt oft im Garten oder in ihren Wanderstiefeln. Als Mutter zweier Kinder weiß Eva mit Belastungen umzugehen. Auf ihrer Reise dahin musste sie aber viele Fehlschläge einstecken – und von denen berichtet sie. Was dabei brutale Wahrheit und was Fantasie ist, müsst ihr selbst entscheiden. Mit ihrer Ironie macht Eva jedoch eines klar: Das Leben ist nicht immer leicht, aber oft sehr lustig!

Preise, Preise, Preise hat Eva Karl Faltermeier für ihre Programme schon bekommen. Ein Beispiel ist da der Senkrechtstarterpreis des Bayerischen Kabarettpreises, der Newcomerpreis des Hessischen Kabarettpreises und der Prix Pantheon für Es geht dahi.

Herr Schröder

Schule ist, wo er ist. In Berlin geboren, in Offenburg gelehrt, in Toronto die Punchlines verfeinert: Deutschlehrer Johannes Schröder kennt die Welt und Deutschlands Klassenzimmer. In seinem Programm Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer gibt der selbst ernannte Korrekturensohn einen ziemlich witzigen Einblick in den deutschen Schulalltag. Eine 1 mit Sternchen für Sie, Herr Schröder!

Herr Schröder ist wirklich Lehrer: In zwölf Jahren Schuldienst und einem „ Nebenjob als Pausenaufsicht “ kommt wohl genug zusammen, um ein ganzes Comedy-Programm zu füllen. Fürs Studium ist er nach SWR3Land gekommen und hier geblieben. Hattet ihr ihn vielleicht selbst als Lehrer? Dann schreibt uns! Wir stellen uns den Unterricht jedenfalls super lustig vor.

Mario Andreya

Lars Reichow kennt man vor allem als Musik-Kabarettist. Kein Wunder: Er hat früher Musik und Musikwissenschaften studiert! Die Lars-Reichow-Show im ZDF hat ihn dann endgültig deutschlandweit bekannt gemacht. Seine Ansprachen in der Mainz bleibt Mainz TV Sitzung sind legendär. Die besten Ideen kommen ihm nach eigener Aussage übrigens unter Wasser.

Reichow in SWR3Land: In Comedy vom Rhein macht er den Alltag zum Großereignis. Er singt und lacht, wie es nur Leute können, die aus Mainz (sorry. Meenz!) kommen. Bei seiner Bandbreite ist für jeden was dabei: Er ist richtig witzig, aber nie beleidigend und er singt Lieder, die einem die Tränen in die Augen treiben.

Martin Frank

Martin Frank ist Sohn eines Landwirts. Er kommt aus Niederbayern und hatte schon immer einen aufmerksamen Blick auf Stadt, Land und Gesellschaft. Ungeniert sinniert er über unser heutiges Leben und manch absurdes Luxusproblem, das den gesunden Menschenverstand zu überschatten droht. Schonungslos ehrlich!

Den Job kündigen, um zu tun, was man liebt: Mutig! Martin Frank hat es getan. Vor seiner Karriere auf den deutschen Bühnen hat er nämlich eine Ausbildung als Organist gemacht. Wer also noch zufällig irgendwo eine Orgel rumstehen hat: Martin Frank wüsste, was zu tun ist!

Lars Laion

Die selbst ernannte „ Comedy-Milf “ Mirja Boes hatte während der Corona-Pandemie viel Zeit für ihr neues Programm Heute Hü und morgen auch! Extrem lustig, etwas bekloppt und ohne Reue erzählt sie von Fremdscham-Momenten und ist sich sicher: „ Hey! Warum nicht einfach die Fehler von gestern noch mal machen? Und zwar gleich heute! “ Mit am Start: neue Songs und ihre Band, die Honkey Donkeys.

