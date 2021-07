Der Marokkaner deines Vertrauens.

Abdelkarim Guido Schroeder

WER BIN ICH? Diese Frage stellt sich Abdelkarim öfter, denn ob er nun ein deutscher Marokkaner oder ein marokkanischer Deutscher ist, weiß er selbst nicht so genau. Was er aber auf jeden Fall ist: Komiker, Kabarettist und Staatsfreund Nr. 1 – so heißt auch sein Programm. Als Stammgast im Fernsehen bei der heute-show und Die Anstalt ist Abdelkarim gefeiert in der Comedy-Szene – und Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2018.

COMEDY ODER KABARETT? Über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen, spinnt Abdelkarim gleichermaßen irritierende wie feinsinnige Geschichten.