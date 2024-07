Während Lady Gaga nahe der Seine performte, stand Céline Dion beim große Finale auf dem Eiffelturm. Mehr dazu erfahrt ihr hier!

Die Vorfreude auf die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris hätte kaum größer sein können. Mit Céline Dion und Lady Gaga kamen zwei der größten Musikstars unserer Zeit zusammen. Damit setzten sie schon vor Beginn der Zeremonie eine hohe Messlatte für einen unvergesslichen Auftakt.

Die Olympischen Spiele 2024 wurden am Freitagabend mitten in Paris entlang der Seine offiziell eröffnet. 85 Boote fuhren die mehr als 200 Delegationen über den Fluss – vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale Notre-Dame, dem Louvre oder dem Musée d'Orsay.

Rund 3.000 Künstlerinnen und Künstler waren bei der Eröffnungsfeier involviert. Stellenweise tanzten 500 Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig verteilt an den Ufern und Dächern von Paris. Ihre Outfits wurden überwiegend eigens für diese Eröffnungsfeier angefertigt, einige auch aus recycelten Materialien.

Lady Gaga legt vor bei der Eröffnungsfeier von Olympia 2024

Lady Gaga lieferte bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris eine beeindruckende Darbietung von Renée Jeanmaires Mon Truc en Plumes. Während schon die ersten Nationen auf den Booten an mehreren Tausend Fans vorbeifuhren, überraschte sie dabei als erster musikalischer Act.

Statt an einem Klavier auf dem Wasser tanzte sie am Fuße von goldenen Stufen. Der Auftritt soll an das berühmte französische Kabarett erinnern, wie es beispielsweise im Moulin Rouge zu sehen ist.

Lady Gaga bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024. picture-alliance / Reportdienste Sina Schuldt

Vor der spektakulären Kulisse der Notre-Dame-Kathedrale sang Lady Gaga am Ufer der Seine. Tänzerinnen und Tänzern begleiteten sie mit pinkfarbenen Federfächern. Auch überrascht sie am Klavier, während der Auftritt auf 80 Bildschirmen in der gesamten Stadt übertragen wurde.

Der Auftritt soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übrigens nicht live stattgefunden haben. Auf ihrer Bühne seien während des Auftritts nur Fahnenschwinger unterwegs gewesen, demnach sei ihr Auftritt vorher aufgezeichnet worden.

Die Krönung des Abends: Céline Dion sang das Finale

Die Superstar-Sängerin Céline Dion beendete die Zeremonie kurz vor Mitternacht unmittelbar nach dem Entzünden des olympischen Kessels. Dabei stand sie in der ersten Etage des Eiffelturms und sang den zeitlosen Klassiker L’Hymne à l’amour von Édith Piaf. Direkt unter den Olympia-Ringen strahlte sie im bodenlangen weißen Glitzerkleid mit Perlen und langer Schleppe. Ihre außergewöhnliche Stimme, wie wir sie von Céline Dion kennen, sorgte für ein eindrucksvolles Finale dieser Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Céline Dion singt das Finale im Eiffelturm bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris. picture-alliance / Reportdienste Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Gerüchte über gemeinsamen Auftritt von Céline Dion und Lady Gaga in Paris

Spulen wir nur kurz nochmal zurück, denn es sind Bilder, die die Fans weltweit überraschten: anfänglichen Spekulationen nach sollte Céline Dion nach ihrer krankheitsbedingten Pause erstmals wieder auf der Bühne stehen. Doch sicher konnten die Fans sich noch nicht sein.

Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra heizte die Spekulationen an, als sie in der TV-Sendung Bonjour auf TF1 sagte, dass Céline Dions Anwesenheit in Paris „ kein Zufall “ sei. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich begeistert über Dions Anwesenheit in Paris und deutete ebenfalls auf mögliche Überraschungen hin. Die Spekulationen gingen sogar soweit, dass Céline Dion und Lady Gaga gemeinsam La Vie En Rose von Édith Piaf performen würden. Das teilte der französische Journalist Thierry Moreau auf X mit.

Info du soir :🚨@celinedion et @ladygaga ont répété en duo « La vie en rose » d’Edith Piaf.Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires…😉

Die Gerüchte begannen, als am 23. Juli berichtet wurde, dass die My Heart Will Go On-Sängerin im Royal Monceau Hotel in der Nähe der Champs-Élysées untergebracht sei – dem gleichen Hotel, in dem auch Lady Gaga gesehen wurde.

Fans hatten auch Lady Gaga schon nach einem Restaurant-Besuch im Zentrum von Paris gesehen.

Laut eines Lady Gaga Fans soll sie auf einem schwimmenden Klavier auf der Seine geprobt haben. Wirklich zu erkennen ist der Superstar auf diesem Bild jedoch nicht:

Lady Gaga probt auf der Seine in Paris für den Eröffnungsauftritt der Olympischen Spiele 2024. reddit.com/r/LadyGaga

Céline Dion begeistert ihre Fans auf Instagram

Am 24. Juli postete Céline Dion mehrere Fotos von sich im Louvre-Museum und schrieb:

Jedes Mal, wenn ich nach Paris zurückkehre, erinnere ich mich daran, dass es so viel Schönheit und Freude auf der Welt zu erleben gibt. Ich liebe Paris und bin so glücklich, zurück zu sein! Danke an unsere wunderbaren Freunde im Louvre!

Für Céline Dion war es der erste Auftritt seit ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms im Dezember 2022, einer seltenen neurologischen Störung. Die Krankheit zwang sie, ihre Tourneepläne aufzugeben. Ihren letzten Live-Auftritt hatte sie im Frühling 2020 in New York. In einem Interview mit Vogue France im April deutete Dion bereits ein mögliches Comeback an:

So wie ich es sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder trainiere ich wie ein Athlet und arbeite sehr hart, oder ich schalte ab und es ist vorbei. (…) Mein Ziel ist es, den Eiffelturm wiederzusehen!

Laut der Zeitung New York Post soll Céline Dion eine Gage von zwei Millionen Euro für ihren Auftritt bekommen haben.

Die Olympischen Spiele beginnen offiziell am Samstag, den 27. Juli und werden 16 Tage lang andauern. Paris ist die erste Stadt, die die Sommerspiele zum dritten Mal ausrichtet.