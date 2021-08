Noch bevor sie einer der ganz großen Popstars wurde, war sie 2004 beim SWR3 New Pop. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihren Auftritt von damals noch einmal anzuhören.

Amy Winehouse gehört zum sogenannten Club 27. Alle Mitglieder dieses Clubs sind Künstlerinnen und Künstler, die mit nur 27 Jahren gestorben sind – meist in Verbindung mit Drogen oder Alkohol: Gitarrist Jimi Hendrix, Nirvana-Sänger Kurt Cobain oder eben auch die Soul-Sängerin. Am 23. Juli 2011 wurde sie in London tot aufgefunden.

Von Anfang an war uns klar, dass Amy Winehouse irgendwann einmal zu den ganzen Popstars gehören wird – und holten sie am 18. September 2004 zum SWR3 New Pop ins Theater Baden-Baden. Es war einer der ersten Live-Auftritt von Amy Winehouse überhaupt, der mitgeschnitten wurde. In ihrem kurzen Leben veröffentlichte Amy Winehouse nur zwei Alben: Ihr Hit-Album Back To Black von 2006, mit Songs Rehab oder Valerie (auf der Deluxe-Version). Und ihr Debüt-Album Frank von 2003, das sie bei ihrem Auftritt beim SWR3 New Pop ein Jahr später zusammen mit ihrer Band vorstellte.

Amy Winehouse’ SWR3 New Pop Auftritt hier anhören

Anlässlich ihres zehnten Todestages erinnern wir an die besondere Künstlerin mit ihrem Auftritt beim SWR3 New Pop 2004. Viel Spaß mit unserer Amy-Winehouse-Sondersendung vom 22. Juli!

Nur hier exklusiv anhören 22.7.2021 Amy Winehouse’ 10. Todestag: New Pop Konzert von 2004

Amy Winehouse’ Setlist beim SWR3 New Pop 2004

October Song

You Sent Me Flying

In My Bed

Take The Box

I Heard Love Is Blind

Brother

Mr. Magic

(There Is) No Greater Love

Stronger Than Me

Fuck Me Pumps

SWR3-Musikredakteur Jörg Lange erinnert sich an den Auftritt von Amy Winehouse beim SWR3 New Pop 2004.

Damals war Amy Winehouse noch ein ungeschliffener Rohdiamant und live sehr nervös. Während des ganzen Konzertes zupfte sie ihr enges Kleid mal nach oben, mal nach unten. Aber ihre Stimme war damals schon grandios und mit dem Album „Back To Black“ wurde sie zwei Jahre später zum Superstar.

Die größten Hits und ihre Geschichte

Rehab: Amy Winehouse wollte keinen Entzug

Amy Winehouse hatte wegen privater Sorgen immer wieder Alkohol- und Drogenprobleme. Eine Entziehungskur aber brauchte sie ihrer Meinung nach nicht und schreibt für das Album Back To Black 2006 deshalb den Hit Rehab. Fünf Jahre später starb sie an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Die Geschichte um ihren Hit erzählt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.