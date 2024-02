Tiktok-Star Liam Carpenter war bei uns in der SWR3-Morningshow und hat über seine „In Germany we don't say“-Videos gesprochen. Die Highlights aus der Show gibts hier für euch.

Liam Carpenter, der englisch-deutsche Tiktok-Star, war in der SWR3-Morningshow zu Gast. Bekannt wurde er mit seinen Videos, in denen er vermeintlich typische Angewohnheiten von Deutschen sympathisch lustig interpretiert.

Welche neuen Ideen er von der SWR3-Community aus der Show mitnehmen konnte, das Dialekt-Quiz, das Raten der Uhrzeiten und mehr, könnt ihr euch hier anhören:

Das Beste aus der SWR3-Morningshow 28.2.2024 Die gesamte Sendung mit Liam Carpenter zum Nachhören Dauer 25:30 min Liam Carpenter war in der SWR3-Morningshow zu Gast. Hier gibts die Highlights zum Nachhören!

Auf Instagram haben wir die Highlights von Liams Besuch für euch als Video festgehalten. Schaut doch mal rein!

Was hat Liam Carpenter mit Linkin Park zu tun?

Liam erzählt in der SWR3-Morningshow über einen für ihn sehr besonderen Tag. Sein Freund schrieb ihm eine Nachricht und meinte, er solle mal schnell sein Handy checken. Was er dann sah, verblüffte ihn: Linkin Park hatte ein Video von ihm bei Instagram und Youtube geteilt. Was für ein Start in den Tag!?

Ich schaue nicht oft Videos. Als mein Freund mir die Nachricht schrieb, war das wirklich ein cooler Tag.

Wer ist Liam Carpenter: Ein kleiner Crashkurs

Wer den jungen Engländer nicht kennt, darf gerne einmal nach „In Germany we don't say“ in den sozialen Netzwerken suchen. Schnell stößt man bei der Suche auf Liam. Er lebt in Crailsheim, ist ehemaliger Basketballspieler und deckt auf lustige Art auf, was wir in Deutschland so für skurrile Angewohnheiten haben.

Neben dem klassischen Stoßlüften oder der Kehrwoche beobachtet Liam Carpenter noch weitere typisch deutsche Verhaltensweisen. Doch wir haben schon festgestellt: Die Liste könnte noch sehr viel länger werden.

Typisch Deutsch: Liam Carpenter bekommt neue Video-Ideen

Kemal Goga und Anetta Politi haben in der SWR3-Morningshow gefragt, was typisch Deutsch ist und Liam Carpenter vielleicht als nächstes in einem Video verarbeiten könnte. Die Antworten der SWR3-Community waren genial!

„In Germany we don't wear“... die Sandalen ohne Socken.

SWR3-Hörer Benjamin schlägt vor, Liam solle ein Video drehen von der Liegen-Situation im Urlaub: Am Pool um 7 Uhr morgens reservieren wir doch alle unsere Liege mit einem Handtuch! 🤣

Auch die Idee von SWR3-Hörer Oliver ist sicherlich etwas für Liams nächstes Video: Die deutschen Urlauber, die viel zu gut ausgestattet in den Camping-Urlaub fahren. Wir haben doch alle schon einmal von ihnen profitiert! ♥