Als Party-Schlagersängerin trat sie unter dem Namen Möhre auf, sie besitzt ein Restaurant und um 20:15 ist sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen: Abwechslung kann Mirja Boes! Als Teil der Dreisten Drei hat sie gemeinsam mit Ralf Schmitz und Markus Majowski Comedy-Sketche gespielt und ist seitdem von der Comedy nicht mehr weggekommen.

Philipp Eisermann

Sie sieht harmlos aus, ihre Texte haben es aber in sich: Wenn Miss Allie mit ihrer Gitarre auf der Bühne steht, bekommt jeder sein Fett weg – aber immer mit einem Lächeln und nie bösartig. Ihre Songs sind mal leicht, mal bissig, aber immer humorvoll und wunderschön poppig! Wer gleichzeitig tanzen und ein Grinsen im Gesicht haben will, ist hier richtig!

Miss Allie ist längst kein Geheimtipp mehr: Allein seit 2020 hat die Singer/Songwriterin sechs Preise gewonnen. 2021 hat sie ihre erste eigene Show Zum Lachen ins Revier moderiert.

Amac Garbe

Ihr kennt ihn alle: Zerzaustes Haar, sächsischer Dialekt und ein hübsch-hässlicher Pullunder – das ist Olaf Schubert! Eine Comedy-Legende ist er schon, ein Rebell wohl auch. Das behauptet er jedenfalls selbst in seinem neuen Programm Zeit für Rebellen. Seine Art der Rebellion ist zwar nicht besonders laut, dafür aber ganz schön scharfzüngig und ungeniert entspannt!

SWR3-Fans wissen natürlich Bescheid: Olaf hat einfach die Lösungen für die großen Probleme dieser Welt. Das mit dem Klimawandel hat sich ja auch erledigt, wenn wir alle mal für fünf Minuten den Kühlschrank aufmachen würden! Hier gibt's noch mehr Olaf-Weisheiten aus dem Radioprogramm:

Torsten Goltz

Suchtpotenzial: Das sind Ariane Müller und Julia Gámez Martin – und haben es auch! Die Show der beiden ist eine Mischung aus Musik, Comedy und viel rabenschwarzem Humor. Ob Wortgefecht, Gesangsduell oder Pointenschlacht: Ariane und Julia verabschieden sich dabei von Konventionen und Klischees!

Sexuelle Belustigung heißt ihr drittes Bühnen-Programm, mit dem sie auch beim SWR3 Comedy Festival auftreten werden. Die beiden beantworten darin die wirklich wichtigen Fragen auf der Bühne: Von Instagram-Trends über Anbagger-Tipps bis hin zum Weltfrieden ist alles dabei.

Marcel Schmidt

Pfälzer auf Heimatbesuch! „ Ja, wo sinn se donn? “ Tim Poschmann ist ein wahrer »Winzer Bu« – das Schoppeglas immer griffbereit! Der Pfälzer trägt sein Herz auf der Zunge. Er spricht aus, was andere nicht mal zu denken wagen. Online werden seine Videos millionenfach geklickt, auf der Bühne in Bad Dürkheim präsentiert er seine besten Gags, neue Geschichten und manche Überraschung!

Auf der Bühne steht Tim Poschmann schon seit 20 Jahren. Angefangen hat er als Teenager in der Theater AG seiner Schule und bei einer Laienspielgruppe. Inzwischen ist das Theater für ihn zu einer großen Leidenschaft geworden – fast so groß wie die Comedy.

Wir kennen und lieben sie: Sascha Zeus und Michael Wirbitzky aus der SWR3 Morningshow! Oder auch Old Plapperhand und sein weißblauer Bruder, Frau Vierthaler, der Erklärbär, Peter Gedöns und Dandy van Dünkel! Die beiden haben viele Gesichter und mindestens so viele Gags und Pointen im Gepäck. Lust auf gute Laune? Dann kommt vorbei und schaut euch die beiden live an – beim SWR3 Comedy Festival 2022 in Bad Dürkheim!