Deutschlandweit gibt es kein anderes Musikfestival, das so besonders ist wie das SWR3 New Pop Festival. Seit 1994 bringt SWR3 die spannendsten Newcomer des jeweiligen Popjahres nach Baden-Baden.

Die legendären Fugees hatten 1996 eines ihrer ersten Deutschlandkonzerte beim SWR3 New Pop Festival und ein Jahr zuvor, gerade als die Weltkarriere von Alanis Morissette explodierte, trat sie unter dem New Pop Festival Banner auf. Auch für Reamonn und Xavier Naidoo war das Festival ein wichtiger Auftritt am Anfang ihrer Karriere.

Anstatt wie bei klassischen Festivals gibt es eben nicht nur eine Bühne, sondern ganz besondere Venues für unsere exklusiven Konzerte. Verteilt quer durch die Stadt Baden-Baden liegen die drei Spielorte für die New-Pop-Konzerte und zusätzlich, im Herzen der Stadt, steht die exklusive Live-Bühne mit Talkgästen und natürlich Livemusik.

Das Festspielhaus

Es ist das größte Opern- und Konzerthaus, das Festspielhaus Baden-Baden. Insgesamt finden 2.500 Fans darin Platz. In der jüngeren New Pop Festival Geschichte haben dort Bruno Mars, Zaz, Imagine Dragons oder Olly Murs ihre ausverkauften New Pop Festival Konzerte gespielt.

Besonders stolz ist SWR3 auch auf „Das Special“. Hier findet die große SWR3 Gala mit Weltstars statt, welche dann im Ersten als TV-Show zu sehen ist. Die Liste ist unglaublich, denn Jason Derulo, David Guetta, James Blunt, Lana Del Rey, Ricky Martin und viele andere Stars waren schon dabei.

SWR3 verleiht im Special zudem den „Pioneer of Pop“ an Künstler, die die Popmusik geprägt haben. Preisträger des Pioneer-Awards sind z.B. Lionel Richie, Scorpions, Udo Lindenberg, a-ha, Die Toten Hosen, Lenny Kravitz oder auch Herbert Grönemeyer.

Das Kurhaus

Auch hier ist die Stardichte groß, denn Ed Sheeran, Sam Smith, Bastille, Of Monsters & Men oder auch deutsche Acts wie Andreas Bourani, Joris, Kraftklub oder CRO haben im Kurhaus für unvergessliche Momente bei ihren Fans gesorgt. Üblicherweise wirkt das Kurhaus mit seinem klassizistischen Stil vor dem Kurgarten nicht wie ein Ort für schweißtreibende Konzerte. Während des SWR3 New Pop Festivals bebt das Kurhaus aber meist. Bei den Schotten Biffy Clyro haben sogar die Kronleuchter gewackelt.

Die Konzerte finden im sogenannten „Bénazetsaal“ statt. Die 2000 Fans teilen sich auf das großflächige Parkett und die Empore auf. Der Konzertsaal bietet mit dem über 13 Meter hohen Tonnengewölbe und dem goldenen Bühnenportal eine außergewöhnliche Kulisse. Auch ruhigere intime Konzerte von Singer-Songwritern wie Passenger oder James Bay gehören zu den Highlights der SWR3 New Pop Festival Geschichte.

Das Theater

Jeder Act der dort auftrat, schwärmt auch Jahre später noch von diesem besonderen Ort. „Es war eines meiner wichtigsten Konzerte meiner Karriere und dieses schöne Theater vergesse ich auch nie mehr“, erinnert sich Tim Bendzko an sein SWR3 New Pop Festival Konzert von 2011. Auch Mark Forster feierte im ausverkauften Theater sein New Pop Debüt. Das Theater in Baden-Baden ist im Rokokostil erbaut worden und wurde 1862 eröffnet. Dementsprechend historisch und einzigartig wirkt der Saal in dem Johann Strauss oder Johannes Brahms (New Pop Künstler ihrer Zeit) Konzerte gaben.

