Anstatt sich von Pointe zu Pointe zu hangeln, erzählt Nikita Miller seine Comedy. Das ist anders, philosophisch, direkt und richtig gut!

Wer ist Nikita Miller? (klick hier für mehr Infos) VITA Nikita Miller ist in Kasachstan geboren, mit der Familie Anfang der 90er dann nach Deutschland gekommen und in Stuttgart aufgewachsen. Nikita hat ziemlich viel anderes Zeug gemacht, bevor er Comedian geworden ist. Unter anderem:

Medieninformatik, danach Philosophie und danach Rhetorik studiert – und alles abgeschlossen.

Als Türsteher in russischen, albanischen, türkischen und deutschen Clubs, sowie einem Bordell gearbeitet.

war Kampfsportler und -Trainer

war Kellner und Barkeeper

war Mediengestalter, dann Grafik- und irgendwann auch Webdesigner

hat in Europas größtem Kaninchenzuchtverein Käfige geschrubbt (heute hasst er Kaninchen ...)

hat Wohnungen von Verstorbenen entrümpelt (und dabei viel über sich nachgedacht)

hat Schmuck aus dem Kofferraum verkauft Tja und irgendwann bleibt dann eben nur noch Comedian! Unser Glück, denn der Mann hat bei der Vita definitiv was zu erzählen! WAS MACHT DER EIGENTLICH? Nikita bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Stand-up ist das schon allein nämlich deswegen nicht, weil er auf der Bühne sitzt. Mit leicht russischem (oder als „Lars“ mit schwäbischen) Akzent erzählt er dann seine Geschichten: Über seine kasachischen Wuzeln, die russische Clique in der schwäbischen Heimat oder die Erziehungsmethoden seines russischen Vaters. DARUM MÜSST IHR IHN ERLEBEN Nikita ist fast zwei Meter groß, durchtrainiert und hat Haare so lang wie ein Streichholzkopf. Doch das, was er auf der Bühne abliefert, ist ziemlich einzigartig, eben weil er sich nicht von Pointe zu Pointe hangelt, sondern richtig fesselnd erzählt. Das ist anders: Anders deutsch, anders komisch, philosophisch und direkt – und richtig gut!

Die Beziehung und Erziehung zu und durch seine russischen Eltern thematisiert Nikita immer wieder:

Aber auch andere Familienmitglieder finden den Weg in Nikitas Programm. 😉

Nikita Miller schwäbelt perfekt!

Wenn Nikita Miller in der einen Sekunde perfekt schwäbelt und dann blitzschnell wieder den russischen Akzent seiner alten Heimat Kasachstan raushängen lässt, ist das nicht nur superwitzig, sondern seine Geschichten haben Tiefe. Immer wieder packt er dafür auch seinen (fiktiven?) deutschen Kumpel Lars aus.

Nikitas deutscher Kumpel Lars muss für so einiges herhalten. Hoffentlich lässt er das noch eine Weile mit sich machen!

Comedy von Nikita Miller: Philosophisches mal anders

Okay, der Junge hat Philosophie studiert und da sicherlich auch über die ein oder andere große Frage des Lebens nachgedacht.

Nikita Miller erhält den Deutschen Kleinkunstpreis 2023

Nicht nur Comedy-Kollegen wie Olaf Schubert oder Dieter Nuhr finden lobende Worte für Nikitas Auftritte. Nachdem er 2019 schon den Förderpreis des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises gewonnen hat, war 2023 für ihn sogar noch erfolgreicher. In der Kategorie Kleinkunst hat er den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen!

Der Deutsche Kleinkunstpreis 2023 in der ZDF-Mediathek

Nikita Millers Geschichten sind nicht nur Verpackung für lustige Pointen oder tiefer gehende Botschaften. Bei ihm steht die Story selbst im Fokus, die mit fast filmreifer Dramaturgie Alltags- Situationen, Erlebnisse aus eigener Jugend und ironisch gebrochenen Klischees seiner kasachisch-russischen Herkunft immer mehr eskalieren lässt.

Nikita Miller macht auch Comedy über Politik

Russisch-deutsche Comedy und dann auch noch mit Politik?! Klingt nicht gerade einfach so was heutzutage auf die Bühne zu bringen. Dass es trotzdem geht, beweist Nikita so ganz nebenbei.

Und selbst die ganz heißen Eisen fasst Nikita Miller an...

Nikita Millers Erfahrungen als Türsteher

Bevor er Comedian wurde, hat Nikita Miller auch immer wieder als Türsteher gearbeitet – in russischen, albanischen, türkischen und deutschen Clubs, sowie einem Bordell. Und, ihr ahnt es, natürlich packt er diese Erfahrungen immer wieder in sein Programm.

Unterschiede zwischen Deutschen und Russen

Immer wieder thematisiert Nikita auch das Verhalten und die Unterschiede von Deutschen und Russen in verschiedenen Alltagssituationen.

So zum Beispiel beim Einkaufen.

Nikita Miller war beim SWR3 Comedy Open Air 2022

Nikita Miller war beim SWR3 Comedy Open Air 2022. Hier gibt's seinen kompletten Bühnenauftritt zu sehen.