30 Jahre Comedy-Erfahrung.

Olaf Heine

WELTBEKANNT: Durch seine Bühnenshows, viele TV-Auftritte und Bücher: In Deutschland kennt ihn jeder! Der Vorreiter der deutschen Stand-up Comedy war aber auch schon international unterwegs. Zum Beispiel trat er im berühmten Comedy Cellar in New York auf und als erster deutscher Comedian beim internationalen Comedy-Festival in Kapstadt.

WIE ALLES BEGANN: 1987 stand Michael bei einem U2-Konzert in der ersten Reihe. Nachdem Bono sich zwei Mal auf der Gitarre verspielt hatte, durfte Michael selbst aus dem Publikum auf die Bühne und mit Bono den Song spielen. Da entdeckte Michael seine Bühnenleidenschaft.

AUSGEZEICHNET: Mit dem Deutschen Comedypreis: sechs (!) Mal. Dem Echo in der Kategorie Comedy. Dem Prix Pantheon. Und dazu noch einer ganzen Sammlung an Kleinkunst-Preisen.