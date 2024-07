per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Rückwärtssprechen, Kita-Storys und eine Kostprobe seines ersten Rap-Songs: Comedian Serdar Karibik hat uns in der SWR3 Morningshow mit in seinen Kopf genommen.

Comedian Serdar Karibik war zu Gast in der SWR3 Morningshow bei Anneta Politi und Kemal Goga. Bekannt ist der schwäbische Künstler nicht nur durch Instagram und Live-Auftritte, sondern auch durch Koch-Videos mit Stefano Zarella und natürlich sein zweites Ego: Dietmar Dieterle.

Auf dem SWR3 Comedy Festival haben wir Serdar schon im vergangenen Jahr in unser Herz geschlossen – jetzt gabs seine schlagfertigen Sprüche live auf SWR3.

Serdar Karibik bei SWR3: hier die Highlights in unserer Insta-Story

Serdar Karibik: Vom Erzieher zum Comedian

In der Morningshow erzählt Serdar ganz offen von seiner Zeit vor der Comedy: Während Corona hat er als Erzieher gearbeitet – obwohl man ihm rein äußerlich eher in die Kategorie „Türsteher“ einordnen würde.

Das hat Serdar auch zu einer eigenen Nummer inspiriert:

Serdar Karibik: Türsteher in der Kita

Aber irgendwie mögen ihn die Kinder trotzdem, erzählt der 31-Jährige. Am Ende wäre er immer der Liebling. Und: Es sei doch auch schön, mal das Klischee zu brechen.

Am Anfang weinen die, dann hol ich M&Ms raus und dann lachen die. Und ich hoffe, dass sie keine Nuss-Allergie haben.

Und auch mit seinen Fähigkeiten kann Serdar Kinder bestimmt beeindrucken: Zum Beispiel, wenn er fließend rückwärts spricht.

SWR3 Morningshow 23.7.2024 Serdar Karibik spricht fließend rückwärts Dauer 0:36 min Serdar Karibik war bei Anneta Politi und Kemal Goga in der SWR3 Morningshow zu Besuch

Serdar Karibik als Dietmar Dieterle: „Die Leute mögen Dietmar mehr als Serdar.“

Den Nachnamen Karibik hat sich Serdar übrigens ausgesucht: Weil er auf der Bühne ein Sonnenschein sei. Und weil ihn wegen seines richtigen Namens niemand zu Vorstellungsgesprächen einladen würde.

Künstlernamen hat der deutsch-türkische Comedian dafür umso mehr: Sein zweites Ego ist die urschwäbische Comedy-Figur Dietmar Dieterle.

Dietmar Dieterle

In der SWR3 Morningshow verrät Serdar, das sei der Name seines ehemaligen Chefs gewesen. Er habe einfach etwas möglichst Schwäbisches gesucht. Die erste Nachfrage der Firma kam dann auch passend dazu in schwäbischer Manier: „Gibts Freikarten?“

Chefket und Dietmar Dieterle: Erste Hörprobe vom gemeinsamen Rapsong

Tatsächlich würden viele Leute Dietmar sogar mehr mögen als Serdar, sagt der Comedian. Und die Figur entwickelt sich weiter.

Das neueste Projekt: Ein Rap-Song zusammen mit Rapper Chefket aus Heidenheim. „Bausparvertrag“ heißt der und erscheint diesen Freitag! Auf SWR3 gabs aber eine exklusive Hörprobe:

SWR3 Morningshow 23.7.2024 Serdar Karibik: Vorgeschmack auf seinen Rap-Song Dauer 1:56 min Serdar Karibik Rapsong

Serdar Karibik auf Tour: „Ganz großes Kino“

Serdars erste Soloshow „Ganz großes Kino“ startete schon 2022. Wegen der hohen Nachfrage läuft sie jetzt aber noch bis Mitte 2025. Unter anderem gibts noch Tickets für Shows in Stuttgart, Freiburg im Breisgau und Schwäbisch Gmünd.

Mit seinen Nummern hat der Newcomer schon einige Preise abgeräumt, zum Beispiel gewann er 2023 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und 2022 den Quatsch Comedy Hot Shot.

Serdar Karibik auf dem SWR3 Comedy Festival

Wer ist Serdar Karibik abseits der Bühne?

Neben der Bühne ist Serdar Karibik ein Familienmensch. Auch die Idee zu Dietmar Dieterle entstand übrigens erst durch die Schwangerschaft seiner Frau, erzählt Serdar.