Das Theater fasst 400 Zuschauer und ist somit die kleinste Bühne des Festivals. Jedoch sind auch hier viele große Karrieren gestartet. So hatte die junge Ellie Goulding 2010 im Theater Baden-Baden ihren ersten New Pop Auftritt. George Ezra war von seinem New Pop Konzert im Theater so begeistert, dass er sein Konzert auf DVD in einer Sonderedition zusammen mit seinem Debütalbum „Wanted On Voyage“ veröffentlichte.

SWR3 Live-Bühne

Vor dem Kurhaus steht während des SWR3 New Pop Festivals unsere Live-Bühne. Tagsüber werden die New Pop Künster im „Star-Talk“ von Latenighter Pierre M. Krause befragt und vor allem bespaßt. Nach dem Talk mit Pierre spielen die Acts auch noch eine kleine Unplugged-Show und zwar kostenlos für alle Fans die zur Bühne kommen.

Wer keine Karten für die begehrten Einzelkonzerte bekommen hat, für den lohnt sich der Besuch der „New Pop City“ Baden-Baden trotzdem, denn abends gibt es auch hier Livemusik. Auf dieser Open-Air-Bühne treten zusätzlich noch Newcomer auf. In den vergangenen Jahren waren auf der SWR3 Live-Bühne unter anderem die heute bekannten Stars wie Charlie Puth, Mighty Oaks, Namika, Philipp Dittberner, Stefanie Heinzmann oder Clueso zu Gast und haben wunderschöne Unplugged-Sets gespielt.

SWR3 Live-Lyrix

Im Museum Frieder Burda treten an allen drei New Pop Festival Tagen unser Live-Lyrix Team auf. SWR3 Moderator Ben Streubel gibt zusammen mit den Schauspielern Alexandra Kamp, Natalia Avelon und Ronald Spiess jeweils drei Vorstellungen der beliebten Live-Lyrix.

SWR3 New Pop Party-Nächte

Nach den Konzerten geht das SWR3 New Pop Festival in den vielen Lounges und Clubs weiter. In insgesamt sechs exklusiven Lounges legen angesagte DJs auf. In den letzten Jahren waren dies Felix Jaehn, Danny Avila, Booka Shade, oder auch David K. feat. Feder.

Seit vielen Jahren ist Audi Mitveranstalter beim New Pop Festival. Und ist auch bei den Party-Nächten mit einer eigenen Party am Start.

So kommt ihr an Tickets für die New-Pop-Konzerte

Sobald wir bekanntgeben, wer beim New Pop Festival als Künstler dabei ist, beginnt auch die Bewerbungsphase für die Konzerttickets beim SWR3 New Pop Festival. Rund vier Wochen dauert die sogenannte Ticket-Zeichnungsphase – genug Zeit, um in Ruhe zu überlegen, welche Künstler euch interessieren und dann die Ticketwünsche abzugeben. Wenn es für ein Konzert mehr Ticketwünsche als Tickets gibt, entscheidet das Los. Rund eine Woche nach dem Ende der Ticketzeichnungsphase bekommt ihr per Mail Bescheid, welche Karten ihr bekommen habt. In den vergangenen Jahren haben wir die New-Pop-Künstler im Juni bekanntgegeben.

Anfahrt: So kommst du entspannt zum Festival

Während des SWR3 New Pop Festivals brummt Baden-Baden. Jede Menge los, auch auf den Straßen in der Stadt. Die Veranstaltungsorte liegen mitten in der Baden-Badener Innenstadt. Ab besten kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Baden-Baden. Aber auch für alle, die mit dem Auto kommen, haben wir ein paar Tipps und Hinweise zu Anreise, Shuttlebussen und Parkplätzen.

New Pop goes green

Mit dem Festival 2019 machen wir uns auf den Weg: Wir wollen das SWR3 New Pop Festival zu einem nachhaltigen Festival machen und den CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren. Das heißt: weniger Müll, weniger CO2, mehr Nachhaltigkeit. Es steckt einiges dahinter und wir brauchen auch euch! SWR3 New Pop goes green! Und das pünktlich zum 25. Festival-Jubiläum!