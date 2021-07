Es wird wieder Zeit, die Lachmuskeln zu strapazieren! Das SWR3 Comedy Festival ist zurück in Bad Dürkheim – unter anderem mit Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann und Anne Vogd!

Treffen sich zehn Comedians in Bad Dürkheim… und bringen SWR3Land zum Lachen! Es ist schon viel zu lange her, dass wir alle zusammen gelacht haben. Umso mehr freuen wir uns auf die fünfte Ausgabe des SWR3 Comedy Festivals vom 28. bis 29. August 2021. Diesmal Open Air im Kurpark Ost in Bad Dürkheim – etwas anders als gewöhnlich und unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Sichert euch jetzt eure Tickets!

Um wie viel Uhr sind die Auftritte der Comedians beim SWR3 Comedy Festival 2021?

Welche Comedians treten beim SWR3 Comedy Festival 2021 auf?

