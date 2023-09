per E-Mail teilen

Das mache ich bei SWR3: Meine musikalischen Hobbies möglich machen und Musikwissen erweitern. Hört sich nach Spaß an, ge? Ist es auch!

So würde man mich zitieren:

Veni, vidi et audivi musicam.

Was so viel bedeutet wie: Ich kam, sah und hörte Musik.

Diesen Song höre ich immer: Einen Song immer hören, ist ja süß!! Aber ALLE Songs von Yebba, Olivia Dean, Amy Winehouse, Lianne La Havas, Nina Simone, Erykah Badu, Samara Joy, Kim Hoss, Roisin Murphy, Amaarae, Sophie Hunger, Francoise Hardy, Sampa the Great, Shirin David, Little Simz, Leikeli47, Beyoncé, RAYE……. dürfen bei mir 24/7 laufen.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass mr dahanne z’samme oifach a saumäßig gude Zeit händ.

Darüber lache ich: Wenn man in einem Gespräch eine Szene kreiert und die Person gegenüber dieses Bild weiter spinnt, es gemeinsam immer absurder wird und man währenddessen in verschiedene Dialekte verfällt, immer schlagfertiger wird, bis man irgendwann vor lauter Lachen und Schnappatmung von den Nachbarn angeschnauzt wird. Ganz arg schlimm wird es auch, wenn jemand total selbstbewusst singt, aber dermaßen schief klingt. Aber völlig wehrlos bin ich bei unbeholfenen Blockflöten-Tönen. Ich kann nichts dagegen tun!

Bei diesen Serien verlasse ich die Couch nicht mehr: Modern Family

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Verrate ich jetzt nicht, sonst fragt mein Besuch das nächste Mal danach… ich weiß doch ganz genau, dass das ’ne Falle ist! Aber Anfangs habe ich meine Gold- und Platinschallplatten versteckt, weil ich nichts potenziell „Angeberisches“ in der Wohnung wollte, aber jetzt sieht es nur ein RICHTIGER Besuch, weil sie auf dem Klo hängen….

Diesem Menschen folge ich: Meinen sieben Geschwistern, weil ich der größte Fan von ihnen bin!

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Auf die Frage, die mich fragt, auf welche Frage ich schon immer einmal antworten wollte: Also folgende:

Was ist dein nächstes Reiseziel? Auf kurze Sicht: meine Hood am Stuttgarter Marienplatz. Und längerfristig muss es ganz schnell wieder mit Taucherausrüstung ins Rote Meer gehen.

Wie hast du dein erstes Geld verdient? Als Sängerin im jungen Chor der Staatsoper Stuttgart.

Wer ist dein Lieblingsmensch? Ich habe gelernt, dass man es selbst sein sollte. Seitdem lebe ich glücklich und zufrieden mit gaaaaanz vielen tollen Menschen an meiner Seite. Ihr wisst, wer ihr seid!! Und jetzt habe ich Pipi in den Augen…

Was wolltest du werden, als du klein warst? Opernsängerin und irgendwann so großartig wie meine Geschwister.

Wonach sollte Zahnpasta schmecken? nach arabischer Tahina und Minzlimonade

Wenn du ein Hund wärst, was für einer? Den, den meine Mama 2023 gerettet hat! Sie sagt: das neunte Kind hat vier Pfoten. Grüße gehen also raus an meine allerzuckersüßeste kleine analphabetische Schwester HERMINE, deren Hunderasse wir nicht wissen und uns auch komplett egal ist.

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: